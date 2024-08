Adele detuvo su show en Múnich por unos minutos para proyectar una competencia de los JJOO

La cantante británica dio prioridad a la final femenina de los 100 metros y lo transmitió en vivo para todos los espectadores.

La cantante británica Adele sorprendió y deleitó a su audiencia en un concierto reciente en Múnich al detener temporalmente su actuación para seguir en vivo la final femenina de los 100 metros de los Juegos Olímpicos de París 2024. El momento, ampliamente difundido en redes sociales, refleja el interés de la artista por el deporte y su deseo de compartir acontecimientos importantes con sus seguidores.

La cantautora británica, de 36 años, estaba inmersa en su presentación en el Messe München, un impresionante espacio al aire libre que puede albergar hasta 80.000 personas. El choque de agendas entre su concierto y la esperada competencia olímpica no pasó inadvertido para ella, por lo que, en medio de su interpretación, decidió dedicar unos minutos para ver la carrera junto con su audiencia.

El gesto de Adele se viralizó en redes sociales, mostrando su pasión por el deporte (X/@Zeydaydreamer)

Un video publicado en redes sociales muestra cómo la cantante se desplaza hacia el fondo del escenario, momento en el cual las cámaras que normalmente proyectan sus movimientos en la pantalla gigante se giraron para mostrar la transmisión de la carrera, la cual se pudo ver sin problema desde la enorme pantalla gigante del recinto.

En el video se puede ver a Adele mirando atentamente la competición mientras la narración anunciaba a Julien Alfred de Santa Lucía como la ganadora con un tiempo de 10.72 segundos, seguida de Sha’Carri Richardson del Equipo de EE.UU. Tras conocer los resultados, la cantante no dudó en expresar su entusiasmo y gritó a la multitud: “¡Démosle un aplauso!”. Luego añadió: “Volvamos al espectáculo. ¡Fantástico, Santa Lucía!”.

La carrera proyectada en la pantalla gigante permitió a todos seguir la final olímpica (@habitualbrad)

La noche anterior, la ganadora de 16 premios Grammy compartió con su audiencia una reflexión sobre su afición a los Juegos Olímpicos: “Mientras veía a atletas de clase mundial, pensaba, ‘Ese aterrizaje no fue muy bueno, ¿verdad? Oh, sus piernas no estaban muy rectas’. Mientras tanto, si intentara hacer cualquiera de esas cosas, estaría muerta”. Este comentario arrancó aplausos y risas de sus seguidores, y continuó: “Absolutamente moriría si intentara hacer cualquier tipo de movimiento”.

Adele también aprovechó la ocasión para elogiar a Simone Biles, la destacada gimnasta estadounidense, por su triunfo en las competencias de gimnasia: “Ella fue absolutamente brillante”. De tal manera, gracias a la afición de la artista musical, los seguidores y los asistentes a su concierto en el Munich Messe, no solo tuvieron una noche llena de música, sino también de deporte.

La cantante celebró la victoria de Julien Alfred, animando al público a aplaudir (EFE/EPA/VICKIE FLORES)

La autora de “Hello” continuará en Múnich hasta el 31 de agosto, con más presentaciones en este icónico recinto al aire libre. Este tour marca su primera actuación en la Europa continental desde 2016, como se destaca en la página oficial del evento. “Hace unos meses recibí una llamada sobre una serie de espectáculos de verano”, compartió la estrella, mostrando su emoción por volver a actuar para sus fanáticos en el continente.

Adele anunció sus planes de tomarse una pausa significativa en su carrera musical tras concluir los compromisos ya establecidos, según reportaron varios medios, incluyendo el portal ZDF y NME. La cantante británica reveló en una entrevista con el portal alemán ZDF: “No tengo ningún plan para nueva música, en absoluto. Quiero un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas, solo por un tiempo”.

Adele también elogió a Simone Biles, destacando su brillante rendimiento en las Olimpiadas (Instagram/@adele)

Su retiro temporal está inspirado en la necesidad de manejar el equilibrio entre su vida personal, familiar y pública. “Extraño todo de antes de ser famosa, creo que probablemente ser anónima es lo que más echo de menos”, admitió la cantante. “Lo que amo es poder hacer música todo el tiempo, y que la gente la reciba bien y le guste, porque eso es bastante único… eso casi nunca le pasa a la gente,” citó NME. El próximo descanso de Adele comenzará después de finalizar su residencia de shows en Alemania este verano, que forma parte de su serie de conciertos “Weekends with Adele”.