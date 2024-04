Katy Perry habló de su miedo por el reality extremo de Orlando Bloom: “Cada vez que llamaba, agradecía a Dios”

Katy Perry experimentó una enorme angustia por las actividades extremas de Bloom. (Composición: Reuters/Peacock)

El nuevo proyecto de Orlando Bloom puso de nervios a su pareja Katy Perry. El actor, conocido por sus roles en Piratas del caribe y la franquicia El señor de los anillos, se atrevió a practicar arriesgados deportes que pusieron a prueba su valentía y fuerza física. El programa que lo muestra en esta faceta intrépida se titula Orlando Bloom: al límite (Orlando Bloom: To the Edge) y su rodaje también fue desafiante para su prometida, que esperaba con ansias que Bloom regrese a salvo a casa.

El show, disponible en la plataforma digital Peacock, lleva a los espectadores a una serie de emocionantes expediciones junto a Bloom, donde el famoso se atreve a probar el buceo en mar profundo, escalada libre y salto en traje aéreo. Estas aventuras, por más impresionantes que sean, han generado preocupación en Katy Perry, quien admitió sentirse impresionada pero a su vez temerosa por la seguridad de su prometido.

En una reciente entrevista después de un episodio de American Idol, Perry compartió sus sentimientos respecto al programa de Bloom. “Oh, Dios mío, necesitaba un ginger ale. ¡Mi estómago estaba revuelto!” comentó la artista, refiriéndose a las peligrosas actividades que vio en el programa de su pareja.

Bloom practicó buceo en mar profundo, escalada libre y salto en traje aéreo. (Créditos: Peacock)

La cantante de 39 años y madre de Daisy Dove, la hija de 3 años que comparte con Bloom, reveló lo importantes que eran las llamadas que hacía su novio durante el rodaje y que se sentía aliviada cada vez que hablaba con él. “Cada vez que me llamaba, yo agradecía a Dios”, mencionó. “Cuando estaban filmando esas cosas, me llamaba al final del día. Yo decía, ‘¡Ahí está! Es su número’”.

Perry también expresó su admiración por Bloom, enfatizando cómo su valor y determinación para enfrentarse a tales desafíos le han conmovido profundamente. A pesar de su preocupación, quiso dejar claro que Orlando no necesita realizar actos extremos para impresionarla.

“No puedo detenerlo, y solo quiero que sepa, cariño, que estoy impresionada y orgullosa de ti”, declaró Perry al micrófono de ET. Pero, al mismo tiempo, le pidió no se arriesgarse de tal manera nuevamente.

El vuelo en traje de alas fue una de las experiencias más intensas para Bloom. (Créditos: Peacock)

Orlando Bloom, por su parte, también habló en una entrevista con el mismo medio sobre el apoyo que recibe de Perry. El actor dijo que ambos se motivan mutuamente para ser la mejor versión de sí mismos. “Es tan alentador... ambos somos, creo, como porristas el uno para el otro”, afirmó Bloom.

El programa de Bloom está formado por tres episodios. En conversación con People, la recordado ‘Legolas’ mencionó que el salto en traje de alas (wingsuiting) fue particularmente memorable. Esta actividad, conocida por el alto nivel de adrenalina que genera, fue descrita por el actor como una experiencia pico en términos de exigencia física.

Por su parte, Bloom admitió que quizá su pareja no había dimensionado la magnitud de los riesgos que iba a enfrentar en el programa.

Bloom encontró el buceo libre y la escalada en roca desafiantes pero gratificantes. (Créditos: Peacock)

“Creo que mi compañera no estaba del todo segura de lo que estaba haciendo hasta que llegué a casa, [contando todo] emocionado, y entonces se quedó como: ‘Vale, es una locura’”, explicó el actor. “Pero ahora está contenta. Y lo vio todo”.

En cuanto a las otras pruebas, Bloom encontró el buceo libre “mental y emocionalmente desafiante, pero a su vez bastante hermoso”, mientras que la escalada en roca fue “simplemente una lucha brutal”.

“Haciendo estas cosas, aprendes a ser más competente, y eso es algo que yo quería”, aseguró Bloom.