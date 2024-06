De Harvard a Hollywood: actores que brillaron en la universidad y en la pantalla

Varios actores famosos han pasado por las aulas de Harvard University. Algunos completaron sus estudios, mientras que otros aprovecharon la experiencia para ampliar sus conocimientos en áreas nuevas. (EFE/Reuters)

Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo ha formado a líderes en el ámbito académico y político y ha sido la alma mater de varios actores destacados en la industria del entretenimiento. Desde comediantes hasta estrellas de cine, estos graduados han llevado consigo la rigurosa formación académica de Harvard a sus carreras artísticas, demostrando que el talento y la educación de élite pueden coexistir en el competitivo mundo del espectáculo.

Matt Damon

Matt Damon estudió literatura inglesa en la universidad de Harvard (Reuters)

El actor Matt Damon, conocido por su destacada carrera en Hollywood, recibió la Medalla de las Artes en 2013 durante la inauguración de la celebración Arts First de la Universidad de Harvard. Damon, quien abandonó su carrera universitaria en 1992 con solo 12 materias restantes para graduarse en la carrera de Literatura, lleva consigo un legado universitario que cambió su vida. Su profesor de dramaturgia, Anthony Kubiak, le otorgó una calificación de A y le dejó un inspirador mensaje: “No te rindas con esto. Dondequiera que esto vaya, irá a alguna parte. Quédate con esto”, lo contó Damon en la ceremonia de Arts First.

El histórico campus de la Universidad de Harvard, fundada en 1636, ha sido el lugar de formación de destacados actores como BJ Novak, Natalie Portman, Matt Damon y Ashley Judd, quienes lograron encontrar el equilibrio entre la excelencia académica y el éxito en Hollywood (Reuters)

Desde una temprana edad, Damon mostró interés por la actuación y debutó en el cine a los 16 años en la película ‘Mystic Pizza’, protagonizada por Julia Roberts. Posteriormente, ingresó a Harvard para estudiar Literatura Inglesa, motivado por su sueño de ser actor. “Desde que tengo uso de razón, he querido ser actor”, fueron las palabras con las que empezó su solicitud para entrar a la universidad. A pesar de la brillantez y la excelencia creativa que lo llevaron a Harvard, Damon decidió mudarse a Hollywood junto a su amigo Ben Affleck para perseguir su sueño en la industria cinematográfica.

Durante sus años en Harvard, Damon residió en Lowell House y participó activamente en la escena teatral universitaria. En su primer día en la universidad, recordó haber quedado impresionado por el ambiente académico y cultural del campus. Sin embargo, las oportunidades en Hollywood lo llevaron a dejar Harvard en la primavera de 1993, momento en el que comenzó a audicionar para papeles en películas y consiguió inicialmente roles menores.

Una de estas actuaciones tempranas fue en la película “Geronimo: An American Legend”. Aunque la película no dejó una marca significativa, el traslado a California le permitió colaborar con Affleck y terminar el guion que se convertiría en “Good Will Hunting”.

Damon recuerda con cariño las palabras de aliento de su profesor Kubiak, quien leyó el manuscrito de “Good Will Hunting” como parte de una tarea académica. Este consejo se convirtió en una guía para Damon mientras navegaba por las inciertas aguas de Hollywood: “No te rindas con esto”. Este respaldo fue fundamental para que Damon y Affleck se dedicaran a completar el guion con la intención de reservarse los papeles principales, dado que encontrar trabajo en la industria del cine no era fácil en ese momento.

La evolución de la carrera de Damon, desde su niñez en Cambridge hasta convertirse en una estrella de Hollywood, está marcada por la combinación de talento, perseverancia y el apoyo recibido durante su formación académica.

Natalie Portman

Natalie Portman se recibió de la carrera de psicología en la universidad de Harvard (Reuters)

Natalie Portman, reconocida por su trabajo en Hollywood, también ha sobresalido en el ámbito académico. Portman, cuyo nombre de nacimiento es Natalie Herschlag, ingresó a la Universidad de Harvard a finales de la década de 1990. En ese momento, ya era famosa por películas como “Leon: The Professional” y “Star Wars”. Pese a sus dudas iniciales sobre si era lo suficientemente inteligente para enfrentar el rigor académico de Harvard, logró combinar su vida de actriz con el deseo de obtener un título universitario.

