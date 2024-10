Los looks más icónicos con los que Kim Kardashian sorprendió a lo largo de los años

Kim es una de las figuras más influyentes de la moda (REUTERS)

Desde que se dio a conocer como hija del famoso abogado Robert Kardashian y de Kris Jenner, Kim Kardashian ha sabido construir su propio camino hacia el estrellato, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la moda. Su capacidad para aprovechar su vida personal y profesional la ha llevado a emprender en distintos negocios, como su marca de ropa y la línea de productos para el cuidado de la piel. Sin embargo, más allá de sus empresas y su participación en el popular reality show “Keeping Up with the Kardashians”, ha consolidado su estatus como una referente de estilo, acudiendo a eventos y alfombras rojas con atuendos que no solo marcan tendencia, sino que también definen su identidad en el mundo de la moda.

Desde piezas históricas hasta diseños futuristas, cada una de sus apariciones es un testimonio de su habilidad para transformar cualquier look en un momento icónico. Estos son los 7 looks más impactantes de Kim Kardashian, que han dejado una huella imborrable en la cultura de la moda.

1- El diseño de las 50 mil perlas

Kim Kardashian deslumbra en la MET Gala 2023 con un diseño de Schiaparelli adornado con 50 mil perlas (REUTERS)

Uno de los momentos más memorables de Kim Kardashian fue durante la MET Gala 2023, cuando el evento homenajeaba al diseñador Karl Lagerfeld con la exposición Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. Para esta ocasión, deslumbró con un impresionante diseño de Schiaparelli que presentaba un corsé de seda en tono nude, acompañado de 50 mil perlas que cubrían su torso y piernas. Completó el look con un abrigo XXL de color marfil, logrando una combinación entre elegancia y extravagancia.

2- El vestido de Marilyn Monroe

En la MET Gala 2022, Kim Kardashian viste el icónico vestido de Marilyn Monroe utilizado para cantar a John F. Kennedy (REUTERS)

En la MET Gala de 2022, Kim Kardashian rindió homenaje a uno de los momentos más icónicos de la historia del espectáculo al lucir el vestido que Marilyn Monroe usó para cantar Happy Birthday, Mr. President al presidente John F. Kennedy en 1962. El diseño, obra de Jean-Louis, estaba confeccionado en gasa beige y adornado con 2.500 cristales de Swarovski cosidos a mano, resaltando la figura de Kardashian y trayendo de vuelta un momento histórico al presente.

3- Con guiño a Barbie

Durante la gala Baby2Baby 2022, Kim Kardashian luce un vestido rosa intenso de Balenciaga, siguiendo la tendencia Barbiecore (REUTERS)

El rosa Barbie es una tendencia que Kim abrazó con estilo durante la gala Baby2Baby 2022, celebrada en el Pacific Design Center de West Hollywood. Para este evento, lució un vestido de Balenciaga con larga cola, cut outs estratégicos y lazos, todo en un tono rosa intenso, sumándose a la fiebre del Barbiecore. Complementó el atuendo con un minibolso de la misma marca, llevando el look a otro nivel.

4- Deslumbrante y con guiño religioso

Kim Kardashian elige un slip dress con lentejuelas doradas y cruces de joya en la MET Gala 2018, inspirado en el catolicismo (AFP)

En la MET Gala 2018, Kim Kardashian optó por un look con referencias religiosas inspirado en la temática Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination. La pieza clave fue un slip dress superentallado, cubierto de lentejuelas doradas y adornado con cruces de joya, diseñado por Atelier Versace. El conjunto resaltaba su figura mientras mantenía el equilibrio entre lo sagrado y lo moderno.

5- Su vestido-celofán

En los CFDA Fashion Awards 2022, Kim Kardashian impacta con un vestido de transparencias efecto celofán, diseño de Dolce & Gabbana (REUTERS)

Durante los CFDA Fashion Awards 2022, Kim Kardashian recibió el Amazon Innovation Award por su marca Skims. Para este momento especial, eligió un atrevido vestido de transparencias que imitaba el efecto del celofán, diseñado por Dolce & Gabbana. El material futurista, que parecía envolver su cuerpo, fue combinado con zapatos de salón de PVC, haciendo del look uno de los más comentados de la noche.

6- Futurista en azul

Tras los Oscar 2022, Kim Kardashian apuesta por un diseño futurista en azul de Balenciaga, transformado en guantes y con larga cola (REUTERS)

En una de las fiestas posteriores a la entrega de los Oscar 2022, Kim Kardashian mostró su faceta más futurista con un vestido azul de Balenciaga que se transformaba en guantes en las manos y se prolongaba en una larga cola. El look, acompañado de gafas de sol con montura plateada y botas-calcetín, fue una de las apuestas más audaces de la noche.

7- Efecto mojado

La MET Gala 2019 ve a Kim Kardashian en un minivestido de Mugler que simulaba gotas de agua cayendo (Getty Images)

La MET Gala 2019, bajo la temática Camp: Notes on Fashion, fue el escenario en el que Kim Kardashian lució un minivestido que parecía estar mojado sobre su cuerpo. Diseñado por Mugler, el vestido simulaba gotas de agua cristalinas que caían por su piel, un efecto que se volvió viral y que consolidó este look como uno de los más recordados de la gala.