Los cambios de estilo de Kylie Jenner y la influencia en los looks de sus relaciones amorosas

Kylie Jenner y las transformaciones su estilo

Kylie Jenner, una de las figuras más influyentes y mediáticas de su generación, es conocida por su participación en reality shows, como una personalidad de televisión estadounidense y por ser una empresaria a través de su marca de cosméticos, Kylie Cosmetics, lanzada en 2015 en la que ganó popularidad rápidamente... Pero también es popular por su camaléonica aparriencia.

A lo largo de los años, Kylie adaptó su apariencia y moda según las parejas con las que estuvo y las tendencias del momento, además de mostrar una evolución que va desde looks llamativos y atrevidos hasta sofisticados y clásicos.

La era Tyga

Durante su relación con Tyga, Kylie adopta un look atrevido y experimental (Monica Schipper/Getty Images)

Su primera relación amorosa pública fue con el rapero Tyga. Se conocieron en noviembre de 2011 durante la fiesta de cumpleaños número 16 de Kendall, hermana de Kylie. Sin embargo, no fue hasta 2015 que comenzaron su relación oficialmente.

Tyga, cuyo verdadero nombre es Michael Ray Nguyen-Stevenson, es conocido en la industria musical por sus canciones de rap y su estilo extravagante. Durante su tiempo juntos, Kylie adoptó una apariencia muy influida por la moda urbana y el estilo rapero de Tyga. En esa etapa, la joven estrella de California no dudaba en experimentar con diferentes colores de cabello como verde, azul y violeta. Usaba polleras, ropa sexy y mucho maquillaje. La pareja tuvo una relación intermitente hasta que se separaron definitivamente en 2017.

Relación con Travis Scott

Kylie Jenner y Travis Scott (IG: kyliejnner)

En 2017, poco después de su ruptura con Tyga, Kylie comenzó a salir con otro rapero, Travis Scott, cuyo nombre real es Jacques Webster II. Esta relación también tuvo un impacto significativo en el estilo de Kylie. Travis Scott es famoso por su música y por sus espectaculares presentaciones en vivo, además de su sentido único de la moda. Durante el tiempo que estuvieron juntos, la pareja fue vista coordinando sus looks en numerosas ocasiones. En una ocasión, ambos lucieron chaquetas de motociclista de cuero rojas y blancas a juego. En otra, durante el desfile de Louis Vuitton en París en 2018, optaron por conjuntos de colores brillantes, evidenciando una clara sintonía entre ellos.

Kylie Jenner con un equipo de dos piezas en tono lima

Kylie y Travis tienen dos hijos juntos: Stormi Webster, nacida el 1 de febrero de 2018, y Aire Webster, nacido el 2 de febrero de 2022. La maternidad también influyó en el estilo de Kylie. Tras el nacimiento de Aire, Kylie compartió en una serie de historias de Instagram lo difícil que fue su posparto, describiendo esta experiencia como más dura en comparación con la de Stormi. Reflexionando sobre estas experiencias, Kylie comentó: “Después de tener un bebé, me toma un tiempo volver a sentirme como yo misma. Luego recuperas tu cuerpo y piensas: ‘Espera, las tendencias han cambiado’”.

Inicio de la relación con Timothée Chalamet

En 2023, Kylie comenzó a salir con el actor Timothée Chalamet. Este nuevo romance marcó un cambio notable en su apariencia. Conocido por su estilo único y su alejamiento de los estereotipos tradicionales de Hollywood, Kylie adoptó un look más minimalista y sofisticado. Durante la Semana de la Moda de París 2024, la joven empresaria sorprendió a todos al aparecer con un vestido sin tirantes, piel más natural y maquillaje apenas perceptible, un contraste radical con sus anteriores elecciones de vestuario.

La apariencia de la empresaria en algunas tomas de primer plano se convirtió en el centro de comentarios despectivos en redes (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Timothée Chalamet, nacido el 27 de diciembre de 1995 en Nueva York, es un actor reconocido por sus actuaciones en películas como “Call Me by Your Name” y “Dune”. Su ascenso a la fama se caracterizó por su habilidad actoral y su enfoque en roles que desafían las normas de Hollywood. La pareja fue vista junta públicamente en los Globos de Oro de 2023 y en el concierto de cumpleaños de Beyoncé durante el verano, donde compartieron momentos de afecto.

La empresaria y estrella de reality acudió al evento de los Globos de Oro de 2023 junto a su actual pareja, el actor Timothee Chalamet (Getty Images)

Reacción a las críticas

La relación entre Kylie y Timothée ha generado especulaciones y comentarios entre sus seguidores. Mientras algunos creen que la nueva imagen de Kylie podría perjudicar la credibilidad de Timothée entre sus fans debido a su preferencia por mantenerse alejado de la atención mediática, otros ven esta evolución como una muestra de su madurez y adaptación a nuevas etapas de su vida.

En la Met Gala de mayo de 2024, Kylie optó por un look elegante pero clásico, usando un vestido de Oscar de la Renta color champán con un corpiño de estilo sujetador retro y una cola esponjosa. Su elección fue vista por muchos como un alejamiento definitivo de su estilo anterior, más atrevido y colorido.

En el episodio más reciente de “The Kardashians”, Kylie se mostró afectada por los comentarios negativos sobre su apariencia, especialmente aquellos que criticaban su rostro y la acusaban de parecer mayor de lo que es. En una conversación con su hermana Kendall, Kylie expresó su frustración con los “haters” de internet, y destacó la presión que enfrenta constantemente por su imagen pública. Kylie señaló: “Simplemente no quiero hablar de cosas personales”.

Sin embargo, a pesar de las críticas, ha continuado con esta nueva estética, que incluye uñas nude más cortas, maquillaje más claro y vestidos blancos con mangas.

En la Met Gala de mayo de 2023, Kylie optó por un look elegante pero clásico, usando un vestido de Oscar de la Renta (REUTERS)

Kylie también explicó que su evolución estilística no se debe exclusivamente a su relación con él. En una entrevista con el New York Times, Kylie compartió: “Después de tener un bebé, me toma un tiempo volver a sentirme como yo misma. Luego recuperas tu cuerpo y piensas: ‘Espera, las tendencias han cambiado’”. La estrella fue honesta sobre las dificultades que enfrenta en su proceso de recuperación postparto y cómo eso influye en su percepción y elección de estilo.

Relación en privado

Finalmente, aunque la pareja intenta mantener su relación lo más privada posible, no han podido evitar la atención mediática. Personas internas aseguraron que Kylie y Timothée seguían juntos a pesar de rumores que indicaban lo contrario. Según estas fuentes, la pareja decidió alejarse del centro de atención para “proteger” su relación y porque Timothée se sentía incómodo con la cobertura mediática de su beso en los Globos de Oro, temiendo que pudiera distraer la atención de su carrera cinematográfica, especialmente con el próximo estreno de “Dune 2″.

La evolución de Kylie Jenner y su estilo es un reflejo de su vida personal y las influencias de las personas importantes en su vida. Desde colores brillantes y cortes reveladores con Tyga y Travis Scott, hasta un look más natural y sofisticado con Timothée Chalamet, Kylie demuestra cómo el amor y las relaciones pueden influir en la identidad y apariencia externa.