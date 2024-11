A Natalie Portman no le sorprendió ver a su exesposo con otra mujer a solo 7 meses de su divorcio

Según allegados a Portman, la actriz no se siente afectada por el nuevo romance de Benjamin Millepied, visto en París con otra mujer. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La actriz Natalie Portman, de 43 años, ha adoptado una postura tranquila y despreocupada ante las noticias del nuevo romance de su exesposo, el coreógrafo y bailarín Benjamin Millepied.

Este fue visto en París el pasado 15 de octubre besando apasionadamente a una mujer desconocida, apenas siete meses después de que ambos oficializaran su divorcio en marzo de 2024, tras once años de matrimonio.

Según fuentes cercanas a Portman, la actriz no solo esperaba que Millepied siguiera adelante rápidamente, sino que asegura estar en paz con su vida actual, enfocada en su familia y en sus proyectos personales.

“Natalie no está sorprendida de que Benjamin haya seguido adelante debido a cómo terminó su relación. Ella pensaba que él lo haría rápidamente”, comentó un allegado a la actriz para la revista Us Weekly. La misma fuente indica que la ganadora del Oscar también “espera que Benjamin sea feliz”.

La pareja finalizó su divorcio en 2024, tras haber estado casados por 11 años (Grosby)

Otro informante citado por la misma publicación aseguró que la protagonista de Secretos de un escándalo se enteró de las fotos poco antes de que se hicieran públicas el mes pasado, pero “la vida amorosa de Benjamin realmente no afecta a Natalie”.

“Está súper feliz con su vida ahora y ha estado priorizando a su familia y amigos”, comentó este insider.

La relación de Portman y Millepied comenzó en 2010, cuando se conocieron en el set de El cisne negro, cinta por la cual la actriz obtuvo su primer Oscar y en la que Millepied fue el coreógrafo encargado de entrenarla en ballet.

La pareja se casó en 2012 y, en apariencia, formaban una familia sólida junto a sus dos hijos: Aleph, de 13 años, y Amalia, de 7. Sin embargo, en mayo de 2023 la relación se vio sacudida cuando diversos medios revelaron que Millepied, de 47 años, habría tenido un affaire con la activista climática Camille Étienne, una joven francesa de 26 años.

La relación de Portman y Millepied se desmoronó en 2023 tras rumores de infidelidad del bailarín (Reuters)

El rumor de infidelidad se convirtió en noticia pública después de que un medio francés liberara fotografías de Millepied y Étienne entrando juntos en su oficina en París y saliendo después de un par de horas, con un intervalo de diez minutos.

Ante estas revelaciones, personas cercanas a Portman compartieron que ella intentó salvar su matrimonio, aunque sentía que las explicaciones de Millepied no tenían sentido y le generaban desconfianza.

En junio de 2023, Page Six reportó que la pareja estaba “luchando por salvar su unión después de que ella descubriera el affair”. Una fuente reveló entonces que el coreógrafo “estaba haciendo todo lo posible para lograr que Natalie lo perdonara”, pues el bailarín “ama a su familia” y quería mantenerla unida.

Natalie Portman ha emergido fortalecida de este proceso, enfocada en sus hijos y en proyectos profesionales (REUTERS/Aude Guerrucci)

La relación se acabó del todo en julio de 2023, cuando Portman decidió iniciar el proceso de divorcio que culminó en febrero de 2024 en Francia. Desde entonces, ambos se han mostrado enfocados en ofrecer una transición fluida para sus hijos y han mantenido una actitud civilizada, aunque rara vez se han dirigido a la prensa sobre los motivos de su separación.

En marzo, un amigo cercano declaró a PEOPLE que la actriz estaba “saliendo de un año realmente difícil y doloroso, pero ha emergido fortalecida y encuentra alegría en su familia, amigos y trabajo”.

El final del matrimonio no fue sencillo para Portman, pues, según dijo un insider a Us Weekly, le tomó “un tiempo recuperar la sonrisa” después del divorcio. No obstante, en los últimos meses, ha mostrado una renovada confianza en sí misma y un espíritu más optimista.

Tras el divorcio, Portman ha retomado su vida pública con múltiples proyectos profesionales, incluidas las grabaciones y estreno de la serie La mujer en el lago y su participación como propietaria del equipo de fútbol femenino Angel City.