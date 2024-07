Cuáles son los récords que rompió The Killers con “Mr. Brightside”

The Killers recibieron certificados oficiales de Guinness World Records (guinnessworldrecords.com)

La exitosa banda estadounidense de rock, The Killers, ha sido reconocida por Guinness World Records por el éxito duradero de su canción “Mr. Brightside”. Este tema ha establecido dos impresionantes récords al pasar un tiempo sin precedentes en las listas del Reino Unido. La canción permaneció en la lista de sencillos del Reino Unido durante un total de 416 semanas hasta el 4 de julio, logrando así la permanencia más larga en la lista de sencillos del Reino Unido para una banda y la mayor cantidad de semanas acumulativas en esta lista.

“Mr. Brightside” vendió más de un millón de copias en el Reino Unido

Durante su visita a Londres para una serie de seis conciertos en el The O2, el grupo recibió certificados oficiales de Guinness World Records para conmemorar este logro. El líder del grupo, Brandon Flowers, explicó la razón detrás de la duradera fascinación por el tema: “Aún es contagioso para nosotros, sé que algunas personas no lo entienden, pero ves la respuesta cuando lo tocas en vivo”. Añadió que es difícil no sentirse conmovido o emocionado, y mencionó que siempre hay quienes lo escuchan por primera vez y otros que ya lo han visto en vivo múltiples veces.

El baterista Ronnie Vannucci Jr. también compartió sus pensamientos sobre la experiencia de tocar “Mr. Brightside” en vivo. “Lo empezamos y luego disfrutamos del viaje y uno de nosotros tiene que detenerlo, es una de esas canciones. Es una experiencia muy recíproca y disfrutamos del viaje tanto como ellos”, dijo. El guitarrista principal, Dave Keuning, reflexionó sobre la duración del éxito: “Creo que lo imaginamos, pero hasta que no comenzamos, nunca se sabe. No hay garantías”.

“Mr. Brightside” ha permanecido 416 semanas en las listas del Reino Unido

Cuáles eran los récords anteriores

“Mr. Brightside” fue lanzada por primera vez en septiembre de 2003, y luego relanzada en 2004. Fue el sencillo debut de su primer álbum, Hot Fuss, y marcó su entrada en la industria musical de manera definitiva. El récord anterior de semanas acumuladas en la lista de sencillos del Reino Unido fue sostenido por Frank Sinatra con “My Way”, que pasó un total de 122 semanas en la lista entre 1969 y 1972, y nuevamente cuando fue relanzada en 1994. Por otro lado, el récord de permanencia más larga en la lista de sencillos del Reino Unido por un grupo fue anteriormente ostentado por Snow Patrol con su éxito “Chasing Cars”, que había sumado 166 semanas.

El adjudicador de Guinness World Records, Will Munford, expresó su respeto por el impacto de “Mr. Brightside” diciendo: “Ha llenado innumerables pistas de baile y ha sido responsable de muchos coros nocturnos desde mediados de la década de 2000. Fue un honor presentar a The Killers dos títulos de Guinness World Records para la canción, lo que demuestra su capacidad de ser amada a lo largo de las generaciones y resistir el paso del tiempo como uno de los clásicos de todos los tiempos”.

“Mr. Brightside” es el sencillo más grande del Reino Unido que nunca alcanzó el número 1 (guinnessworldrecords.com)

En lo referente al éxito comercial de la canción, la Official Charts Company confirmó este año que “Mr. Brightside” es el sencillo más grande del Reino Unido que nunca alcanzó el número 1, habiendo vendido más de un millón de copias y acumulado más de 520 millones de reproducciones. Aunque debutó en una posición alta al alcanzar el puesto número 10, la canción nunca llegó a ocupar el primer lugar, pero esto no ha afectado su popularidad a lo largo de los años.

Otros éxitos conocidos, como “Someone You Loved” de Lewis Capaldi y “Perfect” de Ed Sheeran, han estado en las listas del Reino Unido durante aproximadamente 200 semanas cada uno, pero aún les queda un largo camino para alcanzar a “Mr. Brightside” y sus más de 400 semanas. Esta diferencia subraya la notable presencia de The Killers en la escena musical, confirmando el estatus icónico de la canción.