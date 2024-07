Taylor Swift interpretó una canción de su álbum debut despues de 16 años sin cantarla en vivo

Los fans quedaron boquiabiertos cuando Taylor ofreció un tributo muy personal durante su presentación en los Países Bajos. Mira qué fue lo que emocionó tanto al público

La superestrella del pop Taylor Swift tuvo más de un as bajo la manga durante su parada en The Eras Tour en el Johan Cruyff Arena en Ámsterdam, Países Bajos, el sábado 6 de julio. La cantante agasajó al público con la primera interpretación en vivo de “Mary’s Song” en 16 años, mezclándola hábilmente con “So High School” y “Everything Has Changed”.

Los fans más avezados de Swift captaron rápidamente el significado actualizado detrás de la letra final de “Mary’s Song”: “Tendré 87, tú tendrás 89, aún te miraré como las estrellas que brillan en el cielo”. Este guiño lírico fue un dulce homenaje a su novio, la estrella de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano), Travis Kelce, quien luce el número 87 en su camiseta de los Kansas City Chiefs. Kelce fue visto en la audiencia sonriendo de oreja a oreja durante la interpretación grabando con su celular el momento.

Kelce ha estado presente en muchos shows de Swift mientras ella recorre Europa. El fin de semana pasado estuvo en Dublín, y el anterior asistió a los tres conciertos en el Estadio de Wembley en Londres. En la tercera noche londinense, Kelce llegó con los padres de Swift, Scott y Andrea, e hizo una aparición sorpresa en el escenario, vestido con esmoquin y sombrero de copa, como parte de la transición para “I Can’t Do It With A Broken Heart”.

Travis Kelce apareció en escena durante un concierto de Taylor Swift en Londres - (Photo by Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management )

Luego de lo sucedido en Londres, evento que revolucionó las redes, Kelce habló sobre su gran debut y haber tenido que cargar a su novia fuera del escenario enun nuevo episodio del podcast que tiene con su hermano “New Heights”. “Estaba ahí con tres profesionales. No puedes equivocarte con Taylor en el escenario. Me seguía diciendo: ‘No sueltes al bebé, agárralo fuerte’. Ella encontró la parte perfecta del show para meterme, la opción más segura”.

Los shows de Ámsterdam marcaron el tan esperado regreso de Swift a los Países Bajos, donde no se presentaba desde su gira 1989 World Tour en 2015. La cantante de “Karma” aprovechó al máximo sus tres noches en el Johan Cruyff Arena, ofreciendo un set repleto de éxitos que abarcan toda su carrera.

El viernes 5 de julio, Swift sorprendió a los fans con el estreno en vivo de “I’m Gonna Get You Back”, entrelazándola con el hit de Reputation “Dress”. Los asistentes también disfrutaron de una emotiva mezcla de “You Are In Love” y “Cowboy Like Me”. En las próximas paradas del tour, Swift llevará su show a Zúrich, Suiza, por dos noches, antes de concluir la etapa europea con cinco muy anticipadas fechas en Londres.

Swift presentó la primera interpretación en vivo de "Mary's Song" en 16 años en Ámsterdam - (Photo by Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management )

Qué son las suprise songs

En cada concierto del The Eras Tour, Taylor Swift ha mantenido una tradición que ha emocionado a sus seguidores: las “surprise songs” o canciones sorpresa. Estas interpretaciones, que forman parte de un mini-set acústico exclusivo, consisten en una o dos canciones no anunciadas previamente que varían cada noche. Esta práctica no solo agrega un elemento de sorpresa y expectativa para los asistentes, sino que también permite a Swift mostrar su amplio repertorio y ofrecer una experiencia única en cada evento musical.

Swift ha usado este segmento para tocar temas de sus 10 álbumes de estudio, permitiendo a los fans escuchar tanto clásicos como rarezas en vivo. Desde temas de “Lover” hasta las canciones más recientes de “The Tortured Department Poets”, el miniset acústico ha incluido interpretaciones inesperadas y emotivas, haciendo que cada concierto sea irrepetible. La promesa de diferentes canciones en cada actuación ha sido una constante fuente de conversación y entusiasmo en las redes sociales, consolidando aún más el vínculo entre la artista y sus seguidores.

Taylor Swift no actuaba en Países Bajos desde su tour 1989 en 2015 - (Photo by Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management )

Cuándo termina The Eras Tour

El 8 de diciembre de 2024, Taylor Swift dará por concluido su célebre Eras Tour con un último y esperado concierto en Vancouver, Canadá. Este cierre definitivo marca el final de una monumental gira que recorrió múltiples continentes, llevando a los fanáticos a través de los 18 años de carrera musical de la artista. La gira, que incluye 152 conciertos, fue un recorrido exhaustivo que abarcó desde su inicio en Arizona en 2023 hasta los últimos espectáculos en Europa y Norteamérica, habiendo pasado previamente por América Latina, Asia y Australia.

A lo largo de la gira, Swift incorporó nuevas canciones de su más reciente álbum, “The Tortured Department Poets”, adaptando el set-list para mantener la frescura y sorpresa en cada presentación. La cantante también destacó por añadir actuaciones únicas en cada fecha, incluyendo mashups acústicos y canciones sorpresa, lo que mantuvo a sus seguidores expectantes e incentivó la participación activa del público. Con una recaudación que superó los mil millones de dólares, el Eras Tour no solo consolidó a Swift como una de las artistas más exitosas de la historia, sino que también estableció un nuevo récord financiero en la industria de la música en vivo.