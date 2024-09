Arnel Pineda pone en manos de los fans su permanencia en Journey tras una accidentada presentación en Rock in Rio

Tras una complicada presentación en Rock in Rio, Arnel Pineda, cantante de Journey, abrió una votación para que los fans decidieran si debía permanecer en la banda Créditos:Facebook/Behind The Music

Arnel Pineda, vocalista de Journey, ha dejado en manos de los fans su continuidad en la banda tras recibir críticas por su actuación en el festival Rock in Rio el pasado 15 de septiembre. En un post en su página de Facebook, Pineda, de 57 años, reconoció haber visto un video en el que se evidenciaban problemas con sus monitores de oído y dificultades para alcanzar las notas correctas durante su presentación en Río de Janeiro.

Pineda expresó su devastación por el incidente, afirmando que “nadie más que yo en este mundo se siente tan devastado por esto... es realmente increíble cómo mil cosas correctas que has hecho serán olvidadas solo por ESTO... y de todos los lugares, es en Rock in Rio...”. Además, mencionó que ha sufrido mental y emocionalmente, pero aseguró que estará bien.

El cantante ofreció a los fans la posibilidad de decidir su futuro en la banda, proponiendo una votación en la que si un millón de personas votan “GO”, él dejará la banda definitivamente. “Así que aquí está el trato ahora... les estoy ofreciendo una oportunidad ahora (especialmente a aquellos que me han odiado y que nunca les gusté) de simplemente enviar un mensaje con GO (VETE) o STAY (QUÉDATE) aquí... y si GO alcanza un millón... me iré para siempre... ¿están listos, amigos?”, escribió Pineda.

Arnel Pineda se mostró muy preocupado por los problemas vocales que tuvo durante su presentación en Rock in Rio, a tal grado que dejó en manos de los fanáticos su permanencia en Journey (Créditos: Facebook/Arnel Pineda)

El guitarrista de Journey, Neal Schon, mostró su apoyo a Pineda en un comentario en Facebook, afirmando: “Arnel, no escuches estos blogs. Todos están comprados. ¡Lo has hecho increíble!”.

Miles de fanáticos estuvieron de acuerdo con Schon, y le han pedido a Arnel que se quede no sólo por su gran habilidad vocal, sino por ser “un gran ser humano”.

Esta no es la primera vez que Pineda ofrece dejar su puesto como vocalista. En 2014, mencionó que estaría dispuesto a dar un paso atrás si el ex cantante Steve Perry quisiera retomar su papel en la banda, explicando que esto le permitiría pasar más tiempo con su familia. Sin embargo, también afirmó: “Mientras me necesiten, estaré allí, nunca los abandonaré”.

Arnel Pineda ya había dicho que dejaría Journey si el cantante original, Steve Perry, decidía regresar a la banda REUTERS/Ricardo Moraes

En una entrevista de 2022 con Ultimate Classic Rock, el baterista Deen Castronovo reveló que Pineda había estado trabajando con un entrenador vocal para solucionar un problema de larga data con su voz y que ajustar el volumen en el escenario había ayudado. “Pensar que ha estado luchando con esto durante 14 años, dijo. No tenía idea. Creo que era algo que no sabía si tenía la libertad de decir, ‘Oye, necesito arreglar esto’ o ‘Ustedes necesitan intentar algo diferente aquí’, ya sea conseguir un nuevo técnico de sonido o lo que sea”, explicó Castronovo. Añadió que desde que contrataron a un nuevo técnico de sonido, todo cambió y Pineda sonaba increíble en cada show.

La historia de Arnel Pineda y Journey

Con Steve Perry al frente desde 1977, Journey lanzó algunos de sus álbumes más exitosos, incluyendo Infinity (1978), Escape (1981) y Frontiers (1983). Después de 20 años de carrera, Perry dejó la banda en 1998 debido a problemas de salud y diferencias creativas.

Steve Perry fue parte de Journey de 1977 a 1998 (X/@StevePerryMusic)

Tras la salida de Perry, Steve Augeri fue seleccionado como su reemplazo. Augeri aportó su propia energía y estilo a la banda, y su voz ayudó a mantener vivo el legado de Journey. Después ser parte de los álbumes, Arrival (2001) y Generations (2005), la voz de Augeri se desgastó profundamente por las constantes giras, teniendo que abandonar el puesto de vocalista.

Steve Augeri suplantó a Steve Perry hasta 2007 (Créditos: Steve Augeri/Instagram)

No pasó mucho tiempo para que Neal Schon descubriera a Pineda a través de videos en YouTube donde hacía versiones de canciones de la banda. Impresionado por su voz y habilidad para interpretar sus éxitos, Schon contactó a Pineda e inmediatamente lo invitó a una audición en Estados Unidos.

Tras una exitosa audición, Pineda fue anunciado como el nuevo vocalista de Journey en diciembre de 2007. Su primer álbum con la banda, Revelation, lanzado en 2008, recibió una cálida acogida y demostró que Pineda podía llenar el complicado puesto de ser vocalista de Journey.

A pesar de las críticas que siempre genera el cambio de un vocalista, Pineda ha recibido una gran acogida del público. De hecho, muchos coaches vocales consideran a Arnel como el mejor cantante que ha tenido la banda a lo largo de su historia.