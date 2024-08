Oasis: así fue la sesión de fotos que reunió por primera vez a Liam y Noel Gallagher tras 15 años de conflicto

Los hermanos Gallagher se reunieron semanas antes de anunciar la nueva gira de Oasis para una sesión de fotos secreta

Después de varios días de especulaciones, se ha anunciado de manera oficial el esperado regreso de Oasis el próximo verano con una serie de conciertos a lo largo y ancho de Reino Unido.

“Las armas han callado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Vengan a verlo. No será televisado”, se lee en el comunicado que acompaña a una minimalista fotografía de Liam y Noel Gallagher juntos por primera vez en 15 años.

Después de años de tensiones, los famosos y polémicos hermanos se reunieron en secreto para realizar una histórica sesión fotográfica destinada a los carteles de la gira, tan sólo unas semanas antes de dar a conocer la noticia que ha conmocionado a los fanáticos de la banda pionera del britpop.

“Fue como un momento de pellizcarse para creerlo”, compartió una fuente citada por The Sun al describir el ambiente durante la sesión fotográfica.

“El rodaje era alto secreto y casi nadie lo sabía. Para sus fans, volver a verlos juntos será un espectáculo increíble, el ambiente en la sala era efervescente, eléctrico (...) Una vez que se haga el anuncio y sus fans salgan corriendo a comprar las entradas, empezará el trabajo duro”, agregó la fuente que, se especula, era uno de los fotógrafos encargados de esta histórica sesión.

La gira, que llevará a los fans en un viaje nostálgico a través de los ocho álbumes de Oasis, ha sido un objetivo largamente deseado por Liam Gallagher, quien usó las redes sociales para expresar repetidamente su deseo de un reencuentro y culpar a su hermano mayor por la larga espera.

Según fuentes cercanas, Noel Gallagher se rehusaba a regresar a los escenarios con Oasis por miedo a no cumplir las expectativas de los fanáticos REUTERS/Phil Noble

Mientras tanto, Noel Gallagher aseguró en repetidas ocasiones que su etapa con Oasis ya había quedado en el pasado, sintiéndose más que satisfecho con lo que la banda logró en los 90′s y principios de los 2000 (sin mencionar su pelea a muerte con Liam).

Sin embargo, un insider aseguró que las razones por las que Noel tardó tanto en decidirse por volver a presentarse con Liam era la preocupación de no estar a la altura de las expectativas del público. No obstante, el éxito del regreso de Blur, agrupación que era considerada el rival directo de Oasis, cambió la perspectiva del músico británico.

Cabe mencionar que Damon Albarn, líder de Blur, aseguró a mediados de 2023 que la reunión de Oasis era inminente, alardeando que, incluso, había apostado dinero en ello.

Damon Albarn, líder de Blur, aseguró a mediados de 2023 que Oasis se reuniría tarde o temprano (Foto AP/Alejandro Godínez)

Hasta el momento, se han confirmado 14 presentaciones en cinco recintos de Inglaterra, Escocia e Irlanda. No se han confirmado los precios de los shows, no obstante, se especula que los boletos más baratos podrían alcanzar las 140 libras esterlinas (aproximadamente USD 186 dólares). La venta comenzará este 31 de agosto, en la que se pronostica que sea una de las giras más demandadas de la década.

Oasis, conocida por éxitos como “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger”, no había actuado en público desde su separación en 2009. La noticia del reencuentro llega justo cuando se cumplen 30 años del lanzamiento del álbum debut de Oasis, Definitely Maybe. Para celebrar el aniversario, se lanzará una edición remasterizada de lujo que incluirá versiones inéditas de canciones clásicas del disco.