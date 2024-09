Una nueva serie de Robin Hood con “energía moderna, aventura y romance” está en desarrollo

Robin Hood ha sido adaptado en múltiples versiones para televisión y cine (Composición/Universal Pictures/Warner Bros Pictures/Disney)

MGM+ ha dado luz verde a una nueva adaptación del legendario forajido inglés Robin Hood, una serie que combinará romance, aventura y un enfoque moderno en sus personajes. Esta producción, a cargo de John Glenn y Jonathan English, estará disponible a finales de 2025 y ha sido descrita como una reinterpretación de la clásica historia del héroe de los pobres y ladrón de los acaudalados. Esta propuesta, sin embargo, tendrá un énfasis particular en la relación amorosa de Rob y Marian.

La ficción, que contará con 10 episodios en su primera temporada, comenzará su rodaje en febrero de 2025 en los estudios PFI de Serbia y será distribuida por Lionsgate Television, informó The Hollywood Reporter.

John Glenn, creativo detrás de SEAL Team y Eagle Eye, será el showrunner y guionista principal, mientras que Jonathan English, director de la película Templario, estará a cargo de la dirección. Ambos además han sido acreditados como productores ejecutivos. En ese rol los acompaña Todd Lieberman, responsable de éxitos como The Fighter, a través de su compañía Hidden Pictures.

El famoso personaje se originó en el folclore inglés, en el siglo XIII o XIV. Luego se popularizó en la literatura (archivo)

MGM+ ha descrito la serie como “una aventura romántica, emocionante y arrolladora” que ofrecerá una nueva mirada a la leyenda de Robin Hood. Otras características de esta adaptación serán la “autenticidad histórica” y un “profundo enfoque psicológico en sus personajes”, aseguró Michael Wright, director de MGM+, en un comunicado.

La sinopsis oficial indica que el relato se situará tras la conquista normanda de Inglaterra (evento histórico que ocurrió entre 1066 y 1071). Rob, un joven sajón hijo de un guardabosques, y Marian, la hija de un lord normando, se enamoran en medio de un contexto de injusticia y opresión. Ambos luchan juntos por la libertad, aunque desde frentes distintos. Mientras Rob lidera un grupo de forajidos rebeldes, Marian se infiltra en la corte real para combatir la corrupción desde adentro.

Si bien la historia de Robin Hood está profundamente arraigada en la cultura británica, MGM+ tiene grandes expectativas para que esta nueva adaptación atraiga a una audiencia global. Además de su estreno en Estados Unidos, la serie estará disponible en varios países de Europa y América Latina, incluyendo Reino Unido, Italia, Alemania, España, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, consigna el reporte de Variety.

Kevin Costner dio vida a Robin Hood en una película de 1991 (@kevincostnermodernwest)

“Robin Hood es una marca global y una historia con la que ambos hemos estado obsesionados desde nuestra juventud. Estamos verdaderamente honrados de haber colaborado con MGM+, Lionsgate y Todd para traer esta historia clásica de vuelta a la vida”, dijeron los creadores del proyecto.

Robin Hood es un personaje que ha sido parte de la cultura popular por siglos, y su historia ha sido adaptada en innumerables ocasiones, tanto en cine como en televisión.

Desde la emblemática interpretación de Errol Flynn en The Adventures of Robin Hood (1938), hasta versiones más contemporáneas como la de Kevin Costner en Robin Hood: Prince of Thieves (1991) o Taron Egerton en Robin Hood (2018), la figura del justiciero ha sido presentada bajo varias perspectivas. Incluso ha sido adaptado en formato animado, como en la película de Disney de 1973.

Disney también lanzó su propia versión animada de 'Robin Hood' en 1973 (Walt Disney Company)

Cabe mencionar que además de la serie de MGM+, otro proyecto centrado en el famoso ladrón está en desarrollo. Como apuntó el portal Collider, The Death of Robin Hood, una película dirigida por Michael Sarnoski y protagonizada por Hugh Jackman y Jodie Comer, explorará los últimos años del héroe, en un tono mucho más oscuro. Esta producción, que también comenzará a filmarse en febrero de 2025, llevará a la pantalla una versión del personaje más madura y sombría.