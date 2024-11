Ryan Reynolds respondió a Martha Stewart tras declarar que el actor “no es tan gracioso en la vida real”

Martha Stewart declaró que su amigo Ryan Reynolds “no es tan gracioso en la vida real” (REUTERS/Jennifer Gauthier/Andy Kropa/Invision/AP)

Ryan Reynolds respondió a los comentarios de Martha Stewart sobre su sentido del humor, después de que la empresaria de 83 años afirmara que el actor “no es tan gracioso en la vida real”. La interacción entre ambas celebridades se originó cuando Stewart hizo esta observación durante una aparición en el programa Rent Free de Bilt Rewards en noviembre, mientras trataba de adivinar qué celebridad sería más divertida para pasar el tiempo.

Durante el juego, Stewart especuló si Reynolds podría estar en la lista de los personajes más entretenidos de acuerdo con la audiencia. “¿Ryan Reynolds está en esa lista? ¿Es uno de ellos?”, preguntó la experta en estilo de vida. Luego, afirmó: “¿Y saben algo? No es tan gracioso en la vida real. No, no es tan gracioso. Es muy serio”. Stewart no dudó en repetir su comentario al decir: “Es un buen actor. Puede actuar como gracioso, pero no lo es”. Añadió también entre risas, “quizás pueda volver a ser gracioso… me voy a meter en problemas”.

Ryan Reynolds respondió en X, antes Twitter, que “discrepa” con Stewart y agregó en tono de broma que ella es “inesperadamente ágil” (REUTERS/Andrew Kelly)

En respuesta, Reynolds, de 48 años, recurrió a la red social X para contestar a su vecina y amiga. “Estaría en desacuerdo con ella. Pero lo intenté una vez”, escribió el protagonista de Deadpool & Wolverine, en referencia a Stewart. Agregó con humor: “La mujer es inesperadamente ágil. Realmente cerró la distancia después de un kilómetro o algo así”.

Hugh Jackman, conocido por su amistad y su rivalidad en tono de broma con Reynolds, intervino rápidamente en el intercambio, apoyando los comentarios de Stewart. “Finalmente alguien lo dice”, afirmó Jackman, sumándose a las bromas sobre el sentido del humor de Ryan.

El actor de 56 años y Reynolds han mantenido una relación amistosa marcada por comentarios divertidos y bromas mutuas que han captado la atención de sus seguidores a lo largo de los años.

Durante el programa, Stewart señaló que Reynolds es “muy serio”, aunque reconoció su habilidad para actuar de manera cómica en sus películas (EFE/EPA/Eduardo Lima)

En una entrevista con The Daily Beast en 2020, Hugh explicó que la dinámica comenzó cuando Scarlett Johansson, ex esposa de Reynolds, estaba en el set. “Solía reñirle porque era muy amigo de Scarlett, y Scarlett acababa de casarse con Ryan. Así que cuando él llegó al set, le dije: ‘Oye, más vale que te comportes bien aquí, amigo, porque te estoy vigilando’, y comenzamos a molestarnos así”, dijo el actor australiano.

Desde entonces, la relación entre Jackman y Reynolds ha sido motivo de humor tanto en entrevistas como en redes sociales. Hugh incluso mencionó que el personaje de Deadpool interpretado por Reynolds había hecho que las bromas entre ellos escalaran, ya que Reynolds intentó manipularlo a través de redes sociales para que colaborara en proyectos.

Hugh Jackman se sumó a la broma entre Stewart y Reynolds, comentando en X: “Finalmente alguien lo dice” sobre el sentido del humor de Reynolds (REUTERS/Caitlin Ochs)

En sus recientes cumpleaños en octubre, los actores se dedicaron mensajes amistosos y graciosos en Instagram. Reynolds, protagonista de Free Guy, compartió una serie de fotos de ambos y escribió: “Espero que podamos hacer esto hasta que tengamos 90 años. Feliz cumpleaños, @thehughjackman. Muchos años. Muchas aventuras”. Por su parte, Jackman hizo referencia a la madre de Reynolds al publicar: “En este día celebramos a Tammy… por traer al mundo a Ryan”.

El intercambio actual de bromas entre Reynolds y Stewart recuerda la amistad de larga data entre ambos. La empresaria y el actor se conocieron hace más de una década, luego de que Reynolds y su esposa, Blake Lively, compraran una casa cerca de la granja de Stewart en Bedford, Nueva York.

Blake Lively calificó a Stewart de “generosa y amable” y dijo que es “una persona que conecta a las personas entre sí” (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una entrevista con HuffPost en 2014, Stewart describió a la pareja como “personas muy amables y muy amistosas”. Lively también expresó en 2014 a Los Angeles Times su aprecio por Stewart, a quien consideró una persona “generosa y amable” y “de esas personas que conectan a la gente”.

Stewart, reconocida por su programa de cocina y su influencia en el mundo del estilo de vida, ha mantenido una relación amistosa con la pareja Reynolds-Lively, a pesar de su comentario reciente sobre el carácter de Reynolds. Para muchos seguidores, la interacción pública entre estas figuras refleja una relación marcada por el respeto y el humor compartido, algo que también caracteriza la conexión de Reynolds con Jackman.