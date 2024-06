Tom Cruise sorprendió al asistir al concierto de Taylor Swift en Londres

El actor encabezó la lista de estrellas que acudieron a la segunda fecha del concierto en Londres. Créditos: X/@andrewnavs

Taylor Swift realizará un concierto este 22 de junio de 2024, frente a Tom Cruise y una audiencia llena de celebridades, en su segunda presentación en el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra.

En un video de X subido por el usuario @andrewnavs, se ve al protagonista de Misión Imposible siendo reconocido y grabado por decenas de swifties cuando se encontraba en una zona preferencial junto a sus guardaespaldas.

Tom Cruise recibió pulseras de amistad de un grupo de swifties. (Créditos: X/@rebellevague)

El actor usaba un blazer negro encima de un polo blanco liso, y mantenía una casual conversación con dos jóvenes que se le acercaron a regalarle sus brazaletes de amistad, una tradición entre los fanáticos de la cantante pop.

Otras celebridades de alto perfil, como los actores Ashton Kutcher, Hugh Grant, Jamie Dornan, Mila Kunis, Rachel Zegler y Liam Hemsworth, además de deportistas como Vivianne Miedema y Beth Mead, también formaron parte de la multitud que asistió a la capital británica para una nueva fecha de la gira The Eras Tour, que se llevará a cabo con todas las entradas agotadas.

La segunda fecha de "The Eras Tour" en Londres se realizará con diversas celebridades entre el público. (Créditos: X)

La actual pareja de la estrella pop, Travis Kelce, también estuvo en el recinto por segundo día consecutivo, para mostrar su apoyo, junto a su hermano Jason y miembros de su familia.

La familia real en The Eras Tour

La noche del 21 de junio, la cantante estadounidense de 34 años sorprendió a los más de 90 mil asistentes al interpretar canciones adicionales como Hits Different, Death By A Thousand Cuts y The Black Dog, por lo que se esperan nuevos detalles impactantes en esta ocasión.

Las entradas de los tres conciertos de Taylor Swift en el estadio Wembley fueron completamente agotadas. (Créditos: Scott A Garfitt/Invision/AP)

Sin embargo, el momento más memorable de la noche llegó cuando Swift se tomó una selfie icónica para la cultura pop, posando junto al Príncipe William y sus hijos, el Príncipe George y la Princesa Charlotte.

“¡Gracias @taylorswift por una gran noche! #LondonTSTheErastour”, se lee en la publicación replicada por el Palacio de Kensington.

El Príncipe de Gales es un admirador confeso de Taylor Swift. (Créditos: X/@KensingtonRoyal)

La artista también escribió en su cuenta personal: “¡Feliz cumpleaños, amigo! Los conciertos en Londres han comenzado de manera increíble”, en alusión al cumpleaños 42 del Príncipe de Gales. Durante el espectáculo, la familia bailó y disfrutó de canciones como “Shake It Off” en el palco real.

El evento tuvo un significado especial, ya que William había manifestado previamente su admiración por Swift durante los Tusk Conservation Awards 2023, en una conversación con Ronnie Wood, el famoso miembro de The Rolling Stones.

Travis Kelce también estuvo presente en el encuentro entre Taylor Swift y la familia real. (Créditos: Twitter/@taylorswift13)

“Estábamos hablando de la gira [de la banda británica] y le dije: ‘Vamos, tienes que venir a vernos’ y hablábamos del nuevo álbum y todo. William dijo que lo haría si pudiéramos llevar a Taylor Swift allí”, dijo en aquella ocasión.

No es la primera ocasión en que el Príncipe William y Taylor Swift interactúan públicamente. En 2013, el hijo mayor del Rey Carlos III fue llevado al escenario por la cantante durante un evento benéfico en el Palacio de Kensington, donde, junto a Jon Bon Jovi, interpretaron “Livin’ on a Prayer”.

A Taylor Swift aún le quedan 6 fechas de su gira The Eras en Londres. (Créditos: Gareth Cattermole/Getty Images)

Durante una entrevista con Apple Fitness+ Time to Walk en 2021, él se refirió a aquella experiencia: “Debajo de mi corbata negra, había mucho sudor. Me sentí como un cisne, tratando de mantener la compostura por fuera, pero por dentro, las patitas estaban remando muy rápido”.

Por otro lado, durante el 2024, The Eras Tour ha establecido nuevos récords de asistencia y recaudación. La cantante anunció hace poco que esta espectacular gira, que comenzó en 2023, finalizará en diciembre de este año, tras haber realizado más de 150 conciertos a nivel mundial.

Taylor Swift tiene una tercera fecha programada en el estadio de Wembley, este domingo 23 de junio. Posteriormente, volverá en agosto para brindar otros cinco espectáculos a partir del 15 de agosto de 2024.