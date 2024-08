La emocionante historia de “Dancing Queen”, la icónica canción de ABBA

El libro de Jan Gradvall ofrecerá una mirada detrás de escena a una de las canciones más icónicas de ABBA, 'Dancing Queen'

El libro “Melancholy Undercover: The book of ABBA” de Jan Gradvall ofrecerá una mirada detrás de escena a una de las canciones más icónicas de ABBA, “Dancing Queen”. Según The Independent, el libro incluye entrevistas raras con los miembros de la banda, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Fältskog, junto con aquellos que han trabajado con ellos durante más de una década. El lanzamiento está previsto para el próximo otoño.

El grupo estaba trabajando en lo que sería su cuarto álbum de estudio, Arrival, el cual Gradvall describe como ‘su primera verdadera obra maestra. ABBA enfrentaba presión después de un período de poca actividad tras su triunfo en Eurovisión 1974 con “Waterloo”, lo que significaba que sus sesiones de grabación se interrumpían constantemente por la necesidad de realizar giras promocionales.

Cómo fue la composición de “Dancing Queen”

Sobre la creación de “Dancing Queen”, Gradvall detalla que la canción fue grabada en agosto de 1975 y marcó el primer intento del grupo en el género disco. “La inspiración para el famoso ritmo vino de dos fuentes: una fue ‘Rock Your Baby’ de George McCrae, una de las primeras grabaciones de disco que había salido el año anterior; la otra fue el ritmo de New Orleans del álbum de 1972 ‘Dr John’s Gumbo’, que Roger Palm había estado escuchando”.

Gradvall dijo: “Estas dos plantillas eran americanas, pero cuando ABBA toca disco hay un sonido inconfundiblemente europeo. La canción abre con Benny pasando sus dedos por las teclas del piano Bolin, luego la canción comienza — y es siempre más lenta de lo que uno recuerda”. Este ritmo único se convirtió en parte integral del atractivo global de la canción y permitió que “Dancing Queen” subiera al número uno en las listas de éxitos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Irlanda, España, Portugal y Noruega.

Además, el libro revela que el título provisional de la canción era “Boogaloo”. Cuando se terminó la grabación, Björn y Benny se dieron cuenta de que habían creado algo especial. Lyngstad dijo: “Lloré cuando la escuché. Pensé que era increíblemente hermosa”. Por otro lado, Ulvaeus recuerda que cuando llegó a casa con la grabación, Fältskog estaba dormida, así que, en su lugar, fue a la casa de su hermana para reproducirla: “Se la toqué una y otra vez”, rememoró.

El impacto de “Dancing Queen” se extendió más allá de las listas de éxitos. Elvis Costello dijo que tomó prestado el estilo de piano de Andersson de “Dancing Queen” para su canción “Oliver’s Army”.

La canción fue incluida en el Grammy Hall of Fame en 2015 y es constantemente considerada una de las mejores canciones pop de todos los tiempos. Gradvall, conocido como uno de los periodistas musicales más respetados de Suecia, estableció una relación única con ABBA y apareció en dos documentales de la BBC sobre el grupo. Esta conexión cercana le permitió crear un relato detallado y profundo sobre la banda y su obra.

Cómo fue el paso de ABBA por Eurovision

ABBA, el famoso grupo sueco, ganó el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974 con la canción “Waterloo”. Esta victoria se llevó a cabo en Brighton, Reino Unido, y marcó el comienzo de su éxito internacional. La canción se distinguió por su estilo pop pegadizo y su presentación visual colorida y enérgica, lo que les permitió destacarse y obtener una puntuación significativa que les aseguró el primer lugar.

La participación de ABBA en Eurovisión se considera uno de los momentos más icónicos en la historia del festival. La victoria no solo catapultó al grupo a la fama mundial, sino que también les abrió las puertas a una exitosa carrera musical que perdura hasta hoy. “Waterloo” se convirtió en un éxito de ventas en varios países y es reconocida como una de las mejores canciones de la historia del festival.