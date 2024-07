Lady Gaga fue “ignorada” en las nominaciones a los Emmy 2024 y así reaccionaron sus fans

Gaga aspiraba a una nominación por su película de concierto "Gaga Chromatica Ball", dirigida y producida por ella (Foto AP/Ashley Landis, archivo)

Tras revelarse la lista de nominados a los premios Emmy, los fanáticos de la cantante Lady Gaga mostraron su frustración luego de que la intérprete de “Bad Romance” quedara fuera de los finalistas en la categoría de Mejor especial de variedades (pregrabado).

Este 2024, la artista tenía posibilidades de ser nominada en dicha sección por la película Gaga Chromatica Ball, un especial de televisión que Gaga dirigió y produjo. El filme, que salió al público por HBO y Max, registra la puesta en escena que la cantautora realizó en el Dodger Stadium de Los Ángeles, un multitudinario espectáculo parte de la gira de conciertos por el álbum Chromatica.

A través de las redes sociales, los admiradores de Gaga calificaron de “decepcionante” y “criminal”, que la estrella fuese ignorada en la lista.

Nominados a los Emmy

La edición 76 de la gala que premia a lo mejor de la televisión se realizará el 15 de septiembre en el teatro Peacock de Los Ángeles. La producción más nominada del año es Shogun, serie histórica ambientada en Japón, que obtuvo 25 menciones.

The Bear también fue valorada con 23 nominaciones. Le sigue Only Murders In The Building con 21, True Detective: Night Country con 19 y The Crown con 18.

En la categoría dedicada a los especiales de variedades pregrabados, la academia seleccionó a Billy Joel: The 100th - Live at Madison Square Garden, el evento de stand-up Dave Chappelle: The Dreamer, el especial de homenaje Dick Van Dyke 98 Years of Magic, el show de stand-up Nikki Glaser: Algún día morirás y el especial de comedia Trevor Noah: Where Was I.

Aunque en dicha categoría se ha privilegiado a los shows humorísticos frente a los especiales de concierto, varias estrellas de la música lograron ser nominados en otras categorías.

Lionel Richie fue productor ejecutivo de La gran noche del pop, título por el que tiene una nominación al mejor documental o especial de no ficción. La película que cuenta la historia de la famosa canción “We Are The World” también competirá en las secciones de mejor dirección y mejor edición para un documental o programa de no ficción.

Por otro lado, Selena Gomez tiene dos nominaciones por su trabajo como productora en Only Murders in The Building, incluyendo su primera vez en la lista de finalistas para la Mejor actriz en una serie de comedia.

Donald Glover, conocido musicalmente como Childish Gambino, también ha cosechado nominaciones por la serie Sr. y Sra. Smith, la cual protagonizó, produjo y escribió.

Gaga Chromatica Ball

La película de concierto Gaga Chromatica Ball se estrenó el 25 de mayo y recopiló imágenes de la gira de concierto más ambiciosa de la estrella pop. Además de las presentaciones de sus éxitos más conocidos como “Bad Romance”, “Just Dance” y “Poker Face”, el filme incluyó un adelanto de LG7, la próxima era musical de la artista.

“Esta película es la crónica de una época de inmensa creatividad... la moda, el baile, la música. Volver a ver lo que pasó en el tour me deja sin palabras por la forma en que lo llevamos entre todos: ustedes se entregaron a la música y al arte a lo grande, y con un nivel de entusiasmo y libertad que nunca olvidaré”, escribió en sus redes sociales al anunciar el lanzamiento del especial.

“Siento que Chromatica Ball fue un momento que me llevó al siguiente nivel, y era algo que merecía la pena documentarse para la gente que amo”, explicó en una conferencia de prensa citada por The Hollywood Reporter.

Este especial está disponible en streaming vía Max.