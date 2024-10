Chappell Roan confrontó a un fotógrafo al que acusó de haberla ofendido en los Premios Grammy

Chappell Roan acusó a un fotógrafo de haberle faltado el respeto en un evento previo.

Chappell Roan, estrellas emergente en la escena pop actual, protagonizó un altercado en la alfombra roja de la premiere del documental Olivia Rodrigo: GUTS World Tour.

Durante el evento realizado en Los Ángeles el viernes, la cantante de 26 años enfrentó públicamente a un fotógrafo, exigiéndole una disculpa por presuntas faltas de respeto hacia ella en los Premios Grammy y en una fiesta posterior a la ceremonia.

“Fuiste muy irrespetuoso conmigo en los Grammy. Me gritaste en la fiesta, lo recuerdo. Merezco una disculpa por eso. Necesitas disculparte conmigo”, dijo Roan según un video compartido en redes sociales y citado por PEOPLE.

Chappell Roan asistió a la premiere de la película documental ''Olivia Rodrigo: Guts World Tour'' (REUTERS/Aude Guerrucci)

En las imágenes, el fotógrafo permaneció en silencio, mientras un miembro del staff se acercaba para calmar la situación. “No le hagas esto a otro artista”, concluyó Roan.

Esta es la segunda vez que Chappell eleva la voz y se defiende al sentirse incómoda en un evento público. En septiembre, durante la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2024 (VMAs), la intérprete de “Pink Pony Club” protagonizó un momento similar con otro fotógrafo.

Según Variety, el altercado ocurrió luego de que el paparazzi le gritara: “Cállate la boca”. En respuesta, Roan le dijo: “¡Tú, cállate la p*ta boca! ¡No, yo no, perra!”

Altercado en los VMAs: Roan protagonizó un incidente en septiembre cuando respondió a un fotógrafo en la alfombra roja (Captura: MTV)

Tras ese evento, la vocalista se mostró visiblemente afectada. En otra entrevista, compartida por Entertainment Tonight, explicó: “La alfombra roja es aterradora. Para alguien que siente mucha ansiedad cuando le gritan, ese ambiente es abrumador. Le devolví el grito porque no puedes hablarme así”.

Después del incidente en los VMAs, Roan canceló presentaciones en los festivales All Things Go, programadas para finales de septiembre en Nueva York y Maryland.

A través de sus redes sociales, la artista pidió disculpas a sus fans, explicando que necesitaba tiempo para priorizar su salud mental. “Las cosas se han vuelto abrumadoras en las últimas semanas y realmente lo estoy sintiendo”, escribió en su comunicado en Instagram. “Quiero sentirme presente cuando estoy en el escenario y dar los mejores shows posibles. Necesito unos días para cuidar mi salud”.

El impacto de la fama en la vida de Roan

Chappell Roan, cuyo nombre real es Kayleigh Rose Amstutz, tuvo un ascenso meteórico tras el lanzamiento de su álbum debut The Rise and Fall of a Midwest Princess y la popularidad de su tema “Good Luck, Babe!” en TikTok.

Fama abrumadora: El vertiginoso éxito de Roan ha afectado su salud mental, lo que la obligó a cancelar presentaciones y buscar tiempo para recuperarse. (Foto Amy Harris/Invision/AP)

Sin embargo, la repentina fama tuvo un impacto profundo en su bienestar emocional. En una entrevista con The Guardian, confesó que le está costando lidiar con la presión de estar en el ojo público.

“Mi vida ha cambiado por completo, y eso ha afectado mi salud mental”, reveló. “Estoy en terapia dos veces por semana. Recientemente fui a un psiquiatra y me diagnosticaron depresión severa, lo cual fue impactante porque no me sentía triste. Pero tenía todos los síntomas: niebla mental, falta de concentración”.

Roan también se mostró crítica respecto al comportamiento invasivo tanto de los medios como de algunos fans. “Por favor, dejen de tocarme. Dejen de ser raros con mi familia y amigos. Y dejen de asumir cosas sobre mí”, escribió en agosto en sus redes sociales.

Chappell Roan admitió que no se siente cómoda con el acoso de fans y medios (REUTERS/Andrew Kelly)

En la misma entrevista con The Guardian, la joven agregó que se sentía desilusionada con las expectativas impuestas a las celebridades y la exposición constante. “Hay chicas que llevan mucho tiempo en esto y lo manejan bien, pero yo no soy esa chica. No voy a ser amable con un hombre que me dice que me calle”.

Roan también señaló que la fama se siente como una nueva adolescencia. “Mi cuerpo está reaccionando de manera diferente; tengo nuevas emociones que no entiendo del todo. Es como volver a tener 12 años”, expresó. Comparó su situación con la de otras figuras públicas: “Veo a [Lady] Gaga, Sabrina [Carpenter] y Lana [Del Rey] y no puedo imaginar cuánto han tenido que prepararse para enfrentar esto”.