Roger O’Donnell, de The Cure, reveló que lucha contra un cáncer de sangre “raro y agresivo”

En una publicación en X, Roger O’Donnell pidió a sus seguidores que se sometan a chequeos médicos si tienen síntomas, destacando la importancia de la detección temprana (Spotify/X/@RogerODonnellX)

Roger O’Donnell, el reconocido teclista de The Cure, anunció que ha estado luchando contra un cáncer “agresivo y raro”. El músico, que actualmente tiene 68 años, comunicó a sus seguidores en redes sociales que fue diagnosticado con un tipo de linfoma muy poco común hace un año y que ha estado bajo tratamiento desde entonces.

O’Donnell usó las redes sociales para compartir su testimonio y alentar a otros a no ignorar síntomas que podrían parecer menores. El músico afirmó que en un inicio se había descuidado, pero que finalmente decidió hacerse un análisis. Y tras recibir los resultados, su sorpresa no fue para nada agradable, expresó en una publicación hecha en X, acompañada de una fotografía junto a su pareja, Mimi.

Roger O’Donnell ha recibido tratamientos durante 11 meses, incluyendo inmunoterapia y radioterapia, y expresó que su pronóstico es increíblemente positivo (X/@RogerODonnellX)

“Septiembre es el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Sangre, así que es una buena oportunidad para dialogar sobre estas enfermedades. En septiembre del año pasado me diagnosticaron una forma muy rara y agresiva de linfoma. Había ignorado los síntomas durante unos meses, pero finalmente fui y, tras la operación, el resultado de la biopsia fue devastador”, escribió el teclista británico.

Roger detalló su proceso de tratamiento, indicando que ha completado 11 meses bajo la supervisión de algunos de los mejores especialistas del mundo, recibiendo segundas opiniones y asesoramiento de los equipos que desarrollaron los medicamentos administrados.

El teclista de The Cure agradeció a sus doctores, enfermeras, amigos y familia por su apoyo durante su lucha contra el cáncer (X/@RogerODonnellX)

O’Donnell destacó que ha tenido el beneficio de la última tecnología en inmunoterapia y también de medicamentos que se utilizan desde hace un siglo. “La última fase del tratamiento fue la radioterapia, que también fue uno de los primeros tratamientos desarrollados contra el cáncer”, contó el músico.

Afortunadamente, los tratamientos han sido exitosos. “Estoy bien y el pronóstico es increíble”, afirmó, aliviando la preocupación de sus seguidores. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de una detección temprana al pedir a sus fans que busquen ayuda médica si presentan síntomas preocupantes.

Tras su primera salida de The Cure en 1990, O’Donnell lanzó el álbum solista “Grey Clouds Red Sky” en 1994 y continuó su carrera con trabajos como “The Truth in Me” (X/@RogerODonnellX)

“El cáncer PUEDE ser vencido, pero si se diagnostica lo suficientemente pronto tienes más posibilidades, así que todo lo que tengo que decir es que te HAGAS LA PRUEBA, si tienes la más mínima idea de que puedes tener síntomas ve y hazte un chequeo”, manifestó el teclista dando ánimos a sus fanáticos (especialmente a los que están pasando por algo parecido).

“Si conoces a alguien que esté enfermo o sufriendo, habla con él, cada palabra ayuda, créeme, lo sé. También me gustaría dar las gracias a mis doctores, todos ellos unos rockstars, a todas las enfermeras y técnicos, a mis amigos, a mi familia y a Mimi, a veces es más duro estar al otro lado de esto...”, concluyó en su publicación.

Roger O’Donnell, nacido el 29 de octubre de 1955, se unió a The Cure en 1987 y ha contribuido a discos influyentes como “Disintegration” y “Wild Mood Swings” (X/@RogerODonnellX)

Roger O’Donnell, tecladista inglés nacido el 29 de octubre de 1955, es reconocido por su extensa trayectoria en The Cure. Su carrera musical comenzó en 1976 acompañando a Arthur Brown, tras abandonar sus estudios de arte. Durante la década de 1980, tocó con artistas como Thompson Twins, Berlin y The Psychedelic Furs, destacándose por su dominio de sintetizadores Sequential Circuits.

En 1987, se unió a The Cure como tecladista de gira por recomendación de Boris Williams, baterista de la banda en ese entonces. Aunque no participó en las grabaciones del séptimo álbum “Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me”, apareció en los videos musicales de dos sencillos. Al finalizar la gira, se convirtió en miembro oficial.

En 2011, O’Donnell se reunió con The Cure en un concierto en la Ópera de Sídney, marcando su regreso definitivo a la banda (REUTERS/Eduardo Munoz)

Su influencia se hizo patente en el álbum “Disintegration” (1989), pero las diferencias creativas y la magnitud de las giras lo llevaron a dejar la banda en 1990. Fue así como en 1994, lanzó su álbum solista “Grey Clouds Red Sky”, un disco que más adelante tendría un relanzamiento.

O’Donell regresó a The Cure en 1995, contribuyendo a los discos “Wild Mood Swings”, “Bloodflowers” y “The Cure”. En 2005, fue despedido tras una nueva reestructuración. Continuó su carrera solista con álbumes como “The Truth in Me” (2006), fundó el sello discográfico 99x10 y participó en un documental sobre Bob Moog.

Roger O’Donnell regresó a The Cure en 1995 y fue parte del grupo cuando ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2019 (REUTERS/Mike Segar)

En 2011, se reunió con The Cure en el escenario de la Ópera de Sídney, lo que marcó su regreso definitivo a la banda. Y más tarde, en 2019, ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro del grupo. En paralelo a su trabajo con la banda, O’Donnell sigue desarrollando su carrera solista, con el álbum “2 Ravens” (2020) y la composición de la suite orquestal “Quieter Trees” como ejemplos más cercanos al presente.