El emotivo saludo de Arnold Schwarzenegger a Sylvester Stallone por sus 78 años

Arnold Schwarzenegger destacó la inspiración que Stallone representa para él y miles de personas. (Créditos: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Sylvester Stallone celebra su cumpleaños número 78 este 6 de julio. El recordado protagonista y creador de Rocky ha recibido varios mensajes de homenaje entre fanáticos del cine y colegas de la industria, como su amigo y ex rival Arnold Schwarzenegger.

En sus redes sociales, el famoso “Terminator” destacó la trayectoria de su veterano compañero. “Feliz cumpleaños, mi amigo Sly. Eres un campeón y una leyenda. Me inspiras a mí y a miles de millones de personas en todo el mundo”, escribió y compartió fotografías junto a Stallone.

Sylvester Stallone celebró sus 78 años y recibió un cariñoso saludo de su amigo Arnold Schwarzenegger. (Captura: X/@Schwarzenegger)

La competencia

Sylvester y Arnold, dos de las máximas estrellas del cine de acción de los años 80 y 90, comenzaron su relación como feroces rivales en la pantalla grande. En una entrevista para “TMZ Presents: Arnold & Sly: Rivals, Friends, Icons”, que se emitió en abril de 2024, Schwarzenegger confesó que la competitividad con Stallone fue un impulso crucial para sí mismo. Y el sentimiento era recíproco.

“Él fue muy útil para mi carrera porque tenía algo que perseguir”, dijo Schwarzenegger, quien es un año menor que Sylvester.

Stallone agregó: “Cuando Arnold apareció, me sentí motivado porque él era competencia, una amenaza, como quieras llamarlo”.

Los registros muestran que esa tensión fue intensa y se extendía a varios elementos de sus vidas profesionales. Competían por los mejores guiones, el mejor físico, las armas más impresionantes y el mayor número de enemigos eliminados en pantalla. Stallone recordó con humor cómo, en aquellos años, “si entrábamos a una fiesta, nos mirábamos unos segundos y pensábamos: ‘Tengo que vencer a ese tipo’”.

En los años 80 y 90, Schwarzenegger y Stallone eran rivales feroces en Hollywood. (Créditos: archivo)

Ambos también llegaron a enfrentarse indirectamente durante la ceremonia de los Globos de Oro de 1977. Stallone ganó con “Rocky” el premio a la mejor película y Schwarzenegger fue galardonado como mejor nuevo actor por “Stay Hungry”.

En un ataque de celos, Stallone arrojó un ramo de flores hacia Schwarzenegger. “Literalmente, recogí ese gran ramo de flores y lo tiré al aire, apuntando a su mesa. Y él solo se quedó ahí sentado, aceptándolo”, recordó la estrella de Rambo.

Pero la jugada más astuta sería ejecutada por Schwarzenegger en 1991, cuando conspiró para que Stallone protagonizara la comedia de acción Para o mi Mamá Dispara.

Arnold confesó que engañó a Sly haciéndole creer que él estaba interesado en el papel, por lo que este aceptó rápidamente participar en la película. El filme fue muy criticado y Stallone luego ganó el Razzie a peor actor.

Hoy, Stallone y Arnold se admiran y son amigos inseparables. (Créditos: Kevin Winter/Getty Images North America)

“Leí el guión y era una mierda. Me dije a mí mismo: ‘No voy a hacer esta película’. Entonces ellos fueron con Sly, y luego Sly me llamó: ‘¿Han hablado alguna vez contigo de hacer esta película?’ Yo le contesté que estaba pensando en hacerla, que era una idea realmente brillante. Cuando lo oyó, dijo: ‘Cueste lo que cueste, haré la película’. Y, por supuesto, la película se fue a pique”, reveló Schwarzenegger en una entrevista con The Hollywood Reporter.

La relación entre ambos actores evolucionó a lo largo de los años, transformando una intensa rivalidad en una amistad profunda. A partir de 1991, ambos se asociaron con Bruce Willis y se convirtieron en inversores de la cadena de restaurantes temáticos Planet Hollywood.

Este hecho marcó el inicio de una nueva etapa en su relación, a partir de la cual comenzaron a viajar juntos por todo el mundo para promocionar su negocio.

Su amistad se fortaleció en 1991, luego de que se asociaran con Bruce Willis como inversores de la cadena Planet Hollywood. (Créditos: archivo)

Schwarzenegger y Stallone han hablado abiertamente sobre su amistad en varias ocasiones. En la entrevista con TMZ, ambos compartieron lo que más admiraban del otro. El ex gobernador de California elogió la determinación de Stallone: “Deseo poder ser tan apasionado por las cosas como él. Es realmente increíble, y debe venir de algún lado porque es un tipo muy emocional, lo cual yo no soy. Soy emocional, pero no como él”.

Stallone, por su parte, valoró la estabilidad y previsibilidad de Schwarzenegger, describiéndolo como “un jugador de ajedrez”: “Él es como una estación que no cambia. Muy organizado, muy calculado, muy reflexivo. Yo no soy así, soy muy emocional y tiendo a dejarme llevar, lo que a menudo hace que la lógica se vea sobrepasada. Y ahí es cuando cometes errores”.