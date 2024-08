Oasis: los comentarios más polémicos que han hecho los hermanos Gallagher a lo largo de su carrera

La formación de Oasis en 1991 marcó el comienzo de una década de éxitos y disputas entre los hermanos Gallagher (Photo by Kevin Mazur/WireImage), EFE/Víctor Lerena)

“Si no fuera músico, ¿no sé? ¿[sería] Dios, tal vez? Ese sería un buen trabajo”, afirmó Liam Gallagher durante una entrevista con The Sun en 2005. Ya llevaba más de una década de la formación de Oasis y su estatus como estrella del rock se mantenía, incluso, en medio de las peleas poco profesionales con su hermano, Noel.

A lo largo de sus carreras, ambos —como motores creativos de la banda y cantantes— nunca tuvieron tapujos para expresar lo que pensaban. Quizás llevándolo demasiado lejos con ofensas hacia otros artistas y comentarios que hoy serían ampliamente cuestionados en las redes sociales.

Es cierto que los 90 y comienzos de los 2000 eran épocas muy diferentes a la actual, pero, incluso en ese entonces, las lenguas afiladas de los Gallagher eran de temer en la industria y ocupaban los titulares en medios de comunicación. Aunque se necesitaría un libro entero para compilar todos sus dichos, aquí se han algunas de las frases más polémicas que enunciaron los músicos en más de 30 años de actividad artística.

En 2013, Liam Gallagher confesó a NME su cariño por su hermano Noel fuera del negocio musical (EFE/Leo La Valle)

Desde antes de su separación, los hermanos se habían atacado públicamente con palabras francas e insultos. Una de las citas más recordadas de Noel Gallagher es cuando llamó “grosero, arrogante, intimidante y perezoso” a su ya distanciado hermano en abril de 2009, año de la disolución del grupo, pero a su vez incluyó una simpática metáfora: “Es como un hombre con un tenedor en un mundo de sopa“ (Q Magazine).

“Me gusta Noel fuera de la banda. El Noel humano, ese es mi hermano, lo adoro y haría cualquier cosa por él. Pero el tipo que está en este maldito negocio, es uno de los mayores idiotas del universo”, confesó Liam para NME cuatro años después de la ruptura, en 2013.

Noel Gallagher contra el grunge

La agrupación Oasis, fundada en 1991, estaba destinada a ser famosa a nivel mundial: su álbum debut Definitely Maybe los llevó a los primeros lugares de las listas de Reino Unido y vendió millones de copias en el mundo. El privilegio de trabajar en la música era algo que sus líderes siempre valoraron, criticando así las quejas de otros artistas.

Noel Gallagher criticó duramente las quejas de otros artistas sobre la fama en una conversación con la BBC en 2008, haciendo hincapié en bandas como Nirvana y Pearl Jam (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

“Nada me molesta más que cuando grupos como Pearl Jam y Nirvana se quejan y se lamentan de la vida y de ser famosos. Déjame decirte, ¡ser famoso es genial! Si odias tanto tu trabajo, ¿por qué no vas a trabajar a un lavadero de autos o a McDonald’s o algo así?”, cuestionó Noel de manera polémica en conversación con la BBC en 2008.

Durante su etapa como compositor en Oasis y posteriormente como solista, Noel Gallagher nunca dejó de sentir por sus creaciones, según reafirmó para la revista DIY Magazine en 2011: “Son mis canciones y las escribí todas yo solo y estoy orgulloso de ellas y estoy orgulloso de lo que significan para otras personas y estoy orgulloso de dónde se sitúan con respecto a lo que he hecho ahora”.

El álbum debut "Definitely Maybe" catapultó a Oasis a la fama mundial en los años 90 (Koh Hasebe/Shinko Music/Getty Images)

Oasis, la última gran banda de rock

En otra ocasión, lamentó que leyendas de la música como The Smiths y The Jam, que fueron bandas muy escuchadas en los 80, hayan perdido popularidad para dar paso a otros géneros musicales. “Oasis probablemente sea la última de las grandes bandas —y uso este término porque no se me ocurre otro— ‘alternativas’ en realmente tener un impacto en el país (Dotmusic, 2012)”, concluyó respecto a la influencia de su propio grupo.

