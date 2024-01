Kendall Jenner y Bad Bunny pasaron el Año Nuevo juntos en Barbados tras su reciente ruptura

La ex pareja se reencontró en un viaje que realizaron en compañía de un grupo de amigos, incluyendo a Justin Bieber y su esposa, Hailey (Backgrid/The Grosby Group)

Kendall Jenner y Bad Bunny, dos nombres que resonaron en el mundo del espectáculo con su fugaz romance en 2023. Una rara e inesperada mezcla que terminó calando en la simpatía de algunos y en la gran desconfianza de otros. Pese a que su relación amorosa terminó a finales de 2023, las celebridades sorprendieron a todos al comenzar el año 2024 juntos, compartiendo risas y diversión en un viaje con amigos cercanos en la isla caribeña de Barbados, según reportó TMZ.

Durante el viaje, un clip capturado por uno de los amigos de Jenner mostraba los festejos de Año Nuevo, incluyendo fuegos artificiales y la voz del rapero latino Bad Bunny deseando un “¡Feliz Año Nuevo!” a todos a la medianoche. A pesar de las especulaciones que puedan surgir, fuentes cercanas a la pareja han confirmado que no hay intenciones de retomar la relación en términos románticos, al menos por ahora.

Este viaje al Caribe, en realidad, fue planeado debido a los amigos en común que comparten, sin rastro de romance en el horizonte. Eso sí: las fuentes privilegiadas aseguraron a TMZ que ambas celebridades mantienen una relación muy cercana, lo cual no descartaría que se vuelva a retomar la historia que dejaron atrás con el 2023.

Pese a su viaje en común por Año Nuevo, fuentes cercanas a la pareja han confirmado que no hay intenciones de retomar la relación en términos románticos por el momento (TMZ)

La rápida historia de amor entre la supermodelo y el ídolo boricua comenzó en febrero del pasado año, con una cita doble junto a Justin y Hailey Bieber, dos de los mejores amigos de la integrante del clan Kardashian-Jenner. Jenner y Bad Bunny habían comenzado a salir luego de la mudanza del reggaetonero a Los Ángeles, siendo presentados por amigos comunes.

La relación se intensificó rápidamente, ya que en marzo fueron vistos compartiendo un beso y un abrazo en público. Con una serie de apariciones juntos, desde un concierto de Drake hasta eventos de moda y participaciones en proyectos de Gucci, parecía que la relación tomaba un rumbo serio.

De hecho, el pasado septiembre, el intérprete de “Me Porto Bonito” brindó algunos detalles de su relación con Kendall, defendiéndola de los ataques. Para entonces, el romance iba por buen camino. “No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada, y realmente no quiero que lo sepan”, dijo Benito Martínez a Vanity Fair respecto a su vida sentimental.

Los rumores de separación fueron confirmados en diciembre, asegurando que ambos “sabían que probablemente no sería una relación para siempre" (Captura de pantalla Twitter)

Sin embargo, para finales de octubre, los seguidores de la pareja notaron que ya no se dejaban ver juntos, lo que generó suspicacias sobre un posible distanciamiento o fin de su relación. A ello se sumó que, en noviembre, Jenner publicó un misterioso mensaje que decía: “Lo que está destinado a mí, simplemente me encontrará”. Luego fue vista sola durante varias salidas por su cuenta.

Finalmente, los rumores de separación fueron confirmados en diciembre por un informante a Entertainment Tonight, que aseguró que ambos “sabían que probablemente no sería una relación para siempre, y eso fue entendido mutuamente desde el principio”. Incluso, Us Weekly reportó que los amigos de la ex pareja no estaban “sorprendidos” de que su relación no llegara “hasta el final”.

Mientras tanto, Bad Bunny pareció haber ofrecido reveladoras pistas sobre su situación sentimental actual en su video musical “No me quiero casar”, cuyo mensaje resultó inevitable no relacionarlo con Kendall, su última pareja.

Las celebridades mantienen una relación muy cercana, lo cual no descartaría que se vuelva a retomar la historia que dejaron atrás con el 2023 (Backgrid/The Grosby Group)

El polémico material audiovisual aborda de manera sarcástica las expectativas de las personas sobre su vida amorosa, mostrándolo disfrutando de su soltería en una fiesta de Nochevieja y evadiendo preguntas sobre el matrimonio. También se le vio proponiendo matrimonio a una mujer antes de huir a un hotel con otras mujeres en lencería.