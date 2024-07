El tierno gesto de Travis Kelce con una joven swiftie durante un entrenamiento de los Kansas City Chiefs

Travis Kelce mostró un gesto de amabilidad hacia una joven fan de Taylor Swift durante un entrenamiento de los Kansas City Chiefs (AP/REUTERS)

Travis Kelce mostró un conmovedor gesto hacia una joven fan de Taylor Swift (swiftie) durante el entrenamiento de los Kansas City Chiefs. El pasado viernes 26 de julio, en la Universidad Estatal de Missouri Western, el jugador de 34 años fue visto lanzando sus guantes de fútbol a una niña que llevaba una camiseta de los Chiefs inspirada en la famosa cantante.

Este momento fue capturado en video y compartido en redes sociales por Becky Hardin, tía de la pequeña. En el clip, se observa a Kelce acercándose a un grupo de aficionados y lanzando desde lo lejos sus guantes amarillos, adornados con su número de camiseta 87, hacia la niña con la camiseta roja.

Los familiares de la menor se mostraron entusiasmados tras atrapar los guantes, y se escuchó a un hombre gritar “¡Gracias, Travis!”, mientras el jugador firmaba autógrafos. De acuerdo a Hardin, la joven planea usar los guantes durante un concierto de Swift en Indianapolis, Estados Unidos, en noviembre. “Estamos radiantes, es realmente muy especial para ella”, comentó Hardin.

Durante su entrenamiento con los Kansas Chief, el jugador de fútbol americano tuvo un conmovedor gesto con una niña que lucía una camiseta alusiva a Taylor Swift (Twitter/@cookierookiebec)

El diseño de la camiseta de la fan llevaba la frase “In My Red era”, una referencia tanto a Travis Kelce como a Taylor Swift. Este diseño fue creado y vendido como mercancía por Charlie Hustle Clothing Co., tras el inicio de la relación entre el jugador y la cantante el año pasado.

La vuelta al campamento de entrenamiento de los Chiefs no estuvo exenta de incidentes. El miércoles, Travis se vio involucrado en un altercado con su compañero de equipo Kadarius Toney. Tras una jugada polémica, Toney respondió lanzando el balón hacia el defensa George Karlaftis. Kelce intervino, intercambiando palabras acaloradas con Toney y empujándolo.

Pese a este incidente, mantuvo una actitud positiva en el entrenamiento del viernes, saludando a los fans y agradeciendo su presencia. En otro video compartido en línea, se le puede ver sonriendo y saludando a los aficionados que gritaban mientras ingresaba al campamento. “Gracias por venir hoy, chicos”, le dijo a los fans.

Kelce mantiene una actitud positiva y agradece a los fans por su presencia en el entrenamiento (Denny Medley-USA TODAY Sports)

La presencia de Travis Kelce en el Eras Tour

Travis Kelce ha sido visto en varios conciertos de la gira Eras Tour de Taylor Swift en Europa durante el verano de 2024. Incluso, en el show de Londres, subió al escenario vestido con un esmoquin y un sombrero de copa previo a la canción “I Can Do It With a Broken Heart” para actuar junto a los bailarines de Taylor y prepararla para continuar su actuación en el set de The Tortured Poets Department, su más reciente álbum.

La relación de las celebridades ha capturado gran interés mediático desde que se hizo pública. Según indicó una fuente cercana a la pareja a la revista People, los últimos conciertos a los que Kelce asistió fueron “agridulces”, ya que sabían que su tiempo juntos de esta manera estaba llegando a su fin.

Travis Kelce apareció en el escenario del Eras Tour en Londres, actuando junto a los bailarines de Taylor Swift antes de la canción “I Can Do It With a Broken Heart” (Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management)

De acuerdo a la misma fuente, la pareja, que lleva casi un año de relación, está “muy enamorada y feliz juntos”. Sin embargo, con el regreso del jugador de la NFL a los entrenamientos de los Chiefs, “su equipo y los Chiefs siguen siendo una prioridad máxima”.

A pesar de sus vidas profesionales, el noviazgo ha demostrado su compromiso para mantener su relación. Una fuente conocedora de la relación dijo a People que, para ambos, “es definitivamente difícil estar separados, pero hacen todo lo que pueden para que funcione y estar ahí el uno para el otro”.

Pese a sus agendas ocupadas, Kelce y Swift mantienen su compromiso para hacer funcionar su relación (AP Foto/Brynn Anderson)

Mientras Travis Kelce se prepara para la próxima temporada de la NFL con los Kansas City Chiefs, la multipremiada estrella Taylor Swift continúa con su gira mundial que repasa lo mejor de su carrera artística.