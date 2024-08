NSYNC y la historia detrás de la canción que 20 años después sigue en tendencia gracias a “Deadpool & Wolverine”

"Bye Bye Bye" subió en las listas de música. Este resurgir se atribuye a su inclusión en la película "Deadpool y Wolverine" (Capturas: YouTube/*NSYNC)

Con saltos y movimientos de izquierda a derecha, el baile de una célebre canción de los 2000 revive en las redes sociales. El responsable: un irreverente mercenario de traje rojo más conocido en el mundo del cine y los comics como Deadpool.

A más de dos décadas de su lanzamiento original, la pegadiza melodía de “Bye Bye Bye” ha demostrado su vigencia. Al cierre de este texto, el track ocupa la posición 13 de la lista de las 50 canciones más populares en Spotify y cumple con todos los requisitos para volverse un nuevo trend en TikTok.

Todo esto gracias a que, durante los primeros minutos de la nueva cinta de Deadpool, el mercenario baila al ritmo de esta canción mientras los créditos aparecen en pantalla y asesina sin piedad a un montón de tipos que van detrás de él.

Cabe mencionar que Ryan Reynolds, actor encargado de darle vida a Deadpool, no fue el el que bailó la histórica pieza de NSYNC, sino el bailarín profesional Nick Pauley, quien en su redes sociales, compartió la emoción de haber sido escogido para esta secuencia que en unos años se convertirá en un clásico.

Nick Pauly fue el encargado de bailar el clásico "Bye Bye Bye" de NSYNC en la nueva cinta de Deadpool (Créditos: Instagram/Nick Pauley)

¡Es verdad! Soy Dancepool en el nuevo ‘Deadpool and Wolverine’ 🥹 ¡Este secreto ha sido tan difícil de guardar! No puedo creer que tenga el honor de ser Ryan Reynolds (...) Cuando filmaba, me sentí como en casa. Me dio mucho propósito... Una cantidad que no he sentido en un tiempo ¡Por favor ve a ver la película! Es una de las películas más redondeadas que he visto nunca”, dijo Pauley en sus redes sociales.

Y con todo el revuelo que esta pieza ha causado, vale la pena hacer un repaso sobre el arduo trabajo que hubo detrás de “Bye Bye Bye” de NSYNC.

Las marionetas más exitosas del nuevo milenio

Lanzada al público durante el cambio de siglo, “Bye Bye Bye” es el sencillo más exitoso de NSYNC, boyband formada por Lance Bass, J.C. Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick y Justin Timberlake.

En el año 2000, el grupo estadounidense tenía una vasta audiencia juvenil gracias a la mezcla de su pop pegajoso, armonías vocales y la presencia de coreografías dinámicas.

“Bye Bye Bye” era parte de No Strings Attached, su segundo álbum de estudio, que estableció un récord de ventas en su primera semana de lanzamiento (más de 14 millones de copias vendidas). Una marca que solo fue superada después de 15 años por Adele.

"Bye Bye Bye" es el sencillo más exitoso de NSYNC, una boyband formada por Lance Bass, J.C. Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick y Justin Timberlake (Captura: archivo/NSYNC)

El origen de la canción

La semilla de este hit germinó en Cheiron Productions, un equipo de producción integrado por Kristian Lundin y Jake Schulze. Ambos colaboraron con Andreas Carlsson para darle forma a “Bye Bye Bye”, tema que relata el deseo de un hombre de finalizar una relación problemática.

La canción es parte del álbum "No Strings Attached", que en 2000 rompió récords de ventas en su primera semana. (Archivo)

Según dijo Carlsson a ET, la letra (ideada durante sus lecciones de manejo a las afueras de Estocolmo) partió de una ruptura personal.

“Tuve una novia que me dejó por un chico con el que se casó y tuvo hijos, así que supongo que tenía sentido, pero me enfadé mucho...”, recordó el compositor. “No podía decidir si quería olvidarla o si todavía estaba enamorado de ella”.

De esa experiencia, creó el track de NSYNC y también “When You’re Looking Like That” de Westlife, dos polos opuestos de su desencanto amoroso.

Sin embargo, la pieza estuvo cerca de ser interpretada por otro grupo. Como primera opción, el tema fue ofrecido a la banda británica 5ive (Five).

Antes de llegar a NSYNC, la canción fue ofrecida a la banda británica 5ive, que la rechazó debido a su estilo de rap. (Archivo)

“En la primera versión, tenía un coro de rap y 5ive no conectó de ninguna forma. La odiaron”, recordó el compositor. “Uno de los chicos incluso llamó a su agente de seguridad y se marchó al aeropuerto”.

A pesar de la brusca respuesta, Carlsson aseguró no guardar rencor pues ese era el estilo de trabajo en esa época. “Ellos querían ser un grupo de rap, así que ‘Bye Bye Bye‘ no encajaba bien con ellos”.

Y cuando cerraron la puerta, la oportunidad de oro apareció con NSYNC.

El video del año

“No quiero ser un tonto por ti. O solo otra pieza en tu juego. Quizá me odies, pero esta no es una mentira. Baby, bye, bye, bye”. Ese era el pegadizo coro que comenzó a inundar las radios a partir del 11 de enero del 2000, fecha en que se lanzó el track acompañado de un “dramático” video musical.

