Ariana Grande sugirió que existe un sesgo sexista en las críticas por su cambio de voz

La artista aseguró que suele hablar en un tono agudo y suave para proteger sus cuerdas vocales (Instagram @arianagrande)

Ariana Grande ha vuelto a defenderse de los comentarios sobre el aparente cambio de voz a mitad de una oración que se registró en un video viralizado en redes sociales. Esta vez, la cantante de We can’t be friends indicó que existe un sesgo sexista y “doble estándar” en la percepción pública.

En el clip que circuló en X y TikTok, Grande aparece conversando con sus entrevistadores en un tono más grave para luego cambiar a una voz más aguda y aireada. Para algunos internautas, el sonido les llevó a especular que la estrella fingía su forma de hablar en público.

Luego de defenderse por medio de un comentario en redes, Grande habló del tema en el podcast Shut Up Evan de Evan Ross Katz. Sorprendida por la reacción de la gente, la actriz de la nueva película Wicked cuestionó que no se aplique el mismo rigor cuando celebridades masculinas tienen cambios similares.

La cantante pop moduló su voz gruesa en vivo y emuló un tono más agudo. Créditos: @scatsplat

“Vemos a actores masculinos... y casi siempre, la reacción después del hecho es: ‘¡Oh, qué dedicado a su arte! ¡Qué transformación asombrosa!’ Pero no, si yo estornudo como Glinda o algo así, o si hago una entonación… [piensan que] simplemente estoy loca o ‘¿Deberían revisarla?’ Es lo más extraño”, dijo en el programa.

Ariana explicó el sonido de su voz

Grande además señaló que hablar más agudo o más grave en ocasiones es algo normal, especialmente para personas que tienen un amplio rango vocal y utilizan su aparato fonador de diferentes formas, dependiendo el contexto. “Es algo normal”, insistió.

El pasado 18 de junio, algunos días después de que el video viral se difundiera en Internet, la artista comentó directamente una de las publicaciones. “Cambio intencionalmente mi colocación vocal (aguda/ grave) a menudo dependiendo de cuánto estoy cantando... Siempre lo he hecho, adiós”, escribió.

El video viral donde cambia de un tono grave a uno agudo circuló ampliamente en X y TikTok, Ariana Grande respondió en una de las publicaciones (Captura/TikTok)

Esta no es la primera vez que Ariana aborda la razón de su particular forma de hablar. En una entrevista anterior, la cantante de 7 Rings explicó que usaba un tono más agudo para mantener su voz en buen estado y no esforzar demasiado sus cuerdas vocales. Es una técnica que aplica al menos desde el 2013, consigna The Independent.

“He estado hablando en una colocación ligeramente más alta de lo que usualmente hablo porque estuve haciendo muchas entrevistas y estoy tratando de mantener mi voz sana”, señaló entonces a la prensa.

El papel de “Wicked”

El papel de Grande en Wicked también ha sido un factor determinante en los ajustes a su voz. Ariana dará vida a Glinda en la esperada película musical, cuya primera parte se estrenará en países de Latinoamérica el 28 de noviembre. El lanzamiento de la segunda parte de la historia se ha previsto para noviembre del 2025.

El papel de Glinda en "Wicked" ha influido en los ajustes vocales de Grande. La artista dijo que tuvo entrenamiento para adaptarse al personaje (Instagram @arianagrande)

Encontrar el sonido que se adapte a la “bruja buena” de la pieza inspirada en el mundo del Mago de Oz requirió entrenamiento para que su voz pueda “hacer diferentes cosas”. Y luego de varios meses de rodaje, uno se habitúa a hablar de cierta forma. “La memoria muscular existe”, agregó en el podcast de Evan Ross.

En una entrevista con The Zach Sang Show, describió cómo tuvo que modificar su forma de ser para adaptarse al personaje, trabajando con la entrenadora de actuación Nancy Banks y el entrenador vocal Eric Vetro.

“Todo sobre mí, tuve que deconstruirlo para probarles que podía asumir esta otra persona”, afirmó en febrero de este año. “Tenía que borrar por completo a la Ari estrella del pop, la persona que el público conoce tan bien, porque es aún más difícil creer que alguien es otra persona cuando ‘tu marca’ es tan fuerte”.