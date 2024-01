Las celebridades que son hijos de famosos y lograron una fortuna que duplica a la de sus padres

Miley Cyrus y su padre, el músico country Billy Ray Cyrus (Getty)

Si bien algunos hijos de celebridades son famosos simplemente por quiénes son sus padres, otros han logrado un gran éxito por derecho propio. Pero lo más llamativo no es que trascendieron laboralmente a sus padres, sino que amasaron fortunas que los superan en más del doble de millones de dólares.

Miley Cyrus

En 1992, Billy Ray Cyrus cantaba al mundo Achy Breaky Heart, convirtiéndose en una estrella de la música country. Ganó unos 40 millones de dólares con la canción. Pero Billy Ray decidió dejar atrás los jets privados y el champán para centrarse en cuidar de su familia. Y eso dio sus frutos. Miley Cyrus saltó a la fama cuando era adolescente, gracias a la serie de Disney Channel, Hannah Montana, que se estrenó en el 2006. Convirtiéndose en una superestrella de la música, a los 18 años ya era increíblemente rica. Pero Billy Ray dijo a GQ que nunca se benefició de su fama. “Mucha gente sacó beneficios de ella. Me enorgullece decir que, nunca gané ni un dólar, ni un céntimo, gracias a mi hija”. Aún así le fue bien. Según Stylecaster, el patrimonio neto de Billy Ray ronda los 20 millones de dólares, mientras que el de Miley se estima en 160 millones.

Mandatory Credit: Photo by Bei/Shutterstock (5133434bz) Angelina Jolie and Jon Voight 2001 Vanity Fair Oscar Party March 25, 2001 - West Hollywood, CA. Angelina Jolie and Jon Voight. Vanity Fair Oscar Party Arrivals at Mortons. Photo�Berliner Studio/BEImages

Angelina Jolie

Jon Voight siempre fue actor muy popular, protagonista de clásicos como Cowboy de medianoche (1969) y Amarga pesadilla (1972). Aunque hace tiempo su fama se eclipsó por la de su hija, Angelina Jolie: una de las mayores estrellas del mundo. El patrimonio de Angelina se estima en unos 120 millones de dólares, el doble del de su padre. Su éxito comenzó con Lara Croft en Tomb Raider (2001), y no paró desde entonces. Además, también gana dinero con los contratos de patrocinio, como el de Louis Vuitton, que asciende a 10 millones de dólares. Mientras que Angelina disfruta de su estilo de vida de lujo, su padre se vió relegado a aparecer en videos y películas que no tuvieron tanto suceso, según él por sus posiciones políticas de apoyo a Donald Trump, lo que achaca al “comunismo de Hollywood”.

TORONTO, ON - SEPTEMBER 16: Actors Donald Sutherland (L) and Kiefer Sutherland attend the "Forsaken" premiere during the 2015 Toronto International Film Festival at Roy Thomson Hall on September 16, 2015 in Toronto, Canada. (Photo by George Pimentel/WireImage)

Kiefer Sutherland

Aunque Donald Sutherland disfrutó de una carrera cinematográfica estable a lo largo de seis décadas, no ganó todo el dinero que podría. Por ejemplo, perdió millones cuando hizo Colegio de animales (1978), rechazando una oferta de participación en los beneficios del 2 por ciento. Contó a Variety, “Les dije, ‘No, tienen que pagarme mi tarifa diaria’. Entonces me dieron 25 mil dólares por el día, cuando podría haber ganado con 14 millones”.

Celebrity Net Worth estima su fortuna en 60 millones de dólares. Es mucho, pero no tanto como su hijo: Keifer Sutherland ganó 550 mil dólares por episodio gracias a su papel en la exitosa serie 24, antes de pasar a Designated Survivor, donde, según los informes, ganó 300 mil dólares por episodio. Además, prestó su icónica voz a las populares franquicias de videojuegos Call of Duty y Metal Gear Solid, según IGN. Kiefer tiene un patrimonio neto estimado de 100 millones de dólares, casi el doble que su padre.

Kim Kardashian se sinceró con su madre Kris Jenner sobre cómo ha sido esconder los escándalos de Kanye West a sus hijos Foto: Instagram/ kardashianshulu

Kim Kardashian

Nacida con inmensos privilegios, Kim Kardashian logró superar la riqueza de sus dos padres. Cuando murió en 2003, Robert, el padre abogado de Kim, tenía una fortuna estimada en 30 millones de dólares. Y a su madre, Kris Jenner, también fue bastante bien, con un patrimonio neto estimado en 170 millones de dólares. Pero Kim está en otra liga. En 2022, entró en la lista Forbes de multimillonarios al anunciarse que valía unos 1.800 millones de dólares. Su riqueza es atribuible a su astuta visión para los negocios, ya que protagonizó la serie de televisión Keeping Up Whit The Kardashians antes de fundar la lucrativa marca de lencería SKIMS y la línea de belleza KKW Beauty, que vendió por 200 millones de dólares en el 2020. Al hablar del secreto de su fortuna con Variety, Kim declaró infamemente, “Tengo el mejor consejo para las mujeres de negocios: levanta el puto culo y trabaja. Parece que nadie quiere trabajar hoy en día”. Esto provocó una inevitable reacción, cuando la revista Glamour argumentó que Kim nunca se habría convertido en multimillonaria si no hubiera crecido en una familia rica y famosa.