Como describe Entertainment Weekly, era la época de las ideas extravagantes en el pop y los videoclips solían parecer minipelículas. Para el gran regreso de NSYNC, el equipo apostó por una narrativa con el concepto de marionetas.

La modelo Kim Smith, conocida por su aparición en la película "Gatúbela" y otros videos musicales, interpretó el papel de la mujer que controla a los miembros de la banda (Capturas: YouTube/*NSYNC)

Al inicio, los cantantes aparecen siendo controlados por las cuerdas que maneja una mujer hermosa, rol que cayó en manos de la modelo Kim Smith, una joven que luego apareció en la película Gatúbela y otros videos musicales como “Girls of Summer” de Aerosmith y “Wake Up Call” de Maroon 5.

La idea de “escapar de un amor tóxico” también fue representada en otras secuencias. A Chris y Joey les tocó huir por el techo de un tren en movimiento, mientras que J.C. y Lance protagonizaban una persecución vehicular. Timberlake “se escapó de las acrobacias” (todo se filmó con elementos reales), pues su labor era escabullirse de un perro enfurecido.

«Todo lo que tengo que hacer es correr, pero tengo que hacerlo bien, no puedo parecer un idiota cuando corro. Tengo que ser cool”, dijo durante una entrevista con Making the Video de MTV.

Las secuencias del video incluyeron escenas de acción como persecuciones y acrobacias (Capturas: YouTube/*NSYNC)

Según recuerda el director Wayne Isham, los chicos “se arriesgaron mucho” y grabaron por su cuenta todas las secuencias que se ven en el momento. No usaron dobles de riesgo. “Ahora, cualquier persona podría alarmarse y pedir un seguro”, comentó en ET.

La ambiciosa idea rindió sus frutos. En conjunto con la popularidad de la canción, el videoclip de “Bye Bye Bye” se consagró como rotundo ganador de un MTV VMA al mejor video pop ese mismo 2000.

La historia de la coreografía

Lance Bass admite que los pasos del famoso baile ya forman parte de su memoria muscular. En conversación con Entertainment Weekly, dijo: “Es curioso cómo estas cosas se recuerdan tan fácilmente, pero supongo que si lo hiciste, ya sabes, cinco millones de veces, se queda en algún lugar de tu ADN”.

El video de "Bye Bye Bye" ganó el MTV VMA al mejor video pop del año, consolidando su éxito tanto en la música como en la producción audiovisual (Captura: archivo/NSYNC)

La famosa coreografía que acompañaba a “Bye Bye Bye” nació de la mente creativa de Darrin Henson, bailarín que ya había trabajado antes con New Kids on the Block, Britney Spears y las Spice Girls.

Sin embargo, el mencionado coreógrafo estaba a punto de colgar las zapatillas de baile después de perder un VMA con Jordan Knight. Dispuesto a cambiar de aires, se disponía a incursionar en la actuación cuando apareció el manager de NSYNC con una oportunidad que no podía dejar ir.

Sin estar totalmente convencido, Henson aceptó viajar a Las Vegas para escuchar el track por primera vez. “Hermano, esta canción está buenísima”, recordó haber dicho apenas terminó de oír la pieza.

Inspirado instantáneamente por el potencial del tema, y más confiado en el hecho de que “esos chicos blancos realmente pueden bailar”, se puso a trabajar en la coreografía en su cuarto de hotel en Las Vegas. Con la canción a todo volumen, comenzó a gestar la secuencia de movimientos en una mezcla de hip-hop, popping y locking.

La coreografía de la canción fue creada por Darrin Henson, quien había trabajado con New Kids on the Block, Britney Spears y las Spice Girls (Darrin Henson)

Según Henson, el desafío fue diseñar movimientos que fueran únicos para NSYNC y “difíciles de imitar” por otras boy bands de la época. Luego comenzó a practicar con el quinteto en el Alley Kat Studio de Los Ángeles.

En conversación con ET, el coreógrafo destacó el significado del paso característico del “bye bye bye”, el cual se inspira en un gesto de su juventud en el Bronx. Este ademán, que implicaba abrir y cerrar la mano, era una forma de decir “deja de hablar mierda” entre su comunidad.

Pero la coreografía para las presentaciones era una cosa. El reto se complicó cuando el baile se añadió al videomusical y tenían que moverse mientras estaban atados a cuerdas y arneses.

El concepto de seres convertidos en marionetas se expandió también al título del álbum: este fue llamado "No strings attached" (Archivo)

“El bungee es donde se pone un poco difícil. Todos tenemos que estar sincronizados y estamos luchando con estas sogas mientras nos aseguramos de que nuestros brazos estén en el mismo sitio. Pero como todo, con un poco de repetición y práctica, te adaptas”, dijo J.C. Chasez a EW.

Varios años han pasado, pero el coreógrafo sigue guardando con cariño el recuerdo de esta oportunidad de oro. Él reconoce que los juegos del destino le beneficiaron.

“Fue muy gracioso. Es como si dices ‘Bueno, ya fue suficiente‘, y luego aparece NSYNC con esta canción increíble”, reflexionó Henson con EW. “Era tan dinámica, tan funky, y conectó con masas alrededor del mundo. Ganar el MTV Music Award fue sorprendente. Todavía me recuerda que nunca, nunca debo rendirme”.