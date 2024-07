Así fue el intenso entrenamiento de Ryan Reynolds para “Deadpool & Wolverine”

Reynolds trabajó con su entrenador personal de 15 años, Don Saladino, para prepararse para su papel en "Deadpool y Wolverine" (Marvel Studios/Disney/Instagram/@donsaladino)

Ryan Reynolds retorna como Deadpool, esta vez acompañado por su colega y amigo Hugh Jackman en la esperada película Deadpool y Wolverine. Para preparar su papel, Reynolds trabajó meticulosamente con quien ha sido su entrenador personal a lo largo de 15 años, Don Saladino, quien explicó en una entrevista con Business Insider las claves del régimen que sigue el actor.

“Inicialmente, el objetivo siempre es lucir de una manera específica para un papel, pero creo que después de tantos años entrenando juntos, el objetivo se ha vuelto más sobre la resiliencia”, dijo Saladino. Este enfoque no solo se basa en la apariencia física, sino también en la funcionalidad y la longevidad del cuerpo del actor, que ahora tiene 47 años.

La rutina de entrenamiento del actor incluye ejercicios de fuerza, alta intensidad y una dieta rica en nutrientes (Instagram/@donsaladino)

El programa de entrenamiento de Reynolds incluyó ejercicios de fuerza, entrenamientos por intervalos y una dieta rica en nutrientes. Saladino detalló que el actor entrenó aproximadamente cinco o seis días a la semana, adecuándose a sus compromisos y horarios de viaje. Su rutina habitual se modifica cada pocos meses, pero generalmente sigue una división específica, comenzando con una semana de introducción a los patrones básicos de movimiento.

Los lunes y jueves están dedicados al entrenamiento de la parte inferior del cuerpo, mientras que los martes y viernes se enfocan en la parte superior. Los miércoles se reservan para trabajar brazos, abdominales e intervalos. La rutina incluye ejercicios compuestos de cuerpo completo como sentadillas frontales, press de banca y levantamientos de peso muerto con barra de trampa.

Reynolds entrenaba aproximadamente cinco o seis días a la semana, ajustando sus rutinas a sus compromisos y horarios de viaje (Instagram/@donsaladino)

Saladino mencionó que los entrenamientos de los miércoles rompen la semana al no incluir movimientos compuestos, los cuales son más exigentes físicamente. “Es mucho más fácil tanto física como mentalmente, pero aún nos permite trabajar esas áreas que queremos destacar”, comentó Saladino.

Los entrenamientos de Reynolds también incorporan diferentes tipos de entrenamiento por intervalos de alta intensidad, utilizando equipo como la bicicleta de asalto, el Versaclimber o la cinta de correr. Los jueves y viernes siguen un patrón similar a los lunes y martes, pero con diferentes series y repeticiones.

Lunes y jueves están dedicados a la parte inferior del cuerpo; martes y viernes, a la parte superior (REUTERS/Hollie Adams)

Los ejercicios de estos días suelen incluir 10 series de 10 repeticiones con pesos ligeros y descansos mínimos, en contraste con las cinco series de cinco repeticiones con más descanso que se hacen a principios de semana. Todo esto ha sido parte de sus preparación para ser Wade Wilson.

Además de la fuerza y la capacidad de trabajo, Reynolds también trabaja en su movilidad y en la activación completa de sus músculos para mantener una buena postura. “Pasamos mucho tiempo activando los glúteos con ejercicios como puentes de glúteos, extensiones de espalda y peso muerto rumano con pesos ligeros”, explicó Saladino.

Reynolds incorpora entrenamiento por intervalos de alta intensidad con equipos como la bicicleta de asalto, el Versaclimber y la caminadora (Instagram/@donsaladino)

El actor también se asegura de mantener un buen nivel de actividad diaria, a menudo caminando mientras atiende llamadas en una cinta de correr. Las largas jornadas de rodaje de Deadpool y Wolverine demandaron una exigencia física considerable, y Reynolds a menudo se levantaba a las 4:00 a.m. para hacer ejercicio.

“Las personas no tienen idea de lo demandante que es estar en un set”, señaló Saladino. “Cuando están en el set y hay otras cien personas dependiendo de ellos, alquilando accesorios o espacio o tienen una fecha límite, debe hacerlo. No importa si pierdes la voz o te sientes mal o tu perro murió en casa, no hay días personales”, remarcó.

Reynolds asegura mantener un buen nivel de actividad diaria, caminando mientras atiende llamadas en una cinta de correr (20th Century Studios/Marvel Studios vía AP)

Para evitar un exceso de estrés físico, Saladino monitorea cuidadosamente la intensidad del entrenamiento de Reynolds, asegurándose de que también obtenga suficiente descanso. Una dieta variada y rica en nutrientes es fundamental en la rutina del actor: “Cada comida que Reynolds come debe contener una fuente de proteína, un carbohidrato saludable y vegetales para fibra”, explicó Saladino.

Con el tiempo, Reynolds ha priorizado la calidad de su dieta, llevando una alimentación diversa y rica en nutrientes. “Si una comida es albóndigas de pavo con arroz jazmín y brócoli, la siguiente podría ser salmón con batata y coliflor”, indicó Saladino, que además resaltó que es importante que las comidas del día tengan diferentes texturas, lo cual contribuye a la longevidad.

Las comidas del actor siempre incluyen una fuente de proteína, un carbohidrato saludable y vegetales para fibra (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La resiliencia y la longevidad siempre han sido el foco del entrenamiento de Saladino, y Reynolds ha adoptado estos objetivos con el tiempo. “Creo que con el tiempo se ha vuelto más consciente de la importancia de esto, y creo que como equipo definitivamente lo hemos abrazado mucho más”, expresó Saladino.

A medida que ha avanzado en su carrera, Reynolds ha pasado de enfocarse en trabajar sus abdominales a centrarse más en su movilidad. “Sus abdominales siguen luciendo fenomenales”, concluyó Saladino.