En 2004, Natalie Portman se graduó con un título en Psicología en Harvard. Durante su estancia en la universidad, Portman publicó dos artículos científicos: uno titulado “Método sencillo para demostrar la producción enzimática de hidrógeno del azúcar” y el otro, “Activación del lóbulo frontal durante la permanencia del objeto: datos de una espectroscopia infrarroja”. “Cada vez que abría la boca, trataba de demostrar que no era una actriz tonta”, mencionó en 2015 durante una ceremonia de egresados de Harvard.

El profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, Alan M. Dershowitz, quien tuvo a Portman en su seminario de Neuropsicología y la Ley, destacó: “Ella era una excelente estudiante”, en la ceremonia de diplomas. Portman obtuvo una calificación de A+ en un trabajo sobre métodos de detección de mentiras y posteriormente trabajó como asistente de investigación para un libro de Dershowitz.

Stephen M. Kosslyn, exprofesor de psicología de Harvard y decano de Ciencias Sociales, también elogió la dedicación de Portman. “Estaba muy claro cuando era estudiante que era una persona muy decidida”, dijo Kosslyn según la página The Harvard Crimson. Portman trabajó como asistente de investigación en su laboratorio, lo que subraya su dualidad entre la ciencia y el arte.

Según la revista Elle, Portman también es conocida por su destacado coeficiente intelectual de 140 puntos, lo cual es notablemente alto en comparación con el promedio de 90 a 109. Su carrera no se limitó a Harvard; la actriz también inició un doctorado en la Universidad de Yale, que demuestra su compromiso continuo con la educación.

Durante su etapa universitaria, Portman decidió priorizar su educación sin descuidar su carrera en Hollywood. Utilizó su nombre de nacimiento, Natalie Herschlag, para mantener un perfil bajo y centrarse en su formación académica. Sus profesores pronto notaron sus excepcionales habilidades, con muchos de ellos expresando públicamente su admiración por su rendimiento y dedicación.

B.J. Novak

B.J Novak estudió en la universidad de Harvard, pero prefiere no hablar mucho sobre esa experiencia (Reuters)

BJ Novak, conocido por su papel como Ryan Howard en la exitosa serie de televisión “The Office”, es un graduado de la prestigiosa Universidad de Harvard. Novak estudió Literatura y formó parte del renombrado grupo de comedia Harvard Lampoon antes de graduarse en 2001.

Aunque su formación en Harvard es impresionante, Novak ha expresado que no le gusta hablar abiertamente sobre su educación en esta institución. Recientemente, en una entrevista con The Boston Globe, el actor calificó ser graduado de Harvard como “lo peor que se puede tener en un currículum de comedia”. Según Novak, la comedia es una profesión que representa a los desfavorecidos, y su título de Harvard podría hacer que la gente lo perciba de manera distinta, y afecté su credibilidad como comediante.

La declaración generó un debate en redes sociales sobre sí un título de Harvard es una ventaja o un obstáculo en la carrera de un comediante. Mientras algunos usuarios defendieron que tener un título de una universidad tan prestigiosa puede abrir oportunidades en cualquier campo, otros coincidieron con Novak en que la comedia debe tener raíces en experiencias más comunes y menos elitistas.

Ashley Judd

Ashley Judd realizó una maestría en Harvard (Reuters)

Ashley Judd, conocida por su carrera actoral y su activismo, tomó una pausa en el 2009 para inscribirse en la Universidad de Harvard. Allí, se recibió de una Maestría en Administración Pública dirigida a profesionales establecidos que deseaban servir en el ámbito público. Judd eligió este programa después de informarse sobre el trabajo de la universidad con mujeres explotadas.

Desde su graduación, Judd ha mantenido una conexión cercana con la universidad y participó en diversos eventos. En 2019, regresó al campus para intervenir en un panel sobre justicia social junto a la corresponsal de NPR, Carrie Johnson.