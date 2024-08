“Alien: Romulus” y su inesperada conexión con “The Last of Us Part II”, según su director Fede Álvarez

El cineasta uruguayo se inspiró en el videojuego para añadir una subtrama importante en la película (20th Century Studios/Naughty Dog)

El director de Alien: Romulus, Fede Álvarez, dio a conocer una curiosa conexión entre su película y el videojuego The Last of Us Part II, así como la próxima temporada de la serie de televisión basada en el juego.

El cineasta uruguayo compartió en redes sociales que mientras escribía el guion de la película, estaba jugando la segunda parte del juego original de Naughty Dog.

La historia de Dina, un personaje del juego que está embarazada, inspiró al director a hacer que Kay, uno de los personajes principales de su película, también estuviera esperando un bebé.

Fede Álvarez, director de "Alien: Romulus", reveló en redes sociales la sorprendente conexión de su película con el videojuego "The Last of Us Part II" (Twitter/@fedalvar)

La coincidencia se vuelve aún más interesante debido a que Isabela Merced, quien interpreta a Kay en Alien: Romulus, fue posteriormente elegida para dar vida a Dina en la segunda temporada de la serie de HBO The Last of Us, que se estrenará en 2025.

“Dato curioso: Estaba jugando The Last of Us 2 mientras escribía Alien: Romulus. La historia de una Dina embarazada me hizo pensar en que el personaje de Kay también estuviera embarazada. Luego elegí a Isabela Merced para interpretar a Kay... Un año después, la eligen para interpretar a Dina en la serie de HBO... Historia real”, escribió Álvarez en la plataforma X (anteriormente Twitter).

Kay, la mujer embarazada de "Alien: Romulus", es interpretada por Isabela Merced (20th Century Studios)

Alien: Romulus, la séptima entrega de la franquicia Alien, se sitúa cronológicamente entre las dos primeras películas: Alien (1979) y Aliens (1986). La trama sigue a un grupo de jóvenes colonizadores espaciales que exploran una estación espacial abandonada y se encuentran cara a cara con un xenomorfo.

El film, coescrito por Fede Álvarez y Rodo Sayagues, cuenta en su reparto con Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux y Aileen Wu, además de Merced. Su estreno ha sido un éxito, recaudando 108,2 millones de dólares a nivel global, lo que supone el segundo mejor estreno de la franquicia y el mejor en las carreras de Álvarez y Spaeny.

Álvarez confirmó en un foro de Reddit la identidad del padre del bebé de Kay (20th Century Studios via AP)

Álvarez también ha estado compartiendo otros detalles sobre Alien: Romulus que los fans podrían haber pasado por alto en su primera proyección.

Entre ellos, reveló la verdadera identidad del padre del bebé de Kay. En respuesta a una pregunta en un foro de Reddit, el director confirmó que Bjorn, el primo de Kay interpretado por Spike Fearn, es el progenitor. Esta revelación se relaciona con una escena íntima entre los dos personajes justo antes de la muerte de Bjorn.

Además, mencionó la existencia de un easter egg oculto que hace referencia a Ellen Ripley (Sigourney Weaver), la protagonista de las películas anteriores de Alien. Sin embargo, no proporcionó detalles específicos sobre este guiño, dejando que los fans lo descubran por sí mismos.

Hay un guiño en la nueva película que hace referencia a Ellen Ripley, el recordado personaje de Sigourney Weaver (Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una secuela, Fede Álvarez afirmó que, si bien tiene algunas ideas, no hay nada concreto aún. El director expresó su deseo de ver primero cómo reacciona el público a la historia de esta nueva entrega antes de comprometerse con una continuación.

Dado el éxito crítico y comercial que está cosechando la película, parece que las posibilidades de una segunda parte son altas.

La séptima entrega de la franquicia "Alien" se sitúa cronológicamente entre las dos primeras películas de la saga (20th Century Studios vía AP)

Isabela Merced en “The Last of Us”

La conexión inesperada entre Alien: Romulus y The Last of Us generó interés entre los fans de ambas franquicias. Isabela Merced, por su parte, ha comentado sobre su próximo papel como Dina en la serie de HBO, mencionando que la relación de su personaje con Ellie será un elemento central en la segunda temporada.

“Es una especie de luz en la vida de Ellie, en el mundo de Ellie. Creo que ese es el consenso general, porque si nos fijamos en el videojuego, ella es la única que tiene un final decente”, afirmó la actriz estadounidense de origen peruano.

Y agregó: “Me encanta, más que nada, ser esa luz para la gente en mi vida. Me gusta hacerles reír y que se entiendan mejor a sí mismos. Simplemente me gusta ayudar en general. Creo que Dina es muy parecida a mi personalidad”.

La actriz Isabela Merced aseguró que guarda mucho en común con su próximo papel en "The Last of Us" (REUTERS/David Swanson)

La segunda temporada de The Last of Us ha finalizado recientemente su rodaje, aunque aún no se ha anunciado una fecha de estreno concreta.

Un adelanto promocional de la temporada 2024-2025 de Max mostró un primer vistazo de Merced como Dina, quien se convierte en la compañera y eventual interés romántico de Ellie, interpretada por Bella Ramsey.

La segunda temporada de la serie introducirá nuevos personajes (HBO)

Por ahora, se desconoce la fecha de lanzamiento de los nuevos episodios, pero es posible que lleguen a inicios del próximo año; es decir, dos años después de su debut televisivo.