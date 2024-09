Chappell Roan confrontó a paparazzi en la alfombra roja de los VMAs: “Cállate la p*** boca”

La cantante respondió con firmeza tras ser ofendida en la alfombra roja.

Chappell Roan, una de las artistas emergentes más destacadas del momento, vivió un tenso momento en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2024. Mientras posaba para los fotógrafos antes de la ceremonia, un paparazzi aparentemente le gritó que “se callara”, lo que desató una inmediata y contundente respuesta de la cantante.

Vestida con un elaborado atuendo de inspiración medieval, Roan, de 26 años, no dudó en defenderse ante el comentario fuera de lugar. Girando sobre sus talones, la intérprete de “Hot To Go” respondió: “¡Cállate la puta boca!”, y añadió: “¡No a mí, perra!”.

El incidente, captado por las cámaras, provocó reacciones tanto en el público presente como en redes sociales. Varios usuarios elogiaron a Roan por su actitud frontal para defenderse.

Chappell Roan fue captada mientras le devolvía el grito a un fotógrafo en los VMAs 2024 (Captura: MTV)

Más tarde, la cantante habló sobre lo ocurrido en una entrevista con Entertainment Tonight, donde explicó que la situación le había generado mucha ansiedad. Es la primera vez que Roan asiste a una red carpet.

“Es bastante abrumador y aterrador. Creo que, para alguien que tiene… mucha… ansiedad cuando le gritan… la alfombra roja es espantosa”, confesó. “Y tuve que gritar de vuelta. ¡Le devolví el grito! No puedes gritarme de esa manera”.

El look de Roan no pasó desapercibido en el evento. La cantante se presentó con un vestido largo de color marrón, complementado con un grueso collar en forma de cruz.

Su larga melena rizada, teñida de un vibrante rojo fuego, estaba recogida, acentuando aún más el estilo medieval que eligió para la ocasión.

Chappell Roan presentó el tema "Good Luck Babe!" en el escenario de los VMAs 2024 (REUTERS/Brendan Mcdermid)

Chappell Roan además se presentó este miércoles en el escenario de los MTV VMAs. “Bueno, tenemos un tema, siempre tenemos un tema”, dijo Roan antes de que la gala iniciara. Su actuación, en efecto, la mostró ataviada con una armadura de la época.

Nerviosa por su primera presentación en el icónico escenario, Roan admitió sentirse presionada por las complejidades técnicas de su actuación. “Hay muchas cosas técnicas que nunca me habían pasado, pero hemos ensayado muchas veces. Siento que este es el siguiente paso en mi carrera, así que fue como, ‘Vaya, está bien, se siente bien estar aquí’”, comentó en una entrevista previa.

Hace apenas un mes, la cantante también había hablado sobre lo difícil que le resulta el tener que lidiar con el acoso de algunos fanáticos. En una serie de publicaciones, dejó en claro que, aunque es consciente de que este tipo de comportamientos son frecuentes en la vida de los famosos, no está dispuesta a aceptarlos.

“No me importa que el abuso o el acoso sean cosas normales para las personas que son famosas, o un poco famosas, lo que sea. No me importa que sea normal”, declaró en un video compartido en TikTok.