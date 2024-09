La cantante Halsey fue hospitalizada tras sufrir una convulsión

La cantante y actriz tuvo una convulsión y, como ya ha mostrado antes, se lo tomó con bastante paciencia y humor publicándolo en redes sociales.

Halsey ha revelado que fue hospitalizada recientemente tras sufrir una convulsión. La cantante de 29 años, conocida por éxitos como “Without Me”, actualizó a sus seguidores después mediante un video en Instagram donde se mostró a sí misma y a su prometido, Avan Jogia, en el hospital. En tono de broma, la estrella musical comentó: “Feliz Día de la Visibilidad Bi atrasado. Este año lo celebro muriendo con un hombre a mi lado (por razones legales, es una broma)”.

La artista, que ha sido abierta sobre sus problemas de salud crónicos, respondió a un fan en X (Twitter), diciendo: “¡Estoy en casa del hospital después de unos días, así que una victoria es una victoria!”. Más tarde añadió con humor: “¡Tuve una convulsión! ¡Muy aterrador! ¡No lo recomiendo!”.

En Instagram, Halsey hizo una broma sobre su hospitalización, diciendo que celebraba el Día de la Visibilidad Bi de manera poco convencional (capturas: X/YouTube)

Halsey ha sido diagnosticada con varias enfermedades crónicas, incluyendo lupus eritematoso sistémico (LES) y un raro trastorno linfoproliferativo de células T, según reveló en junio de 2022. El lupus es una enfermedad autoinmune crónica que puede afectar múltiples órganos, mientras que los trastornos linfoproliferativos de células T son un grupo raro de tumores linfáticos que pueden causar lesiones en la piel, masas en otros órganos, leucemia u otras condiciones.

En una actualización en mayo, la compositora expresó: “Me siento como una anciana. Me dije a mí misma que me daría dos años más para estar enferma. A los 30, voy a renacer, no voy a estar enferma, voy a lucir súper bien y tener mucha energía para rehacer mis veinte en mis treinta”.

La cantante ha sido diagnosticada con lupus eritematoso sistémico y un raro trastorno linfoproliferativo de células T, condiciones que ha compartido abiertamente desde junio de 2022 (REUTERS/David Swanson)

La también activista, quien cumplirá 30 años el 29 de septiembre, también ha sido diagnosticada con síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Sjogren, síndrome de activación de mastocitos (MCAS) y síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS). A pesar de estos desafíos, Halsey ha encontrado consuelo en la construcción de casas de muñecas en miniatura, un pasatiempo que descubrió mientras lidiaba con sus enfermedades autoinmunes.

En una entrevista con la revista Paper, Halsey explicó que crear estos pequeños mundos le permitió mantener su mente ocupada y evitar la soledad. La construcción de casas de muñecas, aunque aparentemente sencilla, requería una gran precisión y atención a los detalles, lo que le ayudó a mejorar sus habilidades motoras finas afectadas por la enfermedad.

A pesar de sus desafíos de salud, Halsey ha encontrado consuelo en la construcción de casas de muñecas en miniatura, un pasatiempo que ayuda a mantener su mente ocupada (Instagram/@iamhalsey)

Además, este pasatiempo influyó positivamente en su relación con su hijo Ender, nacido en 2021. La necesidad de mantenerse tranquila en casa mientras su hijo dormía llevó a Halsey a profundizar en su afición por las miniaturas. Asimismo, a medida que Ender crecía, mostró interés por los Legos, lo que abrió una nueva etapa en la dinámica entre madre e hijo.

Halsey anunció su próximo álbum con una nueva canción y reveló que estuvo atravesando por graves problemas de salud

El diagnóstico de Halsey coincidió con un momento clave en su carrera musical. Poco antes del lanzamiento del primer sencillo de su quinto álbum de estudio, The Great Impersonator, la cantante reveló su condición de salud. A pesar de que el álbum marcaba un logro profesional, su anuncio sobre la enfermedad trajo un tono más sombrío a la celebración. Las letras de las canciones, particularmente en sencillos como “The End”, reflejan este proceso emocional.

A lo largo de los meses siguientes, Halsey lanzó otros sencillos como “Lucky”, “Lonely Is the Muse” y “Ego”, que continúan explorando la conexión entre su arte y su experiencia con la enfermedad. De igual manera, la artista explicó que grabar este álbum fue como hacerlo “en el espacio entre la vida y la muerte”, subrayando el peso emocional que carga cada una de sus composiciones.