(NO US SALES FOR 90 DAYS, NO TABLOIDS) Kirk Douglas and Michael Douglas during "It Runs in the Family" Press Conference with Michael Douglas, Kirk Douglas, Diana Douglas and Cameron Douglas at the The Four Seasons Hotel in Beverly Hills, . (Photo by Vera

Michael Douglas

Michael es hijo del legendario actor Kirk Douglas. El mayor de los Douglas tuvo una brillante carrera en la época dorada de Hollywood, protagonizando películas como la icónica Espartaco (1960). Al momento de su muerte en el 2020, a la edad de 103 años, tenía una fortuna de 61 millones de dólares, la mayor parte de la cual, según se dice, donó a obras benéficas. Aunque Michael no heredó ni un céntimo de su difunto padre, no tiene por qué preocuparse. Según Celebrity Net Worth, en su carrera de seis décadas, ganó 350 millones de dólares. Por su papel en Bajos instintos (1992) ganó 14 millones, bastante más que la coprotagonista Sharon Stone. Además, es parte de los Marvel Comics como Hank Pym en la franquicia Ant-Man. También tiene una envidiable cartera de propiedades, incluida una casa en Nueva York de 21,5 millones de dólares. A pesar de su enorme riqueza, Michael no se parece a su famoso personaje de la película de Wall Street (1987). Dijo a Gentleman’s Journal, “Lo dije como Gordon Gekko, pero no creo que la codicia sea buena. El tamaño de las fortunas en las finanzas aumentó. Es una acumulación de nuestro sistema político en los últimos 30 años”.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth es hija de la actriz Blythe Danner y del difunto Bruce Paltrow, quien encontró una leve fama produciendo series como Hospital St. Eligius y The White Shadow, antes de dirigir a su hija en la película A dúo (2000). Su madre, Blythe, protagonizó varias películas y programas de televisión en los ‘70, antes de encontrar la fama en la película La familia de mi novia (2000), donde interpretó a la esposa de Robert De Niro. Blythe tiene un patrimonio neto estimado en 40 millones de dólares, pero su hija lo superó con creces. Gwyneth posee unos 250 millones de dólares gracias en gran parte a sus papeles en el cine, pero también a sus proyectos empresariales. Fundó la empresa de bienestar Goop en el 2008, declaró a CEO Magazine, “Al principio la gente decía, ‘Esto es una locura’. Pensaban que estaba loca. Ahora mira: es un mercado de miles de millones de dólares”.

En respuesta a las afirmaciones de que su carrera es el resultado de la fama de sus padres, Gwyneth insiste en que se hizo a sí misma, dijo a Glamour, “La gente piensa, ‘Es sólo una niña rica’. Hasta los 18 años, lo era. Luego quebré. Nunca les saqué ni un céntimo a mis padres”.

Lily Allen con su padre Keith Allen (Getty)

Lily Allen

Aunque saltó a la fama cantando sobre la ciudad de Londres con acento cockney, Lily Allen es hija del actor británico Keith Allen, quien tuvo varios papeles en programas de televisión y películas británicas, pero quizá sea más conocido por ser el autor de la canción Vindaloo, que dio lugar a cánticos futbolísticos en todo el mundo. Lamentablemente, el padre de Lily también fue famoso por sus escándalos, siendo noticia por sus numerosos romances con famosas y por verse envuelto en redadas antidrogas. Lily lamentó la incapacidad de su padre para canalizar su talento, aunque él no está en desacuerdo, declaró a The Guardian, “Es cierto, sí. No podía canalizar nada. Se podría decir que desperdicié muchos años. También podrías decir que me lo pasé de puta madre”.

Lily disfrutó de una carrera productiva y logró ser más rica que su padre. En el 2017, fue noticia cuando se quejó de que no tenía dónde pasar las Navidades porque los inquilinos que vivían en su lujosa casa se negaban a marcharse. Entonces, su patrimonio neto ascendía a 20 millones de dólares, el doble que el de su progenitor. Pero en el 2018, Lily afirmó tener una deuda de más de 1 millón de dólares, y aunque aparentemente se recuperó, en este momento no está claro cuánto dinero le queda.

