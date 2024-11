Actores que dejaron su marca como directores: el doble desafío del cine

Un grupo de renombrados cineastas explora nuevas dimensiones creativas al asumir la dirección de proyectos, reinventando sus carreras y enriquececiendo el panorama cinematográfico con perspectivas únicas

Desde sus inicios, el cine ha visto a múltiples artistas explorar el medio desde diferentes ángulos. Algunos actores brillaron frente a las cámaras y decidieron aventurarse detrás de ellas, asumiendo el desafío de dirigir historias que reflejan su visión creativa.

Madonna

Aunque es conocida principalmente por su carrera musical, Madonna también se ha destacado como directora. De hecho, su nuevo proyecto "Taking Flight" narra la inspiradora historia de la bailarina Michaela DePrince, por lo que continúa su compromiso con relatos de superación (Benjamin Norman/The New York Times)

Madonna, conocida principalmente como cantante y actriz, también ha dirigido varias películas. Comenzó en 2008 con Obscenidades y sabiduría, seguida por Wallis y Eduardo, el romance del siglo (2011) y el cortometraje Secret Project Revolution (2013). Su próximo proyecto, Taking Flight, narra la historia de Michaela DePrince, una bailarina originaria de Sierra Leona que superó una infancia marcada por la guerra para convertirse en una artista de renombre. Este filme refleja el compromiso de Madonna con historias de superación y creatividad.

Bradley Cooper

Después de sorprender con "A Star Is Born", Bradley Cooper ahora dirige "Maestro", un biopic sobre Leonard Bernstein. En este sentido, Cooper reafirma su talento como narrador de historias emocionales, contando con la producción de Steven Spielberg y Martin Scorsese

Bradley Cooper sorprendió con su debut como director en A Star Is Born (2018), donde también protagonizó junto a Lady Gaga. Este éxito lo llevó a dirigir Maestro, un biopic sobre el compositor Leonard Bernstein. Interpreta al legendario director de orquesta, mientras que Carey Mulligan asume el papel de su esposa. Este filme, producido por Steven Spielberg y Martin Scorsese, es una de las películas más esperadas del año y destaca la dedicación de Cooper a contar historias emocionales y musicales.

Scarlett Johansson

Tras dirigir cortometrajes, ahora debuta con el largometraje "Eleanor The Great", el cual aborda el regreso de una mujer de 90 años a Nueva York. Así, Johansson marca su entrada definitiva como directora en el cine (AFP)

Scarlett Johansson debuta como directora de largometrajes con Eleanor the Great. Este drama, que cuenta con June Squibb como protagonista, narra la historia de una mujer de 90 años que regresa a Nueva York tras la muerte de su mejor amiga. Aunque anteriormente dirigió el cortometraje These Vagabond Shoes y participó en New York, I Love You, este proyecto marca su verdadera entrada como directora de cine.

Angelina Jolie

Desde su debut con "En tierra de sangre y miel", Jolie ha dirigido historias con conciencia social. En particular, su película "Primero Mataron a mi Padre", rodada en jemer, destaca su interés por la autenticidad cultural (Reuters)

Desde su debut como directora con En tierra de sangre y miel (2011), Angelina Jolie ha explorado historias profundas y emotivas. Entre sus trabajos destacados están Invencible (2014) y Primero asesinaron a mi padre (2017), basada en las memorias de Loung Ung. Esta última fue rodada en jemer, idioma local de Camboya, demostrando el interés de Jolie por preservar la autenticidad cultural en sus producciones.

Sylvester Stallone

Si bien es reconocido por sus papeles icónicos, también ha dirigido películas famosas. Por ejemplo, su debut con "La Cocina del Infierno" y las entregas de "Rocky" reflejan su dominio en el género de acción y drama (Reuters)

Sylvester Stallone, conocido por sus papeles icónicos como Rocky y Rambo, dirigió varias películas que protagonizó. Su debut como director llegó con La cocina del infierno (1978). Más tarde, dirigió entregas de Rocky, como Rocky II, Rocky III y Rocky Balboa. También estuvo detrás de títulos como John Rambo (2008) y Los mercenarios (2010).

George Clooney

Aunque su carrera como director no ha sido comercialmente masiva, filmes como "Buenas noches, y buena suerte" evidencian su enfoque en exploraciones políticas y humanas. Además, Clooney muestra una mirada crítica y elegante en sus trabajos (EFE)

El debut de George Clooney como director ocurrió en 2002 con Confesiones de una mente peligrosa. Aunque sus películas, como Buenas noches, y buena suerte (2005) y Los idus de marzo (2011), no siempre tuvieron gran éxito comercial, destacan por su enfoque político y narrativas reflexivas. Clooney ha demostrado una mirada crítica y elegante en sus trabajos detrás de cámara.

Ben Stiller

Desde su debut con "Reality Bites", Stiller ha logrado mezclar comedia con elementos introspectivos. De hecho, éxitos como "Tropic Thunder" y "La vida secreta de Walter Mitty" destacan por su creatividad narrativa (Reuters)

Ben Stiller debutó como director en 1994 con Reality Bites. Desde entonces, dirigió éxitos como Tropic Thunder (2008), Zoolander (2001) y La vida secreta de Walter Mitty (2013). Su habilidad para mezclar humor y elementos introspectivos lo distingue en el panorama cinematográfico.

Arnold Schwarzenegger

En 1992, exploró la dirección con "Navidades arriesgadas", una comedia para televisión que no tuvo gran impacto. Sin embargo, Schwarzenegger sigue siendo una figura clave del cine de acción (Sven Hoppe/dpa)

En 1992, Arnold Schwarzenegger dirigió la película para televisión Navidades arriesgadas, una comedia navideña que pasó desapercibida. A pesar de no continuar como director, Schwarzenegger sigue siendo una figura emblemática del cine de acción.

Jack Nicholson

Aunque su carrera como director fue breve, sus obras como "Aquellos años" y "Camino del Sur" dejaron una huella perdurable. En efecto, Nicholson imprimió su estilo narrativo único en cada filme (Foto: Archivo)

Jack Nicholson, célebre por su icónica carrera como actor, también se aventuró a dirigir películas. Su debut fue en 1971 con Aquellos años (Drive, He Said), un drama centrado en un joven que enfrenta dilemas sobre el servicio militar durante la Guerra de Vietnam. Esta película marcó un inicio prometedor, mostrando la capacidad de Nicholson para abordar temas complejos con sensibilidad y profundidad.

En 1978 dirigió Camino del sur (Goin’ South), una comedia romántica ambientada en el Viejo Oeste. En ella, Nicholson también interpretó al protagonista, Henry Moon, un criminal que se casa con una mujer para evitar la horca, descubriendo en el proceso una nueva oportunidad para redimirse. La película destaca por su tono ligero y su elenco, que incluye a Mary Steenburgen en su debut cinematográfico.