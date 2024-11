Quiénes son Blue, Rumi, y Sir, los hijos de Beyonce y Jay-Z

Beyoncé y Jay-Z son famosos por proteger la privacidad de sus tres hijos, brindando un entorno familiar normal (Captura)

Beyoncé y Jay-Z son, sin duda, una de las parejas más famosas y exitosas del mundo del entretenimiento, pero en cuanto a su vida familiar, prefieren mantener un perfil bajo. Aunque ambos artistas alcanzaron el estatus de leyendas globales, su vida privada, especialmente en lo que respecta a sus tres hijos, fue cuidadosamente protegida. A lo largo de los años, dieron pocas entrevistas sobre su rol como padres, pero cuando lo hicieron, fueron muy claros en su prioridad: crear un ambiente familiar lo más normal posible para sus hijos, alejados del bullicio mediático que caracteriza sus vidas profesionales.

Quiénes son Blue, Rumi, y Sir Carter

Blue Ivy Carter

El 7 de enero de 2012, Beyoncé y Jay-Z dieron la bienvenida a su hija, Blue Ivy Carter, en el Hospital Lenox Hill en Manhattan, Nueva York. La llegada de Blue Ivy fue muy esperada, y sus padres no tardaron en compartir su felicidad con el mundo. La noticia de su embarazo fue revelada por Beyoncé de manera memorable durante la gala de los MTV Video Music Awards en 2011, mientras cantaba “Love on Top”. Con una sonrisa radiante, se quitó su chaqueta de lentejuelas y mostró su embarazo a millones de espectadores, marcando un momento icónico en la cultura pop.

Beyoncé reveló su embarazo de forma icónica en los MTV Video Music Awards 2011 (Instagram)

Apenas dos días después de su nacimiento, Jay-Z lanzó “Glory”, una canción dedicada a su hija que incluyó sus primeros vocales, lo que convirtió a Blue Ivy en la persona más joven en aparecer en las listas de Billboard. Este primer paso en el mundo de la música no sería el último. En 2020, Blue Ivy participó en el exitoso tema de su madre, “Brown Skin Girl”, de la banda sonora de The Lion King: The Gift. Este tema fue un éxito internacional y permitió a Blue recibir su primer Grammy por su contribución al videoclip de la canción, convirtiéndola en la segunda persona más joven en recibir un Grammy como parte de un trabajo colaborativo.

En 2023, la joven que ya tenía 11 años debutó en el escenario durante una presentación de Beyoncé en Dubai, donde interpretó “Brown Skin Girl”. Este fue solo el inicio de sus apariciones públicas, ya que en el mismo año, comenzó a participar activamente en el Renaissance World Tour de su madre como bailarina de respaldo, destacando en canciones como “My Power” y “Black Parade”.

Más allá de la música, Blue Ivy demostró una notable capacidad para desenvolverse en eventos públicos. En 2021, ayudó a su padre a ser inducido en el Rock and Roll Hall of Fame, y en 2022, hizo una notable compra en la Wearable Art Gala, donde ofertó por un par de aros de diamantes que acabaron alcanzando los USD 80.000. A pesar de ser todavía una niña, Blue Ivy es una figura pública en su propio derecho, acumulando logros que parecen propios de una estrella consagrada.

Blue Ivy Carter debutó en las listas de Billboard tras su nacimiento (Instagram)

Beyoncé destacó en varias entrevistas el talento artístico de su hija. En una de sus conversaciones más recientes con GQ, la cantante mencionó que Blue es una “artista” con un gran gusto por la música, la moda y las artes visuales. “Es una fantástica editora, pintora y actriz”, afirmó la estrella. Desde muy pequeña, Blue mostró un interés genuino por crear personajes y desarrollar su propio estilo, lo que sugiere que su carrera artística podría tomar muchas formas en el futuro.

Rumi y Sir Carter

Beyoncé y Jay-Z sorprendieron al mundo en febrero de 2017 al anunciar que esperaban gemelos. En junio de ese mismo año, nacieron Rumi y Sir Carter a través de una cesárea de emergencia, luego de que Beyoncé desarrollara preeclampsia durante su embarazo. En su documental de Netflix, Homecoming, Beyoncé reveló lo difícil que fue este proceso: “Estaba con sobrepeso por toxemia y había estado en reposo durante más de un mes. Mi salud y la de los bebés estaban en riesgo, así que tuve que someterme a una cesárea de emergencia”, explicó en el rodaje. Tras el parto, los gemelos pasaron varias semanas en la UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales).

Rumi y Sir Carter nacieron tras una cesárea de emergencia en 2017 (Instagram)

Los nombres de los gemelos, Rumi y Sir, tienen un significado profundo para sus padres. Rumi fue nombrada así en honor al famoso poeta persa homónimo, mientras que Sir recibió su nombre por la personalidad que sus padres percibieron en él desde su nacimiento. En una entrevista en el podcast Rap Radar, Jay-Z explicó: “Sir simplemente llegó con esa actitud. Es como si ya supiera quién es”.

Apenas un mes después de su nacimiento, Beyoncé y Jay-Z presentaron oficialmente a los gemelos al público a través de una foto en Instagram. Desde entonces, los niños mantuvieron un perfil bajo en comparación con su hermana Blue, pero su presencia en el ojo público fue aumentando paulatinamente, especialmente con sus participaciones en eventos familiares y apariciones en anuncios de la marca IVY PARK de Beyoncé.

En 2021, los gemelos hicieron una aparición en una publicidad de la colaboración entre la marca IVY PARK y Adidas, la línea de ropa deportiva de Beyoncé. En este contexto, Beyoncé comentó que la idea de crear una línea para niños surgió a partir de la ropa que ella misma vestía en sus sesiones fotográficas, a menudo coincidiendo con sus hijos.

Rumi y Sir Carter aparecieron en anuncios de Ivy Park y Adidas (Instagram)

A pesar de estar aún en una etapa temprana de su vida, los gemelos ya mostraron sus propias inclinaciones artísticas. En marzo de 2024, Rumi debutó en la música con una participación en el tema “Protector” de la última producción de Beyoncé, Cowboy Carter. Rumi, al inicio de la canción, pronuncia la frase “Mamá, ¿puedo escuchar la canción de cuna, por favor?”, lo que la convirtió en la persona más joven en aparecer en el Billboard Hot 100.