Lorde se sinceró en un nuevo remix con Charli XCX: “En los últimos dos años he estado en guerra con mi cuerpo”

Charli XCX y Lorde sorprenden a sus seguidores con una colaboración que descarta cualquier rumor de rivalidad entre ambas artistas (REUTERS/AP)

Charli XCX y Lorde han sorprendido a sus seguidores con el estreno de una versión colaborativa de la canción “Girl, So Confusing”, originalmente incluida en el álbum Brat de la cantante británica. El remix, renombrado como “The Girl, So Confusing Version With Lorde”, se lanzó la medianoche del 21 de junio, y ha terminado con las especulaciones sobre una supuesta rivalidad entre ambas artistas.

La canción original describía una relación complicada entre Charli XCX, cuyo nombre real es Charlotte Emma Aitchison, y otra artista no identificada, lo que llevó a muchos fans a especular que las tensiones y la competencia aludían a Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, conocida mundialmente como Lorde.

En la remezcla, ambas comparten versos en los que exponen sus inseguridades y cómo estas influyeron en su percepción mutua. “La gente dice que nos parecemos. Dicen que tenemos el mismo pelo”, se escucha entonar a Lorde, haciendo referencia a las frecuentes comparaciones superficiales que estuvieron en el internet durante años.

La canción “Girl, So Confusing” ha sido reinterpretada por ambas artistas, aportando honestidad y vulnerabilidad en su tema conjunto (BMG UK & Sony Music Entertainment)

La colaboración aborda las presiones de la industria musical sobre las artistas femeninas. En ese sentido, la estrella neozelandesa confesó haberse quedado sin palabras cuando escuchó una nota de audio de su colega, donde le contaba cómo se había sentido hasta el momento.

“Siempre decías: ‘Salgamos’, pero luego lo cancelaba en el último minuto. Estaba tan perdida en mi cabeza. Y tenía miedo de salir en las fotos. Porque en los últimos dos años he estado en guerra con mi cuerpo. Intenté adelgazar de hambre y luego recuperé todo el peso”, admitió en el tema.

Y agregó que no tenía idea de que una podría estar tan presente en la vida de la otra: “Estaba atrapada en un odio y tu vida parecía tan increíble. Nunca pensé ni por un segundo que mi voz estaba en tu cabeza”.

Charli XCX compartió el mensaje que le envió Lorde con las letras para la remezcla del tema originalmente incluido en su álbum "Brat" (Twitter/@charli_xcx)

Charli XCX y Lorde, ¿una misma persona?

Charli XCX, por su parte, ha hablado previamente en una entrevista con Rolling Stone sobre sus sentimientos de celos por el éxito de “Royals”, un hit de Lorde en 2013, señalando que había creado paralelos entre ellas debido a parecidos aparentes.

Cabe destacar también que, durante una pasada entrevista viralizada en X (anteriormente Twitter), Charli XCX fue confundida por Lorde, puesto que la entrevistadora le consultó sobre su éxito “Royals” y ella solo fingió realmente ser la cantautora detrás del tema, brindando una explicación que sus seguidores ahora consideran divertida y sarcástica.

La estrella neozelandesa confiesa cómo la presión de la industria afectó su percepción personal y su vínculo con otros artistas (REUTERS/Eduardo Munoz)

“Creía en mi proyección y ahora lo entiendo totalmente. Olvidé que dentro de ese icono aún hay una joven de Essex”, sostiene la ganadora del Grammy en referencia a su supuesta rival que creció en dicho condado del Reino Unido.

“The Girl, So Confusing Version With Lorde” ha sido recibida positivamente tanto por los fans como por los críticos, quienes elogian la honestidad y vulnerabilidad con la cual las dos artistas comparten sus experiencias personales.

“The Girl, So Confusing Version With Lorde” aborda las presiones que enfrentan las mujeres en la industria musical (BMG UK & Sony Music Entertainment)

Lorde canta en un verso: “Tú y yo en una moneda que a la industria le encanta hacer girar”, denunciando cómo la industria enfrenta habitualmente a las mujeres en la música pop. “Y cuando pongamos esto a rodar, internet enloquecerá”, añadió.

Finalmente, asegura que le dará todo su apoyo cuando dice: “Me alegro de saber cómo te sientes. Porque estaré para ti, Charli (Charli, Charli)”.

Charli XCX cambia la narrativa de las disputas en la música pop con una canción en colaboración (AP/Eduardo Verdugo)

Al abordar abiertamente sus tensiones, han transformado lo que podría haber sido un conflicto en una oportunidad para la conexión y el crecimiento artístico, cambiando la narrativa que muchas veces explotan los medios.

Ejemplos notorios de disputas en la industria musical incluyen enfrentamientos entre Britney Spears y Christina Aguilera, Janet Jackson y Madonna, así como Taylor Swift y Katy Perry.

En contraste, la colaboración de Charli XCX y Lorde ha sido considerada un ejemplo novedoso de cómo manejar las comparaciones y las rivalidades percibidas en la industria del pop, puesto que ambas artistas han optado por la transparencia y la unión en lugar de la confrontación pública.