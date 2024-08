Cuál es la historia de Mary Poppins, a 60 años del estreno de la película que fue un éxito de Disney

"Sister suffragette", clip del filme "Mary Poppins" (1964)

Desde su estreno, “Mary Poppins” ha dejado una huella imborrable en la historia del cine. Esta producción de Walt Disney, basada en los libros de P.L. Travers, narra la llegada de una singular niñera al hogar de la familia Banks, en donde un mundo de magia y aventuras transforma las vidas de todos. Protagonizada por Julie Andrews, en uno de los papeles más icónicos de su carrera, el film combina animación con acción real de manera innovadora, ofreciendo una experiencia cinematográfica única y atemporal. “Mary Poppins” enamoró a espectadores de todas las edades con su narrativa encantadora y sus memorables números musicales y se consolidó como un referente en el género del cine familiar.

Mary Poppins trata la historia de una niñera mágica que llega a la vida de la familia Banks para arreglar sus problemas con encantadores métodos (Créditos: Walt Disney Company)

Cuál es la historia de Mary Poppins

La historia de Mary Poppins comienza mucho antes de que la mágica niñera llegara a la gran pantalla. Todo se remonta a la mente creativa de Pamela Lyndon (P. L.) Travers, una escritora británica nacida en Australia, cuya vida y experiencias personales influyeron profundamente en la creación de este icónico personaje literario.

Publicado por primera vez en 1934, el libro Mary Poppins presenta a una niñera inusual que desciende del cielo, llevada por el viento del Este, para cuidar a los hijos de la familia Banks, Jane y Michael. Desde el momento en que llega a la puerta de la casa en el número 17 de Cherry Tree Lane, queda claro que Mary Poppins no es una niñera común y corriente. Con su paraguas volador, su bolso sin fondo y su capacidad para hacer que lo extraordinario parezca cotidiano, Mary Poppins transforma la vida de los niños Banks con su peculiar combinación de disciplina y magia.

El personaje de Mary Poppins fue inspirado, en parte, por la tía abuela de Travers, una mujer llamada Ellie, que tenía un carácter fuerte y era conocida por su manera estricta de manejar a los niños. Ellie, al igual que Mary Poppins, tenía una gran bolsa, aunque en su caso era una bolsa de plástico, que en el mundo de la ficción se convertiría en el famoso bolso mágico de Mary Poppins, del cual podía sacar cualquier cosa, desde una lámpara hasta una galleta.

Mary Poppins" recaudó más de 100 millones de dólares en su estreno, una cifra impresionante para la época (Créditos: Facebook/Walt Disney Archives)

El libro es una colección de historias cortas, cada una narrando una aventura diferente que los niños Banks viven bajo el cuidado de Mary Poppins. Estas historias exploran el mundo fantástico que Mary introduce en la vida de los niños y reflejan las tensiones y valores de la sociedad británica de la época. A través de sus aventuras, los niños aprenden lecciones importantes sobre la vida, el respeto y la importancia de la imaginación. Sin embargo, a diferencia de muchas niñeras tradicionales, Mary Poppins no es una figura sentimental. Es firme y algo enigmática, lo que añade un aire de misterio a su carácter y la hace aún más fascinante.

La serie de libros de Mary Poppins no se limita a una sola obra. Debido al éxito del primer libro, P. L. Travers escribió una serie de secuelas, incluyendo Mary Poppins Comes Back (1935), Mary Poppins Opens the Door (1943), y Mary Poppins in the Park (1952), entre otras. Cada uno de estos libros amplía el universo de Cherry Tree Lane y explora nuevas facetas de la personalidad de Mary Poppins y de las vidas de los niños Banks.

Lo que distingue a Mary Poppins de otras historias infantiles es su tono ambiguo y la complejidad de su protagonista. Mary Poppins es a la vez encantadora y desconcertante, estricta y mágica. Nunca explica sus poderes ni sus orígenes, y su estancia con la familia Banks siempre es temporal. Esta ambigüedad es parte del encanto de los libros y ha permitido que el personaje de Mary Poppins se mantenga como un enigma fascinante para lectores de todas las edades.

Quién es la autora de Mary Poppins

Pamela Lyndon Travers, conocida como P.L. Travers, fue una escritora australiana nacida el 9 de agosto de 1899 en Maryborough, Queensland, Australia. Es mundialmente conocida por ser la autora de la serie de libros sobre Mary Poppins, la niñera mágica que cautivó tanto a niños como a adultos.

Después de dejar Australia en su juventud, Travers se estableció en Inglaterra, donde comenzó su carrera literaria. El primer libro de Mary Poppins fue publicado en 1934 y se convirtió rápidamente en un éxito. A lo largo de su vida, Travers escribió un total de ocho libros centrados en el icónico personaje de Mary Poppins, el último de los cuales fue publicado en 1988.

