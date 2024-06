Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la detención de Justin Timberlake por manejar ebrio en Nueva York

Justin Timberlake se habría negado a realizar una prueba de alcoholemia pese a las solicitudes reiteradas de los oficiales. (Composición: Reuters/SAG HARBOR POLICE DEPARTMENT)

Un reporte policial brinda más detalles sobre el arresto de Justin Timberlake, quien fue detenido en la madrugada del martes 18 de junio por las autoridades de Sag Harbor. Los documentos a los que PEOPLE y el Daily Mail accedieron, describen la discusión que tuvo el cantante luego de que los efectivos le pidiesen someterse a una prueba para descartar la presencia de alcohol en la sangre.

El intérprete de “Mirrors” no solo se habría saltado una señal de alto, sino además tuvo problemas para mantener su carril, indica el informe. Con esas observaciones, los agentes comenzaron la intervención y solicitaron que el vehículo se detenga.

Al acercarse a Timberlake, el agente notó varios signos de intoxicación en el famoso de 43 años. “Sus ojos estaban rojos y vidriosos, emanaba un fuerte olor a alcohol, su habla era lenta y tenía dificultades para mantener la atención”, consigna la prensa.

Las autoridades de SAG Harbor revelaron la fotografía tomada a Justin Timberlake para los archivos policiales. (Créditos: SAG HARBOR POLICE DEPARTMENT/Handout via REUTERS)

Además, “mostró inestabilidad al caminar y falló todas las pruebas estandarizadas de sobriedad en el lugar”, detalla el informe. Según el documento, el cantante le habría dicho a los oficiales que “bebió solo un martini” y que “seguía a uno de sus amigos a casa”.

El arresto se efectuó a las 12:37 a.m. y el artista fue trasladado a la comisaría de policía de Sag Harbor para ser procesado. Fue cuando se le solicitó que realizara otro test para medir su nivel de alcohol en la sangre. “No, no voy a hacer una prueba química. Me niego. Me niego”, refutó Timberlake.

El exmiembro del grupo NSYNC fue acusado formalmente con el cargo de conducir bajo los efectos del alcohol y recibió dos citaciones adicionales: una por pasarse una señal de alto y otra por no mantener su carril.

A la mañana siguiente, después de una breve audiencia, Timberlake fue liberado sin necesidad de pagar fianza, aunque se le prohibió conducir durante un año en el estado de Nueva York. Su próxima cita en la corte está programada para el 26 de julio, fecha que coincide con un concierto que debía realizar en Cracovia, Polonia.

Tras su arresto, Timberlake fue llevado a la comisaría de Sag Harbor y acusado formalmente de conducir bajo los efectos del alcohol, además de recibir dos citaciones por infracciones de tránsito. (Créditos: REUTERS/Eduardo Munoz)

Justin Timberlake, también conocido como el Príncipe del Pop, está casado con la actriz Jessica Biel desde 2012 y tienen dos hijos juntos: Silas, de nueve años, y Phineas, de tres. Recientemente, Biel utilizó su cuenta de Instagram para desearle a su esposo un feliz Día del Padre, mostrando una foto del actor y productor discográfico en actitud cariñosa.

Biel no estuvo presente en la audiencia del martes 18. El cantante estuvo acompañado por su abogado, Ed Burke Jr. y otras dos personas no identificadas. Según fuentes de PEOPLE, Timberlake estaba esposado con las manos por delante, una medida estándar en algunas jurisdicciones para garantizar la seguridad durante los traslados de un detenido. Luego, fue fotografiado usando una gorra de béisbol y gafas de sol al salir de la corte de Sag Harbor.

Hasta el cierre de esta nota, ni Timberlake ni sus representantes han brindado declaraciones oficiales sobre el hecho.

Su próxima cita judicial está programada para el 26 de julio, coincidiendo con un concierto en Cracovia, Polonia. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Cabe mencionar que el incidente se produce en un descanso de la gira internacional del artista en la que promociona su sexto álbum en solitario, “Everything I Thought It Was”, disco que fue lanzado en marzo de este año.

Timberlake había ofrecido un recital el 15 de junio en Miami. Otros dos conciertos grandes están programados en Nueva York, en el emblemático Madison Square Garden, el 25 y 26 de junio.