Taylor Swift realizó una donación secreta tras sus exitosos conciertos en Liverpool

Taylor Swift realizó una significativa donación al St Andrew’s Community Network de Liverpool, apoyando a 11 bancos de alimentos y 8 despensas comunitarias. (Créditos: St Andrew’s Community Network/EFE/JUANJO MARTÍN)

El Eras Tour, la famosa gira internacional de Taylor Swift, se ha vuelto un eco de anécdotas que van desde la asistencia de famosas estrellas del mundo del espectáculo hasta accidentes entre el público. Esta vez, en su paso por Reino Unido, la cantante se hizo noticia por una significativa donación al St Andrew’s Community Network, una organización sin ánimo de lucro que administra once bancos de alimentos y ocho despensas comunitarias en el norte de Liverpool.

La magnitud del gesto de Swift no fue revelada por su equipo, sino por Rich Jones, el director ejecutivo de la red comunitaria, quien tomó la decisión de hacerlo público. En declaraciones al periódico Liverpool Echo, Jones expresó que la donación efectuará una “gran diferencia” en la vida de las personas a las que ayuda la organización.

Rich Jones, director ejecutivo del St Andrew’s Community Network, reveló que la contribución de Swift hará una gran diferencia para las personas que la organización. (Créditos: Scott A Garfitt/Invision/AP)

Charlotte, una recaudadora de fondos para la red, manifestó: “No podemos agradecer lo suficiente a Taylor. Muchas personas están pasando por dificultades en este momento y la necesidad de todos nuestros servicios ha aumentado tristemente en los últimos años. Por eso, que alguien como Taylor apoye nuestros esfuerzos y elija ayudar a las personas en crisis en Liverpool significa mucho y hará una diferencia masiva”.

Además, St Andrews Community Network expresó su agradecimiento a Swift a través de sus redes sociales, escribiendo en Twitter: “Estamos muy emocionados de que Taylor haya donado a nosotros después de tres increíbles shows”. Añadieron: “Aunque esperamos el día en que todo haya cambiado y no necesitemos nuestro apoyo, donaciones como la de Taylor marcan la diferencia. ¡Gracias por dejar tu legado!”.

El St Andrew’s Community Network ayuda a aproximadamente 36,000 personas cada año a salir de la pobreza y ofrece asesoramiento sobre deudas y beneficios sociales. (Créditos: St Andrew's Community Network)

Esta asistencia beneficia alrededor de 36,000 personas anualmente, trabajando para “liberar a las personas de la pobreza” y fomentar “cambios duraderos” en las comunidades a las que sirven. Además de ofrecer alimentos, la red, con sede en Clubmoor, también apoya a quienes enfrentan problemas de deudas y brinda asesoramiento sobre beneficios sociales.

Las donaciones de Taylor Swift y su paso por Liverpool

El impacto positivo de la cantante se sintió recientemente también en Edimburgo. Al comienzo de su concierto en la ciudad, se anunció que Swift haría una donación destinada a apoyar los bancos de alimentos locales. Bethany Biggar, directora del Proyecto de Alimentos de Edimburgo, declaró a MailOnline la importancia de su aporte.

En Edimburgo, Taylor Swift también realizó una donación para apoyar a los bancos de alimentos locales, reveló el Proyecto de Alimentos de Edimburgo. (Créditos: Scott A Garfitt/Invision/AP)

“Estamos encantados de que Taylor haya decidido apoyar los bancos de alimentos y dejar un impacto duradero en Edimburgo. Las cosas están realmente difíciles para muchas personas en este momento, por lo que es maravilloso ver a alguien como Taylor esparciendo tanta positividad”.

Durante uno de sus shows en Anfield, Swift dirigió palabras de entusiasmo hacia sus seguidores: “Liverpool, me has hecho sentir increíble. Eso realmente ha llegado a mi cabeza. Me has hecho sentir realmente poderosa. Este fin de semana es la primera vez que he tenido la oportunidad de tocar en Liverpool. Y ya has dejado una impresión impresionante en mí”. La cantante también comentó: “Estoy teniendo más diversión en esta gira de la que he tenido en toda mi vida”.

Durante uno de sus shows en Anfield, Taylor Swift expresó su emoción y gratitud hacia sus seguidores en Liverpool, donde tocó por primera vez. (Créditos: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Tras sus tres conciertos en Liverpool, Swift se prepara para iniciar la primera de sus tres presentaciones en Londres, programada para el viernes próximo, ante una audiencia de 90,000 personas. Posteriormente, regresará para otros cinco conciertos del 15 al 20 de agosto.

Sus ocho espectáculos (con entradas agotadas en el estadio de Wembley) ya se proyectan como un gran impulso económico de 300 millones de libras esterlinas a la economía londinense, siendo la mayor cantidad de noches que una artista femenina solista ha tocado en una sola gira en dicho estadio. Se han vendido un total de 640,000 entradas, y la Autoridad de Gran Londres espera que los fanáticos gasten un promedio de 471 libras por persona.