Guaynaa reveló que tiene una cuenta de Onlyfans: cuál es el contenido que sube

Guaynaa reveló que tiene un perfil en OnlyFans (AFP)

LOS40 Music Awards Santander 2024 trasladaron su celebración a Barcelona este año, integrando la música urbana como un pilar de la semana cultural. Uno de los momentos más destacados fue la presentación de Guaynaa, el reggaetonero puertorriqueño que deleitó al público en el escenario del Urban Showcase en el Port Olímpic. Entre una alineación de artistas que incluyó a Kapo, Dei V, Ptazeta y Recycled J, Guaynaa hizo vibrar a los asistentes con sus éxitos más icónicos como Poliamoroso, Chica Ideal y especialmente Rebota, que se convirtió en un himno dentro de su repertorio.

Además, el cantante tuvo un momento especial al invitar a NIA, la ganadora de Operación Triunfo 2020, a interpretar juntos Vamo’ Hacerlo, un tema de salsa que contagió de energía al público. Este evento sirvió como una muestra del talento del artista y buscó un impacto positivo al recaudar fondos para los afectados por las inundaciones de DANA en España.

En paralelo a su carrera musical, Guaynaa sorprendió a sus seguidores al anunciar su incursión en OnlyFans, una plataforma que es usualmente asociada con contenido para adultos, pero logró evolucionar para incluir a artistas y creadores de diversas disciplinas. Según explicó en una entrevista con LOS40, decidió abrir su cuenta como una extensión creativa que complementa su música. “Sentí que había una línea coherente entre lo que ofrezco musicalmente y lo que puedo ofrecer en una página de OnlyFans”, comentó.

Según él, plataformas como OnlyFans devuelven autonomía sobre el contenido a los artistas (Instagram/Guaynaa)

A pesar de la asociación de esta plataforma con imágenes explícitas, Guaynaa fue enfático: “No estoy publicando desnudos. Si lo hiciera, habría llegado aquí en helicóptero”. Su contenido se centra en fotos y videos exclusivos que buscan acercar a sus fans de una manera única, sin cruzar ciertos límites.

Reacciones y controversias por la cuenta de OnlyFans de Guaynaa

El anuncio de su cuenta de OnlyFans generó tanto curiosidad como especulación entre sus seguidores. El artista eliminó todas sus publicaciones anteriores en Instagram, incluidas aquellas junto a su esposa, la influencer Lele Pons, y publicó nuevas imágenes en ropa interior invitando a sus seguidores con el mensaje: “Bienvenidos a mi mundo”. Este cambio desató rumores sobre una posible crisis matrimonial, alimentados también por historias recientes de una supuesta infidelidad con la actriz Claudia Bavel. Sin embargo, el artista reveló que estas especulaciones formaban parte de una estrategia promocional para su canción Poliamoroso, lanzada junto a Danny Flow.

El artista oriundo de Puerto Rico también aprovechó para reflexionar sobre el significado más amplio de plataformas como OnlyFans. Durante su entrevista con LOS40, destacó cómo estas herramientas pueden empoderar a las personas al darles autonomía sobre su contenido. “Es genial que la gente sienta que tiene la autoridad y la confianza para mostrar su cuerpo”, expresó. Asimismo, mencionó que su decisión de unirse está en línea con un mensaje de autoaceptación y autenticidad. “En 20 años miraré mi OnlyFans y diré: ‘¡Qué movimiento, qué cuerpo tenía!’”, comentó con humor.

Guaynaa sigue comprometido con su carrera musical, a pesar de su nueva incursión digital (Instagram/Guaynaa)

También habló con la revista LGBT Shangay, donde reveló el verdadero motivo por el que comenzó a incursionar en la aplicación: “Me siento cómodo mostrándome al mundo y porque me gusta leer las reacciones de los fans”. De todas formas, reveló que pese a su nuevo perfil, no dejará de hacer música. “El mundo me conoció como artista, y la credibilidad uno la sigue construyendo y demostrando con su talento. Me parece positivo mostrar, por un lado el contenido que comparto en OF, y por otro seguir trabajando en mi música más duro que nunca”, explicó.

Guaynaa estableció diferentes precios de suscripción en su OnlyFans: hay tarifas mensuales, semestrales y por un año. La más caostosa es de USD 96,56.