Además de su obra literaria, Travers trabajó como actriz y periodista, y siempre mantuvo un aura de misterio sobre su vida personal, no ofreció muchos detalles sobre sí misma en sus escritos o entrevistas. Su obra más famosa, Mary Poppins, fue adaptada por Walt Disney en una película musical en 1964, con Julie Andrews en el papel principal. Esta adaptación cinematográfica ayudó a cimentar la fama de Travers y su creación.

P.L. Travers falleció el 23 de abril de 1996 en Londres, Inglaterra. Su legado literario continúa vigente y su personaje, Mary Poppins, sigue siendo una figura relevante en la cultura popular.

Cuándo fue llevada al cine Mary Poppins

La película fue llevada al cine en 1964 (Créditos: Walt Disney Company)

Mary Poppins, la icónica niñera mágica, llegó a las pantallas de cine en 1964 después de que Walt Disney dedicara 20 años a convencer a la escritora P. L. Travers de ceder los derechos. La producción de la película, empezó en 1961 y adoleció de numerosos desafíos, incluyendo las tensiones con la autora.

Walt Disney, se encontró con una resistencia inusual al intentar adaptar la historia de Mary Poppins. Pamela Lyndon Travers, la creadora de la serie de libros, temía que los personajes oscuros y complejos de su narrativa se diluyeran en una adaptación cinematográfica llena de sentimentalismo y números musicales. Esta desconfianza llevó a Travers a imponer numerosas condiciones para la adaptación, que Walt Disney aceptó con el fin de obtener los derechos.

Durante la producción, una de las principales demandas de Travers fue su involucramiento directo en el proceso creativo. En 1961, la autora viajó a los estudios de Walt Disney para colaborar en el guion y otros detalles artísticos. Sin embargo, después de dos semanas de trabajo, Travers dejó California frustrada. En una carta a su colega Brian Sibley, expresó su descontento porque sentía que su libro había sido “despedazado y rellenado con ideas lejanas a su sustancia original”

El proceso de producción de Mary Poppins también se distinguió por proezas técnicas inusuales para la época. No existiendo tecnologías modernas como el croma o el CGI, los escenarios de Londres se recrearon con enormes pinturas. Para los efectos especiales, se utilizaron técnicas como la inversión de desplazamiento de objetos, que incluía trucos mágicos, y aves animatrónicas, además de la integración de actores en animaciones tradicionales.

En 1964, después de una ardua producción, la película se estrenó y se convirtió en el éxito más grande en la vida de Walt Disney, tanto en términos de crítica como de taquilla

Mary Poppins fue catalogada para muchos expertos del cine como una de las mejores producciones de la historia de Disney (Créditos: Walt Disney Company)

El reparto de la película

Glynis Johns, una de las actrices de la película, falleció a los 100 años el pasado 4 de enero de este año (Foto AP/Carlos Rene Perez)

La primera película de Mary Poppins, estrenada en 1964, es una producción musical de Walt Disney basada en la serie de libros de P.L. Travers. La película se convirtió en un clásico instantáneo y cuenta con un elenco destacado que contribuyó al éxito duradero del film.

Julie Andrews interpreta el papel principal de la niñera mágica Mary Poppins. Esta interpretación le valió un Premio de la Academia a la Mejor Actriz. Andrews es conocida por su voz excepcional y su actuación carismática, que dieron vida al personaje de manera inolvidable. Dick Van Dyke interpreta el papel de Bert, un deshollinador y artista callejero que es amigo de Mary Poppins. También interpreta al anciano Mr. Dawes Sr., el banquero. Su energía y talento para la comedia física hicieron de Bert un personaje muy querido.

Julie Andrews y Blake Edwards en una gala en junio de 2006 (A. Rodriguez / BEI / Shutterstock)

David Tomlinson encarna a George Banks, el estricto y preocupado padre de la familia Banks. Su evolución de un hombre obsesionado con su trabajo a uno que descubre la importancia de su familia es uno de los ejes de la trama. Glynis Johns interpreta a Winifred Banks, la esposa de George Banks. Ella es una sufragista apasionada y busca su lugar tanto en su hogar como en la sociedad. Karen Dotrice da vida a Jane Banks, la hija mayor de la familia Banks, una niña curiosa y cariñosa que forma un lazo especial con Mary Poppins. Matthew Garber interpreta a Michael Banks, el hijo menor de la familia Banks. Como su hermana Jane, es una parte clave de la historia, descubriendo la magia y las lecciones de vida a través de Mary Poppins.

Además del elenco principal, la película cuenta con una serie de personajes secundarios memorables, como Ed Wynn como el Tío Albert, que flota de risa; Hermione Baddeley como Ellen, la criada de los Banks; Reta Shaw como Mrs. Brill, la cocinera de la familia Banks; y Arthur Treacher como el oficial de caballería.

