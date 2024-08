Emily Blunt y John Krasinski intercambiaron pulseras de amistad en el concierto de Taylor Swift

La actriz asistió al show en Wembley junto a su esposo John Krasinski.

Desde abril, cuando Emily Blunt promocionaba la película Profesión Peligro con Ryan Gosling, la actriz declaró que uno de sus grandes planes para agosto era ir al Eras Tour y disfrutar la música de Taylor Swift con su familia. “No puedo esperar. Mis hijas también están como locas. Ella es increíble”, dijo a Access Hollywood en esa ocasión.

Meses más tarde, la cita se hizo realidad el 20 de agosto, la noche en que Taylor Swift cerró con broche de oro su serie de presentaciones en el Estadio Wembley de Londres. La estrella de El diablo viste a la moda fue captada por otros fanáticos junto a su esposo John Krasinski, figura de The Office.

La pareja ocupó su lugar en la zona VIP del campo y ahí disfrutaron de toda la atmósfera swiftie con sus niñas Hazel (10) y Violet (9), quienes también son grandes seguidoras de la cantante y compositora.

La estrella de "Oppenheimer" fue una de las celebridades presentes en el último concierto de Taylor Swift en Londres.

Videos difundidos en redes sociales mostraron la sencillez de los actores, quienes saludaron a los fanáticos cerca a ellos y también intercambiaron pulseras de amistad. Otro video muestra a la figura de Oppenheimer cantando y bailando al ritmo de Cruel Summer.

“Vimos a Emily en la zona VIP detrás nuestro y al ser una gran fanática de sus películas, tenía que acercarme para intercambiar brazaletes. Ella fue muy dulce y dijo que sí sin dudarlo. Su esposo John también estaba ahí. Estoy en shock”, declaró la periodista Em Hawkins a la revista Hello.

Emily Blunt se ha autodenominado una “gran fan” de la música de Swift. En una entrevista previa, la actriz tuvo palabras de gratitud hacia la compositora por alimentar la confianza de una de sus hijas tras un breve encuentro en persona.

Emily Blunt se considera una "gran fan" de la música de Swift. (archivo/REUTERS)

“Mi hija mayor se había cortado el cabello. Lo tenía muy corto y estaba un poco insegura por eso”, relató Blunt en The Howard Stern Show. Cuando Swift saludó a la familia, también le regaló un cumplido a Hazel.

“¡Wow, mírate! Te ves como una chica cool de los 60. Me encanta tu estilo”, le dijo. “Yo creí que Hazel iba a desmayarse. Fue la mejor cosa que alguien haya hecho por mi hija”.

Durante las promociones de Profesión Peligro, Emily Blunt interpretó una versión adaptada de “All Too Well” junto a Gosling, como parte de un sketch de Saturday Night Live. El fragmento que parodiaba el famoso ‘Barbenheimer‘ se viralizó en la red y también llegó hasta Taylor Swift.

La artista original citó el video y comentó: “Verán que podría estar cantando accidentalmente esta versión en la gira. Este monólogo lo es TODO”.

Blunt y Krasinski intercambiaron pulseras de amistad con otros fans. La pareja disfrutó del concierto en la zona VIP con sus hijas Hazel y Violet (REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo)

El 20 de agosto, Taylor Swift completó la fase europea de su gira. Ese martes, la cantante también cerró una serie de ocho conciertos realizados en el estadio Wembley. Tres de ellos fueron hechos en junio; mientras que los cinco restantes se desarrollaron en ruta de regreso, tras pasar por otros países europeos.

Esa noche hubo varias sorpresas para los presentes, como la actuación especial de Florence Welch para interpretar a dúo el tema “Florida”, su colaboración con Swift para el álbum The Tortured Poets Department.

Asimismo, la artista estadounidense reveló un video musical especial para la canción “I Can Do It With A Broken Heart”. El clip recopila imágenes del detrás de cámaras y ensayos realizados para la serie de conciertos que inició en marzo del 2023. Este circuito musical llevó a Swift a la cima del ranking entre los tours más exitosos en la historia con ganancias superiores a los mil millones de dólares, según Pollstar.