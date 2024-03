Desde las sombras a la luz: la historia de resiliencia de Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. recibio su primer Oscar por su actuación en Oppenheimer, la película de Christopher Nolan protagonizada por Cillian Murphy. (Universal Pictures)

En un mundo donde el brillo de Hollywood a menudo opaca las complejas narrativas de sus estrellas, la vida de Robert Downey Jr. se despliega como un entramado de luz y sombras, de altas cimas y profundos valles. En una entrevista exclusiva con People, tras recibir su primer Oscar por Oppenheimer, el actor declaró, feliz: “Nací para hacer esto”. Susan Downey, su esposa y pilar a lo largo de incontables desafíos, añadió: “No nos vengan a explicar qué es una montaña rusa”, en alusión a las difíciles experiencias que han moldeado su vínculo de 18 años. Esta amalgama de visión optimista y recuerdos de sus batallas pasadas ofrece una ventana hacia el alma de un hombre que ha navegado por el pináculo del éxito y el abismo de la adversidad, y logró emerger con una renovada apreciación por el arte, la familia y la vida misma.

Nacido el 4 de abril de 1965 en la ciudad de Nueva York, Downey es heredero de una rica tradición artística, con raíces que se hunden en las disciplinas del cine y la actuación a través de su padre, Robert Downey Sr., un renombrado cineasta, y su madre, Elsie Ann Ford, una talentosa actriz. Desde su más tierna infancia, la vida de Downey estuvo marcada por el arte, pero también por una oscura compañera: la adicción.

Christopher Nolan elogió la preparación de Robert Downey Jr para el papel del artero oficial naval en "Oppenheimer". (Al Seib/A.M.P.A.S./via REUTERS)

En Greenwich Village, donde creció, Downey experimentó con la marihuana a la alarmante edad de seis años, un regalo envenenado de su propio padre. Este acto cimentó un vínculo perverso entre ambos y marcó el comienzo de una batalla contra la adicción que se extendería por décadas. A pesar de este complicado inicio, la determinación y la resiliencia se tejieron tempranamente en el carácter de Downey.

Para perseguir su pasión por la actuación, abandonó la educación formal y se sumergió de lleno en el mundo del teatro y la pantalla grande. Su talento innato no pasó desapercibido, y pronto se labró un nicho entre las promesas de Hollywood. Trabajó en películas que marcaron los ochentas, como Ciencia loca (Weird Science), de John Hughes, y The Pick-up Artist, de James Toback. Fue su interpretación de Charlie Chaplin en 1993 la que le valió una nominación al Oscar, un reconocimiento que presagió la carrera que estaba destinado a tener.

La interpretación de Chaplin le valió a Downey su primera nominación al Oscar.

Sin embargo, en el vertiginoso ascenso de Downey a la fama, la adicción se convirtió en una sombra implacable. Llegó a enfrentarse a la justicia en numerosas ocasiones, y un período de su vida quedó marcado por estancias repetidas en institutos de rehabilitación e incluso, en una ocasión, en la cárcel. Pero fue en este torbellino de adversidad donde Downey encontró un inesperado ángel guardián en Susan Levin, una productora que no solo conquistaría su corazón sino que se convertiría en la piedra angular para su resurrección personal y profesional.

Juntos, Robert y Susan Downey formaron un dúo potente que creó éxitos taquilleros mientras forjaban un sólido matrimonio basado en el apoyo mutuo. Susan fue la brújula que guió a Downey de vuelta a la luz, reflejando una historia de amor que traspasa lo personal para infiltrarse en cada proyecto que emprenden juntos. Como el actor mismo lo expresa en su entrevista con People: “Ella me encontró como a una mascota de rescate que gruñía y me amó hasta devolverme la vida. Por eso estoy aquí”. Esta reveladora admisión no solo subraya su profunda gratitud sino que también destaca la transformadora potencia del amor.

La productora Susan Downey ha sido el pilar en la vida de Robert durante 18 años de matrimonio. (REUTERS/Mike Blake)

El renacimiento de Downey se consolidó con su icónica interpretación de Tony Stark en Iron Man, un papel que no solo revitalizó su carrera sino que también sirvió de catalizador para el nacimiento del Universo Cinematográfico de Marvel. Este renacimiento de su carrera, marcado por roles desafiantes y aclamados por la crítica como los que hizo en Una guerra de película (Tropic Thunder), bajo la dirección de Ben Stiller, y más recientemente en Oppenheimer, es testimonio del indomable espíritu de un hombre que se negó a ser definido por sus errores pasados.

Christopher Nolan, quien también fue premiado con un Oscar por la dirección de Oppenheimer, comentó sobre Downey en la nota de People: “Desde un punto de vista creativo, llegó extraordinariamente bien preparado”. Nolan resaltó la dedicación y el meticuloso trabajo de Downey para el papel. Sobre la complejidad del personaje del oficial naval Lewis Strauss, quien intentó socavar la carrera de Robert Oppenheimer, Nolan añadió: “Era una parte muy complicada, y la tenía absolutamente dominada”.

El papel en "Iron Man" revitalizó la carrera de Robert Downey Jr. (Marvel Studios/Kobal/Shutterstock)

El hogar de los Downey, alejado del brillo superficial de Hollywood, destila una sorprendente normalidad. Su día a día gira en torno a dilemas simples, como decidir quién llevará a qué hijo al entrenamiento en cuál deporte. Lo cuenta cándidamente a People, y revela así la autenticidad de un hombre que ha encontrado en la paternidad y su matrimonio los verdaderos pilares de su existencia. La música, las charlas sobre pintar la cocina, y las cenas en familia deletrean la verdadera felicidad de Downey, quien tiene otro hijo, Indio, de 30 años, de su matrimonio anterior. Para él, cada día es una chance más para valorar su camino hacia una vida mejor y el poder del amor.

La historia de Robert Downey Jr. es, en esencia, una epopeya moderna de caída y redención; un viaje desde las profundidades de la desesperación hacia el pináculo del éxito profesional y personal. Su vida, saturada de contrariedades, triunfos, y un incansable espíritu de superación, no solo inspira sino que también resalta la resilencia del ser humano frente a las adversidades. La estrella que hoy brilla con luz propia en el firmamento de Hollywood lleva consigo las cicatrices de su batalla, recordatorios eternos de que incluso en la oscuridad más profunda, existe la posibilidad de una segunda oportunidad.

La adicción marcó la infancia y juventud de Robert Downey Jr., y llegó a ser detenido, además de requerir desintoxicaciones.

La trayectoria de Robert Downey Jr. ha sido una montaña rusa —como decía su esposa a People— de triunfos personales y profesionales tras superar periodos de grave dificultad. Desde su temprana exposición y lucha contra la adicción, pasando por su resurgimiento en la industria del cine y hasta este, su primer Oscar, Downey demuestra una notable capacidad de recuperación. El actor encarna el valor de la perseverancia y el valor de contar con el apoyo de seres queridos.