Y, por ese entonces, también espetó sin dudar a Radio X que Oasis anticipaba el final de los buenos tiempos del rock: “Los 90 no fueron el principio de algo, sino el final de algo. Fue el fin del negocio de la música tal y como lo conocíamos. Éramos las últimas estrellas del rock”.

Liam Gallagher aseguró que Oasis fue la última gran banda de rock de la historia REUTERS/Kieran Doherty/File Photo

Liam Gallagher contra leyendas de la música

Por su parte, Liam Gallagher tenía opiniones más duras hacia otras personalidades de la industria musical. Poco después de publicar el tercer álbum de la banda, titulado Be Here Now, se expresó duramente sobre Keith Richards y George Harrison.

“Están celosos y seniles y no comen suficientes pasteles de carne”, sostuvo en referencia al vegano exBeatle y, aunque criticó a Paul McCartney por ser “muy bueno”, ambos han tenido diversos encuentros. A Liam tampoco le gusta Queen, pero no dejó de considerar que es “una de las mejores bandas” y Freddie Mercury tenía “una gran voz”.

Liam criticó a Paul McCartney, George Harrison y, en general, a la icónica agrupación The Beatles (Foto AP)

En cuanto al resto de la banda, no pensaba lo mismo. “La guitarra de Brian May suena como si tuviera algo atascado en el trasero”, dijo a Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, en un número especial para la revista Magnet.

Oasis no es Britpop

Para ese mismo artículo, Liam admitió que detestaba el término “britpop” para clasificar a Oasis y otros grupos. “Para mí ‘britpop’ era Pulp, Menswear, Blur, todas esas pequeñas bandas estúpidas de Camden que eran alegres. ¿Sabes a lo que me refiero? Queríamos tocar. Personalmente siempre consideré que era una palabra muy insultante”, manifestó notablemente enojado. Finalmente, señalaba a los culpables del uso extendido de ese género: “Es simplemente el maldito periodismo. ¿No es así? Malditos flojos”.

El vocalista principal de Oasis también descalificó a Blur y otras bandas de britpop, calificándolas como "pequeñas bandas estúpidas de Camden" (AP/Alejandro Godinez)

En su trayectoria, el menor de los Gallagher fue cruel con una cantidad absurda de grupos y cantantes en solitario. No temió hablar con dureza sobre Kurt Cobain, Billie Joe Armstrong, Kanye West y más estrellas; incluso comparó a Chris Martin con un “profesor de geografía” (NME, 2006) por su aspecto físico y vestimenta.

No obstante, probablemente nunca odió a alguien tanto como a Bono y, por ende, a U2. En junio de 2002, se sinceró con The Guardian: “Ves fotos de Bono corriendo por LA con sus pequeñas piernas blancas y una botella de Volvic y parece un imbécil”.

A mediados de 2017, utilizó su perfil X (anteriormente Twitter), que se ha convertido en su canal de comunicación habitual, para escribir que prefería “comerme mi propio excremento” antes de escuchar a la banda irlandesa en vivo.

Liam Gallagher expresó su desdén por Bono de U2, criticando su aspecto y declarando que preferiría "comer su propio excremento" antes que escuchar a la banda en vivo (EFE/EPA/OLEG PETRASYUK)

Lo que dijo Noel Gallagher de su hermano antes reunirse

En 2019, Noel Gallagher admitió para The Big Issue que no puede imaginarse despertar una mañana y pensar que le gustaría “pasar dos años en la carretera, discutiendo por todo el mundo con Liam”. Ese mismo año, lanzó otra crítica hacia su hermano con una breve mención a su madre, Peggy Gallagher:

“Las entrevistas son un riesgo profesional. Estás sentado en una habitación con un tipo de Estocolmo que nunca has conocido y te está preguntando sobre tu madre. Es realmente ridículo. Porque la respuesta honesta a eso es: ‘¿Qué tiene que ver contigo?’ Pero la respuesta inteligente siempre es: ‘Me cayó bien hasta que dio a luz a Liam’”, sentenció en entrevista con The Guardian.

Peggy Gallagher junto a sus hijos Noel, Paul y Liam (de izquierda a derecha). "Me cayó bien hasta que dio a luz a Liam", dijo Noel en una ocasión acerca de su madre (Dan Callister/Liaison)

Contra todo pronóstico, los Gallagher estarán de vuelta en los escenarios para la gira de reunión de Oasis en 2025, que iniciará en Reino Unido e Irlanda.