Christopher Nolan reunirá a Zendaya y Tom Holland en su nuevo proyecto cinematográfico

La producción aún sin título marca el cuarto encuentro en pantalla entre Zendaya y Holland, coincidiendo con su trabajo en la saga de Spider-Man (REUTERS)

Las actrices Zendaya y Anne Hathaway se incorporan al elenco de la próxima película de Christopher Nolan, donde compartirán pantalla con Tom Holland y Matt Damon.

El proyecto, cuyo título y trama aún se mantienen bajo reserva, será distribuido por Universal Pictures y tiene programado su estreno para el 17 de julio de 2026.

Esta producción marca la continuación de la relación entre Nolan y Universal, estudio con el que realizó Oppenheimer, filme que recaudó USD 976 millones a nivel mundial.

Anne Hathaway trabajó previamente con Christopher Nolan para la aclamada "Interestelar" (Warner Bros. Pictures)

Para Hathaway, este largometraje representa un reencuentro con el director, con quien trabajó previamente en Batman: el caballero de la noche asciende e Interestelar.

Por su parte, Damon vuelve a colaborar con Christopher Nolan tras su reciente participación en Oppenheimer. Además, el actor tiene programados dos proyectos junto a Ben Affleck: el thriller criminal RIP y Animals, que será dirigida por su cercano amigo de toda la vida.

Matt Damon y Ben Affleck protagonizarán "RIP", una película de suspenso policial (EFE/Ettore Ferrari)

La incorporación de Zendaya significa su cuarta colaboración en pantalla con Tom Holland, tras sus apariciones conjuntas en Spider-Man: de regreso a casa, Spider-Man: lejos de casa y Spider-Man: sin camino a casa.

La proyección en cines de lo nuevo de Nolan está programada una semana antes del lanzamiento de la cuarta entrega de Spider-Man, prevista para el 24 de julio de 2026.

Christopher Nolan, quien escribió el guion y dirigirá la película, también producirá junto a su esposa y socia productora Emma Thomas bajo su sello Syncopy.

Según fuentes citadas por The Hollywood Reporter, a diferencia de Oppenheimer, que fue adquirida en una subasta abierta, este nuevo proyecto fue directamente a Universal.

"Oppenheimer" de Nolan alcanzó una recaudación global de 976 millones de dólares, consolidando su éxito en taquilla (Mark Sommerfeld/The New York Times/Universal Pictures)

Actualmente, Zendaya se encuentra en plena temporada de premios promoviendo Duna: parte dos y Desafiantes, mientras rueda The Drama junto a Robert Pattinson.

La ganadora del Emmy también confirmó que retomará su papel como Rue en la tercera temporada de Euphoria, cuyo rodaje comenzará en enero.

Sobre esta siguiente etapa en la serie de HBO, adelantó a la revista Entertainment Weekly: “No sé exactamente cómo será la temporada, pero sé que habrá un salto temporal. Será fascinante ver y entender a estos personajes fuera del contexto de la escuela secundaria”.

Anne Hathaway, por su parte, fue vista recientemente en La idea de ti y tiene pendiente el estreno de Mother Mary, un drama épico dirigido por David Lowery, y Flowervale Street, un proyecto de ciencia ficción programado para mayo. Adicionalmente, estará de regreso en la secuela de El diablo viste a la moda y en El diario de la princesa 3.

Cabe destacar que, Zendaya y Hathaway han coincidido previamente en actividades como embajadoras globales de la marca de lujo Bulgari.

"El diario de la princesa 3" se encuentra en desarrollo con el regreso de Hathaway al rol protagónico (Disney)

¿Por qué Tom Holland ‘googlea’ a Zendaya?

En una reciente aparición en el podcast On The Menu, Tom Holland reveló que ocasionalmente busca a su novia Zendaya en Google como una forma de manejar su ansiedad.

“Lo último que busqué en Google fue a Zendaya”, admitió el actor de 28 años. “A veces es más una cuestión de ansiedad, pero verifico para ver si todo está bien y asegurarme de que todo está tranquilo”, explicó.

La pareja, que se conoció durante el rodaje de Spider-Man: de regreso a casa en 2017, mantiene un perfil discreto en su vida personal.

Zendaya y Tom Holland se conocieron en 2017 durante el rodaje de "Spider-Man: de regreso a casa", donde ambos compartieron pantalla por primera vez (Instagram/@tomholland2013)

“Nuestra relación es algo que protegemos muchísimo y queremos mantener lo más sagrada posible. No creemos que le debamos nada a nadie; es nuestro asunto y no tiene nada que ver con nuestras carreras”, declaró Holland a The Hollywood Reporter en 2023.

Mientras que, Zendaya expresó en una entrevista con Elle los desafíos de mantener una relación privada bajo el escrutinio público.

“No puedo dejar de ser una persona y vivir mi vida y amar a la persona que amo. No puedes esconderte. Eso tampoco es divertido. Estoy navegando por esto más que nunca ahora”, admitió y agregó que se trata de “proteger la paz y dejar que las cosas sean tuyas, pero también no tener miedo de existir”.