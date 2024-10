Selena Gomez expuso su rostro al natural con un brote de acné

La cantante se sinceró sobre sus problemas de piel (REUTERS/Mark Blinch)

Selena Gomez, en total confianza con sus seguidores, mostró que ella también pasa por malos días con su piel. La cantante y actriz de 32 años compartió en sus redes sociales un selfie que revela un brote de acné en su rostro al natural.

La imagen, publicada el martes 22 de octubre en Instagram, captura a la artista con una expresión de descontento, mirando de reojo hacia la cámara mientras vestía una camiseta morada y varios aretes pequeños.

Su cabello castaño, estilizado con una raya al medio, estaba peinado en un blowout voluminoso que mantuvo detrás de las orejas. “Even my skin is over me rn 🥸” (“Incluso mi piel ya se hartó de mí”), escribió Gomez sobre la foto en tono de broma.

Selena Gomez tomó con humor el brote de acné que tuvo ese día (Instagram/@Selena Gomez)

En la fotografía, un estilista parece estar retocando su cabello, mientras ella luce un maquillaje bastante ligero, con sombras rosa brillante para los ojos y gloss en los labios.

Esta no es la primera vez que la estrella de Only Murders in the Building se muestra sin filtros. En el pasado, Selena ha hablado con franqueza sobre lo difícil que es mantener una piel agradable, además de sus desafíos en salud mental.

Asimismo, a menudo comparte momentos sin maquillaje para inspirar a sus seguidores a aceptar su imagen natural. “Ella demuestra que, aunque no sufra de acné con frecuencia, a veces pasa, y está bien”, reportó Us Weekly.

Tips de maquillaje

Melissa Murdick, la maquilladora personal de Gomez, ha dado consejos sobre cómo disimular imperfecciones sin perder la apariencia natural. En una entrevista anterior con E!, la profesional recomendó aplicar productos de alta cobertura solo en las áreas problemáticas.

Selena Gomez suele publicar fotografías al natural y mostrar que ella también lidia con el acné (Instagram/@Selena Gomez)

“Pon cobertura donde sea necesario. Si tienes brotes localizados en las mejillas, usa un producto de alta cobertura ahí y una cobertura más ligera en el resto del rostro”, indicó.

La profesional además destacó la importancia de difuminar el maquillaje inmediatamente tras aplicarlo: “Es mucho menos propenso a agrietarse. Puedes construir la cantidad que necesites y hará que las imperfecciones desaparezcan”.

Para quienes tienen piel con textura, Murdick sugiere utilizar polvos con moderación para lograr un efecto visual de suavizado: “No tiene que ser mucho polvo, pero reduce visualmente la textura”.

Confesiones sobre salud mental y bienestar

Además de mostrar su lado más genuino a través de imágenes sin maquillaje, Selena Gomez ha sido bastante sincera sobre sus batallas con la ansiedad y la salud mental.

Selena explicó que pequeños momentos con sus fans la ayudan a mejorar su ánimo y enfrentar la presión de la fama (REUTERS/Mario Anzuoni)

El 10 de octubre, en el marco del Mental Fitness Summit de Wondermind, reveló que ha dejado de pernoctar en su habitación debido a los recuerdos que ese espacio le trae.

“Ya no duermo en mi dormitorio porque lo asocio con un momento muy oscuro de mi vida”, confesó durante el evento. La cantante agregó que la ansiedad a veces la abruma: “Es como un día del juicio final constante, pero tener conversaciones positivas contigo mismo puede marcar la diferencia, por más extraño que suene”.

Gomez también reflexionó sobre la presión constante de ser una figura pública, explicando cómo pequeños momentos con sus seguidores le devuelven el ánimo. “Antes de salir del auto, respiro y me digo que todo esto es un regalo. A veces no estoy de humor, pero cada vez que veo a alguien y logro hacerle sonreír, eso siempre mejora mi día”, citó Us Weekly.

La cantante da mucha importancia al apoyo de su madre en su bienestar emocional (REUTERS/Mario Anzuoni)

Su madre, Mandy Teefey, ha sido una fuente constante de apoyo en su vida. Gomez comentó que ella le ha enseñado a sobrellevar el ruido mediático y enfocarse en ser amable y agradecida. “Necesito recordarme a mí misma que soy una buena persona y que disfruto de las pequeñas cosas en la vida”, puntualizó.