Un éxito mundial de Disney

“Mary Poppins” fue nominada a los Oscars como mejor película, un hecho único para Disney (Créditos: Walt Disney Company)

En 1964, Walt Disney alcanzó uno de sus mayores éxitos cinematográficos con el estreno de “Mary Poppins”, una película que encantó a millones de espectadores alrededor del mundo y se consolidó como un emblemático referente del cine familiar. Basada en la serie de libros de P.L. Travers, la producción presenta a Julie Andrews en el papel de la mágica niñera Mary Poppins y a Dick Van Dyke como Bert, un alegre deshollinador y artista callejero.

“Mary Poppins” se destaca por su innovadora mezcla de animación y acción real, una técnica revolucionaria para su tiempo. Esta combinación permitió la creación de secuencias visualmente espectaculares, como la famosa escena del baile de los pingüinos animados junto a los personajes reales y estableció un nuevo estándar en la industria cinematográfica.

La película fue un éxito en taquilla y recibió el reconocimiento de la crítica. Julie Andrews ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz por su interpretación y el film recibió un total de cinco premios Oscar, incluyendo Mejor Montaje y Mejores Efectos Visuales. Las inolvidables canciones, compuestas por los hermanos Richard y Robert Sherman, como “Supercalifragilisticexpialidocious” y “A Spoonful of Sugar”, se convirtieron en clásicos que trascendieron generaciones.

Walt Disney llevó Mary Poppins al cine gracias a una sugerencia de su hija (Bettmann Archive)

El impacto cultural de “Mary Poppins” resultó inmenso. La película sigue siendo un fenómeno global, reinterpretado en diversas formas, incluyendo su adaptación teatral y la secuela “Mary Poppins Returns” de 2018, protagonizada por Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda. Esta secuela busca capturar la misma magia y esencia que hizo del film original un hito.

A lo largo de las décadas, “Mary Poppins” ha conservado su lugar especial en la memoria colectiva, como una obra maestra de Disney y un referente imperecedero de la magia del cine. Su mezcla de humor, fantasía y música continúa encantando a nuevas generaciones, asegurando que la historia de la niñera que baja del cielo con su paraguas permanezca viva en el corazón del público mundial.

La combinación de actuaciones memorables, la innovadora integración de animación y acción real y una banda sonora inigualable hicieron de “Mary Poppins” un éxito inmediato y un fenómeno cultural que resuena en la historia del cine y en los corazones de sus admiradores alrededor del mundo.

El rol de Julie Andrews como Mary Poppins

Julie Andrew terminó siendo quizás, la actriz más importante de la película (Créditos: Walt Disney Company)

Julie Andrews se convirtió en una leyenda del cine al interpretar el papel principal en la película de Disney “Mary Poppins” en 1964. Este papel marcó un hito en su carrera y en la historia del cine musical.

Antes de “Mary Poppins”, Julie Andrews ya era una reconocida actriz de teatro, famosa por sus interpretaciones en Broadway en obras como “My Fair Lady” y “Camelot”. Sin embargo, su transición al cine fue un giro decisivo. Disney decidió otorgarle el papel de la niñera mágica debido a su talento vocal y su presencia escénica, a pesar de que Andrews era relativamente nueva en el cine.

En “Mary Poppins”, Andrews interpretó a una niñera mágica que llega a la vida de la familia Banks en Londres. Su actuación combinó toques de rigor y cariño, creando un personaje inolvidable por su equilibrio entre autoridad y calidez. Las escenas musicales, que incluyen clásicos como “A Spoonful of Sugar” y “Supercalifragilisticexpialidocious”, demostraron no solo su habilidad para el canto, sino también su talento para la comedia y el drama.

La actuación de Julie Andrews en “Mary Poppins” fue reconocida con el premio Oscar a la Mejor Actriz, además de un Globo de Oro y un premio BAFTA. Estos premios consolidaron su lugar en la cima del entretenimiento global y le abrieron las puertas a más papeles icónicos, como el de María en “The Sound of Music”.

El regreso de Mary Poppins

Esta película realizó su regreso a las pantallas en 2018

En 2018, Disney revivió la magia de una de sus películas más icónicas con el estreno de “Mary Poppins Returns” (“El regreso de Mary Poppins”), dirigida por Rob Marshall. La cinta tuvo la difícil tarea de seguir los pasos de la clásica “Mary Poppins” de 1964, protagonizada por Julie Andrews. Esta vez, Emily Blunt asumió el papel de la misteriosa y encantadora niñera, trayendo nuevas aventuras y canciones al entrañable personaje.

“Mary Poppins Returns” se desarrolla en la Londres de la época de la Gran Depresión, aproximadamente 25 años después de los eventos de la primera película. Michael y Jane Banks, ahora adultos, se enfrentan a numerosas dificultades, especialmente tras la reciente pérdida de la esposa de Michael. En este contexto, Mary Poppins regresa para ayudar a la nueva generación de la familia Banks junto con sus viejos amigos.

La película también contó con un elenco estelar que incluyó a Lin-Manuel Miranda en el papel de Jack, un farolero encantador que ayuda a Mary Poppins en sus aventuras. Colin Firth, Meryl Streep y Dick Van Dyke también formaron parte del reparto, añadiendo profundidad y nostalgia a la historia.