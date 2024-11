Una organización enfocada en proteger animales subastará una guitarra firmada por Taylor Swift

Una guitarra firmada por Taylor Swift será el premio estrella del evento del Big Lake Humane Society (Big Lake Humane Society)

El Big Lake Humane Society, una organización dedicada al cuidado y la adopción de animales en Muskegon, encontró una manera única de recaudar fondos. En su evento anual “Piano for Paws”, los asistentes tendrán la oportunidad de ganar una guitarra acústica de 38 pulgadas firmada por la icónica cantante de música country Taylor Swift. Este objeto de colección promete atraer tanto a fanáticos de la música como a aquellos comprometidos con el bienestar animal.

La guitarra fue donada por un voluntario anónimo y será el premio principal de una rifa organizada por el refugio. Según Alexis Robertson, directora ejecutiva de Big Lake Humane Society, artículos como este ayudan a generar ingresos vitales para mantener las operaciones del refugio y, además, atraen a una audiencia más amplia, ayudando a visibilizar el trabajo que realizan en beneficio de cerca de 100 gatos y perros bajo su cuidado.

El evento “Piano for Paws” se llevará a cabo en el Polish Falcon Club del estado de Michigan, Estados Unidos, con una presentación de pianos enfrentados que promete una noche de música y entretenimiento. Para aquellos que no puedan asistir, la rifa de la guitarra está abierta hasta el martes previo al evento, con boletos disponibles por USD 25 cada uno o cinco por USD 100. Además, la organización asegura que el premio podrá ser enviado al ganador, sin importar su ubicación.

Taylor Swift firmó una guitarra de 38 pulgadas donada a un refugio en Muskegon (Foto: Twitter/opry)

“¡Gana una guitarra acústica autografiada por Taylor Swift! ¡Esta es tu oportunidad de tener una guitarra acústica de 38″ única en su tipo firmada por la única e inigualable Taylor Swift! El afortunado ganador será sorteado durante nuestro evento Piano for Paws el 27 de noviembre. La venta de entradas online cierra el 26 de noviembre, pero podrás adquirir tus entradas de último momento en el evento. ¿No puedes asistir en persona? No te preocupes: no necesitas estar presente para ganar y estaremos encantados de enviarte esta preciada guitarra a cualquier parte de los EE.UU. sin cargo adicional”, recita la página web oficial de Big Lake Humane Society.

La anterior polémica por la subasta de una guitarra de Taylor Swift

No todas las historias relacionadas con guitarras firmadas por Taylor Swift tienen finales felices. Durante una subasta organizada por la Ellis County Wild Game Dinner en Waxahachie, Texas, en septiembre, una guitarra firmada por la artista se convirtió en el centro de una controversia. El instrumento, adquirido por USD 4.000, fue destruido por el comprador inmediatamente después de la puja. Golpeada con un martillo frente al público, la acción fue recibida entre aplausos, críticas y grabaciones que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

En Waxahachie, un comprador destruyó una guitarra de Swift tras ganar la puja

El evento, destinado a recaudar fondos para programas de educación agrícola para jóvenes locales, había recibido la guitarra como donación, junto con un certificado que confirmaba su autenticidad. Sin embargo, el comprador, que no fue identificado decidió utilizar el objeto de colección para realizar lo que muchos interpretaron como un gesto político. En un video del incidente, se le escucha decir: “Ahora toma eso y cuelga esa cosa rota”, mientras el subastador le entregaba los restos del instrumento en una caja.

La destrucción del instrumento generó una ola de reacciones divididas. Mientras algunos asistentes celebraron el acto, otros lo criticaron, señalando que el dinero podría haberse utilizado para fines más importantes. Rob Bartley, un testigo del evento, declaró: “Cuando el hombre anunció su intención de romper la guitarra, la gente sacó sus teléfonos para grabar. Fue inesperado, pero no sorprendente”. Este suceso ocurrió en un contexto de alta polarización política en Texas, donde la reciente declaración de apoyo de Swift a Kamala Harris de cara a las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos había provocado rechazo entre simpatizantes de Donald Trump.