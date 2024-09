Ridley Scott ya planea una tercera entrega de “Gladiador”

A unos meses de estrenar la segunda entrega de la saga "Gladiador", el director Ridley Scott ya está pensando en una nueva continuación EFE//FACUNDO ARRIZABALAGA

Ridley Scott está a dos meses del estreno de Gladiador II y de cumplir 87 años, pero ya tiene en mente una idea para una tercera entrega de la saga. En una entrevista con The Hollywood Reporter, el cineasta expresó su interés en continuar con Gladiador III. “Ya hay una idea”, comentó Scott, quien también mencionó que se está inspirando en El Padrino Parte II para esta nueva película.

Gladiador II se estrenará el 22 de noviembre, coincidiendo casi con el cumpleaños de Scott el 30 de noviembre. La película llega 24 años después del éxito de la primera entrega, que ganó el Oscar a Mejor Película y Mejor Actor para Russell Crowe en la 73ª edición de los Premios de la Academia.

"El Padrino II" ha sido una fuente de inspiración para Ridley Scott al planear la tercera entrega de "Gladiador"

La nueva película se centra en Lucius, interpretado por Paul Mescal, un personaje que apareció brevemente en la primera película como el hijo de Lucilla (interpretada por Connie Nielsen), hija del emperador Marco Aurelio, ex amante de Maximus (Russell Crowe) y hermana de Cómodo (Joaquin Phoenix). Tras los eventos de la primera película, Lucilla envía a Lucius al norte de África sin explicación, dejándolo solo y resentido, pero con el recuerdo del último combate de Maximus.

Lucius, ya adulto, es forzado a la esclavitud, regresa a Roma y se convierte en gladiador después de que los nuevos emperadores invaden su hogar. En su camino, conoce a Macrinus, un intermediario de poder y traficante de armas interpretado por Denzel Washington, y se enfrenta inevitablemente a Marcus Acacius, un general romano interpretado por Pedro Pascal.

La nueva entrega de "Gladiador" está protagonizada por Paul Mescal

En declaraciones a la revista francesa Premiere, Scott amplió su comparación con El Padrino. “El final de Gladiador II recuerda a El Padrino, con Michael Corleone encontrándose con un trabajo que no quería y preguntándose: ‘Ahora, Padre, ¿qué hago?’ Así que la próxima [película] tratará sobre un hombre que no quiere estar donde está”, explicó el director.

La anticipación por Gladiador II es alta, dado el éxito monumental de la primera película, tanto en crítica como en taquilla. También hay muchas opiniones encontradas, como aquellas personas que no encuentran sentido a continuar con una historia cuyo protagonista murió en la primera cinta. Una de estas personas es el mismo Russell Crowe, quien ha compartido su preocupación sobre a dónde se dirige la franquicia.

Russell Crowe confesó sentirse "celoso" por no ser parte de la secuela de "Gladiador"

“Me siento ligeramente incómodo con el hecho de que estén haciendo otra —porque, por supuesto, estoy muerto y no tengo voz en lo que se hace. Pero un par de cosas que he oído me hacen pensar —no, no, no, eso no está en el viaje moral de ese personaje en particular. Pero no puedo decir nada, no es mi lugar, estoy bajo tierra. Así que veremos cómo resulta”, confesó el actor en una reciente entrevista como parte del programa Kyle Meredith With...

Crowe también confesó sentir ciertos celos de que la saga continúe sin él, además de la melancolía que le provoca verse en el mejor momento de su carrera.

“De una manera curiosa, reflexiono: la edad que tenía cuando hice esa película y todas las cosas que vinieron después, las puertas que esa película me abrió a mí. Esto es siendo puramente honesto: hay definitivamente un toque de melancolía, un toque de celos”.