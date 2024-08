Selena Gomez respondió a los rumores de haberse hecho cirugía plástica

Selena Gomez desmintió en TikTok haberse sometido a cirugías plásticas (REUTERS/Stephane Mahe)

Selena Gomez ha decidido poner fin a la especulación sobre posibles cirugías plásticas que la rodean. La actriz nominada al Emmy, de 32 años, utilizó su plataforma de TikTok para aclarar la situación y negó haberse sometido a procedimientos quirúrgicos.

La controversia surgió cuando Marissa Barrionuevo, una asistente de cirujano plástico, publicó un video en la plataforma donde se le pidió su opinión sobre si la intérprete de “Calm Down” se había sometido a algún tratamiento estético.

Selena Gomez negó haber pasado por una cirugía estética (TikTok/@marissathepa)

La creadora de contenido respondió que “no tenía idea” de si Gomez había pasado por el quirófano, pero sugirió que sus cambios físicos podrían deberse a su diagnóstico de lupus. Además, comparó una foto antigua de la intérprete con una imagen reciente en los Globos de Oro de 2023 para ilustrar su punto.

“Creo que ha pasado por muchas cosas en su vida, especialmente en lo que se refiere a cuestiones médicas, así que no creo que sea justo especular sobre si se ha hecho o no algún tipo de cirugía estética. Al final, dejémosla en paz”, concluyó.

El botox es el único tratamiento estético que la cantante confirmó haber atravesado (Scott A Garfitt/Invision/AP)

En respuesta al video, Gomez escribió en la sección de comentarios: “La verdad es que odio esto. Me puse rayas por un brote”, alegando que sus cambios se debían a tratamientos médicos. Varios de sus seguidores sugirieron que con “rayas” posiblemente se refería a los “esteroides” que forman parte de su tratamiento. Y la actriz añadió: “Tengo bótox. Eso es todo. Déjenme en paz”.

El comentario fue viralizado y llevó a Barrionuevo a publicar una disculpa en TikTok, expresando su pesar por cualquier incomodidad que pudiera haber causado: “Realmente espero que Selena Gomez no me odie. Estoy de acuerdo contigo, creo que deberíamos dejarte en paz y lo dije en el video. Entiendo perfectamente que aún así te incomode, así que lamento”, sostuvo.

Selena Gomez fue diagnosticada con lupus en 2015 (Interscope Records)

Gomez, conocida por su papel en Los Hechiceros de Waverly Place y su exitosa carrera musical, respondió a la disculpa de manera conciliadora: “Te amo. No estoy hablando de ti. A veces me pongo triste”. A lo que Barrionuevo replicó: “Yo también, hermana, ¡te amo! Espero que algún día podamos abrazarnos y ser amigas”.

La lucha contra sus inseguridades

Desde su diagnóstico de lupus en 2015, Gomez ha sido abierta sobre los desafíos que enfrenta debido a la enfermedad, incluyendo los cambios en su apariencia física. En 2017, reveló que había recibido un trasplante de riñón debido a complicaciones de su enfermedad, un evento que afectó significativamente su vida y su percepción del cuerpo.

En una entrevista con Fast Company, la fundadora de Rare Beauty confesó que sus constantes cambios afectaron su autoestima, al grado de sentirse avergonzada por dejar de tener su “cuerpo de adolescente”.

En 2018, la cantante fue objeto de críticas por su apariencia en la Met Gala (AFP)

“Ninguna de las tallas de muestra me quedaba bien, y eso me hacía sentir avergonzada. Aunque, ¿tan poco realista es esperar que el cuerpo de una mujer normal no cambie?”, sostuvo.

Durante ese periodo, los usuarios de redes sociales no perdieron oportunidad para burlarse de su aspecto físico, lo que la llevó a cerrar temporalmente sus cuentas. No obstante, el acoso persistió hasta el punto en el que, en 2018, Selena Gomez decidió responder con un poderoso mensaje que, cinco años después, cuenta con más de 17 millones de “me gusta”.

“El mito de la belleza: una obsesión por la perfección física que atrapa a la mujer moderna en un ciclo interminable de desesperanza, conciencia de sí misma y odio a sí misma mientras intenta cumplir la definición imposible de la sociedad de una belleza sin defectos. He elegido cuidarme porque quiero, no para demostrar nada a nadie. Viento en popa”, publicó en Instagram, junto a un video en el que se le veía disfrutando de un paseo en bote con sus amigos.