Hailey junto a su padre, el actor Stephen Baldwin (Grosby)

Hailey Bieber

Es una girlboss multimillonaria y la esposa de Justin Bieber. Su padre es la estrella de dramas cristianos como Me enamoré de una chica cristiana (2013). Así que no debería sorprender que Hailey sea más rica que su padre, Stephen Baldwin. Tiene un patrimonio neto de 20 millones de dólares gracias a su carrera como modelo y a sus aventuras empresariales, incluida la marca de belleza sostenible Rhode Skin, que tiene una lista de espera de 700 mil personas. Mientras ella prosperaba, su padre se hundía. Acosado por años de problemas económicos, la que fuera estrella de Bio-Dome tuvo que declararse en quiebra en el 2009, por tener una deuda de más de 2 millones de dólares, consistente en hipotecas impagas y deudas de tarjetas de crédito. Lamentablemente, sus problemas económicos continuaron, y en el 2017 Daily Mail informó que se enfrentaba a la ejecución hipotecaria de su casa de Nueva York. Tras comprarla inicialmente por 812.500 dólares, Stephen tuvo problemas para pagar la hipoteca y la vendió por sólo 100 dólares.

Billie Eilish gestures on stage with her mother, Maggie Baird, as they accept the EMA Missions in Music Award during the 32nd Annual EMA Awards Gala in Los Angeles, California, U.S., October 8, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Billie Eilish

Aunque fue acusada de tener éxito por ser “hija de”, los padres de Billie Eilish, tuvieron un éxito moderado, nunca alcanzaron su nivel de fama y fortuna. Su madre, Maggie Baird, es actriz y escritora. Apareció en Friends, interpretando a una directora de casting en el episodio de la sexta temporada. Y su padre, Patrick O’Connell, también es actor, tuvo papeles menores en series como Supergirl, entre otras. Aunque se desconoce el patrimonio neto de los padres de Eilish, es indudable que no se acerca al de ella. En 2019, la entonces joven de 17 años cobró 25 millones de dólares por su documental sobre Apple, según Billboard. En el 2020, Forbes informó que había ganado 53 millones de dólares ese año; un año después lanzó su fragancia, con la que ganaría 60 millones de dólares. Billie declaró a Rolling Stone que sentía que sus padres deberían haber sido estrellas. “Actuar es super raro. Puedes trabajar durante años y años y ser la mejor y no conseguir nunca un papel, y puedes ser mediocre, hacer una audición y convertirte en una gran estrella. Durante años, vi cómo mis padres se culpaban por no haberlo hecho mejor. Y eso me volvía loca, ¡porque eran muy buenos! Ojalá hubieran tenido más reconocimiento”.

Benedict Cumberbatch y Timothy Carlton (Getty)

Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch es otra estrella de la que quizá no se sepa que viene de padres famosos. Su madre, Wanda Ventham, protagonizó la sitcom Only Fools and Horses, en la que interpretaba a la suegra de Rodney Trotter; su padre, Timothy Carlton, apareció en innumerables programas de la televisión británica desde principios de los años sesenta. Aunque ambos son actores prolíficos, se vieron eclipsados por el éxito de su hijo. Con su interpretación de Sherlock, ganadora de un Emmy, y su papel protagonista en Marvel Comics, Benedict tiene un patrimonio neto estimado de 40 millones de dólares. Pero su éxito no sorprendió a sus padres, como declaró a The Scotsman, “Hice Glengarry Glen Ross cuando tenía 19 años, y después mi padre hizo una cosa extraordinaria. Me dijo, ‘Eres mejor de lo que yo fui o seré y puedes ganarte la vida con esto’. Me dejó anonadado”.

Jake Gyllenhaal con su hermana y sus padres

Jake Gyllenhaal

Aunque Jake Gyllenhaal ganó fama en la pantalla, sus padres la encontraron entre bastidores. Su padre, Stephen, tiene una larga carrera como director de cine y programas de televisión como Numbers, y su madre, la escritora y directora Naomi Foner, recibió una nominación al Oscar por escribir el guión de la película de River Phoenix, Running on Empty (1988). Stephen tiene una impresionante fortuna de 10 millones de dólares, mientras que se desconoce el patrimonio de Naomi. Aunque parece poco probable que tenga tanto dinero como Jake, cuya fortuna asciende a los 80 millones de dólares. Jake atribuye a su padre el mérito de haberlo animado a tomarse en serio la interpretación, según declaró a Howard Stern, “Mi padre siempre me decía cosas y me animaba diciéndome algo así como ‘eres muy bueno en ello, deberías seguir haciéndolo’”. Pero, a pesar de sus privilegios, Jake declaró a The Guardian que es su madre quien lo mantiene con los pies en la tierra, independientemente de su fama. “Mi madre decía que hay gente que tiene tanto dinero que no da nada. Todo debería consistir en devolver algo”.