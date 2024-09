La razón por la que Britney Spears seguirá pagando la manutención de su hijo menor a pesar de ser mayor de edad

Al parecer, Britney Spears seguirá pagando la pensión alimenticia de su hijo menor por un tiempo más

Kevin Federline continuará recibiendo pagos de pensión alimenticia por parte de Britney Spears para su hijo menor Jayden James, a pesar de que él cumplió 18 años el pasado jueves. Según informó TMZ, Spears y Federline acordaron en su acuerdo de divorcio que los pagos terminarían cuando Jayden cumpliera 18 años o se graduara de la escuela secundaria, lo que ocurra más tarde. Aunque Jayden ya alcanzó la mayoría de edad, actualmente sigue inscrito en la escuela secundaria y se espera que se gradúe en noviembre en Hawái, por lo que los pagos continuarán hasta entonces.

Britney Spears, de 42 años, comparte a Jayden y también a su otro hijo Sean Preston, de 18 años, con Federline. Inicialmente, la cantante de “Womanizer” debía pagar a su ex USD $20,000 dólares al mes en concepto de pensión alimenticia. Sin embargo, en 2018, este monto se duplicó a USD $40,000 dólares mensuales debido a que los hijos de la pareja pasaban la mayor parte del tiempo bajo el cuidado de Federline. Recientemente, el mes pasado, Spears decidió revertir los pagos a USD $20,000 dólares mensuales.

Mientras su hijo menor siga estudiando, Britney Spears tendrá que seguir pagando la pensión alimenticia

Federline y Spears han tenido una relación complicada con sus hijos a lo largo de los años. En 2022, Jayden criticó públicamente las habilidades parentales de su madre en una entrevista con el Daily Mail, diciendo: “Creo que mamá ha tenido dificultades para darnos atención y mostrarnos amor equitativo; no creo que le haya mostrado suficiente a Preston, y me siento realmente mal por eso”. Además, los hijos habrían desarrollado una aversión a la exposición pública del cuerpo de Spears en redes sociales. Federline comentó al citado medio: “Intento explicarles, ‘Miren, tal vez esa es solo otra forma en que ella trata de expresarse’. Pero eso no quita lo que les hace a ellos”.

En mayo de 2023, se reportó que Spears no había visto a Preston y Jayden en más de un año, y los chicos habían dejado de responderle los mensajes de texto. No obstante, la situación pareció mejorar cuando en junio, el abogado de Federline, Mark Vincent Kaplan, confirmó a Page Six que Preston y Jayden hablaron con Spears en el Día de la Madre, calificándolo como un “paso en la dirección correcta”. No obstante, el abogado advirtió que “es un proceso que requiere más que una simple llamada telefónica para lograrse”.

La relación entre Britney Spears y sus hijos ha sido muy problemática a lo largo de los años

Britney Spears no entiende a Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter hizo una notable interpretación en los premios MTV Video Music Awards (VMAs) 2024, un acontecimiento que Britney Spears no dejó pasar desapercibido. Aunque Spears no vio la ceremonia en vivo el pasado 11 de septiembre, sí comentó haber visto clips en YouTube al día siguiente.

En su cuenta de Instagram, Spears, de 42 años, expresó su sorpresa y confusión sobre la actuación de Carpenter, particularmente preguntándose por qué esta última decidió besar a un alienígena en el escenario. Spears comentó que, aunque adora a la joven artista de 25 años, no entendió del todo esa parte de la presentación, y añadió: “¿Por qué no besó a una chica? Eso fue extraño”, haciendo una evidente referencia a la famosa actuación de Madonna y Christina Aguilera.

Britney Spears confesó que le pareció "muy raro" el beso que Sabrina Carpenter le dio a un alienígena durante su presentación en los MTV VMA 2024 (Créditos: Instagram/Sabrina Carpenter

Además de dar su opinión sobre la actuación de Carpenter, Spears también mostró su agradecimiento al descubrir que Carpenter había mencionado su nombre en la alfombra roja del evento.

“Esta chica, Sabrina, ella mencionó mi nombre en la alfombra roja y pensé que eso fue genial... A veces olvido que soy famosa... pero eso fue genial. Esta chica, Carpenter, ella dijo algo sobre mí y yo pensé, ‘¡Gracias! Eso es genial!’. Ella me hizo sentir cool”.

Cabe señalar que durante su presentación, Carpenter hizo un homenaje a Spears, tocando un fragmento de “Oops!... I Did It Again” durante la transición entre “Please Please Please” y “Taste”.