Video: así fue arrestado en Florida el rapero Tekashi 69

El pasado 9 de agosto, Daniel Rodríguez, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, fue arrestado en el condado de Palm Beach, Florida. La razón se de su detención se remonta al 11 de junio, cuando el músico fue sorprendido por la policía paseándose a 218 km/hr en su Lamborghini SUV 2018 en la autopista Florida’s Turnpike, al sur de Boynton Beach. Tekashi no fue llevado a prisión en aquel entonces, pero debía pagar una multa de USD 1.500 dólares y presentarse ante el juzgado cuando se le requiriera.

La fecha llegó este 12 de julio, pero Tekashi nunca se presentó ante la corte, por lo que se emitió una orden de aprehensión contra el rapero. Fue así que la noche del 9 de agosto, Rodríguez fue arrestado y llevado a la cárcel del condado de Palm Beach.

Días después de que se compartiera la noticia del arresto de Daniel, un nuevo video ha salido a la luz donde se puede presenciar el momento en el que Tekashi fue aprehendido por las autoridades.

Tekashi 6ix9ine fue arrestado por no presentarse en la corte el pasado 12 de julio

El video captado por uno de los policías que usaba una body cam, muestra a Tekashi en el asiento del conductor entregando los documentos de su vehículo. Después de que el oficial los escaneara en su patrulla, regresó con el músico y le pidió que saliera del auto, para después ser esposado por la ayudante del sheriff asegurando que tiene una orden judicial.

Para este punto, Tekashi se nota muy confundido y le pregunta a la mujer que lo está esposando por qué tiene una orden judicial, a lo que la mujer le responde “Tienes una orden de tráfico”; Tekashi sólo se limitó a decir “no lo sabía”, asegurando además que nunca recibió la multa.

Posteriormente, Tekashi fue despojado de todas sus pertenencias, que fueron recibidas por uno de los pasajeros que estaba en el asiento trasero. Grandes fajos de billetes, su gorra y las llaves del Lamborghini fueron los objetos que le quitaron a Daniel, para posteriormente ser subido a la patrulla y llevado a la cárcel de Palm Beach.

Antes de ser subido a la patrulla, se le quitó a Tekashi 6ix9ine un gran fajo de billetes, las llaves de su auto y su gorra

A pesar del escándalo, Tekashi sólo estuvo en la cárcel unas horas, pues pagó una fianza de USD 2.000 dólares y fue liberado de inmediato. La reacción de su supuesta pareja, la también rapera Yailin La más viral, no tardó en llegar, y a través de sus redes sociales, compartió una fotografía de Daniel siendo procesado con la leyenda “ves lo que te pasa cuando no me haces caso”. Poco después, subió una foto junto a Tekashi tras ser liberado con el mensaje “colaboradores de la vida”, lo que aviva los rumores de una relación amorosa.

Yailin la más viral, supuesta pareja de Tekashi 6ix9ine, se burló del arresto del rapero

El caso del Lamborghini es tan sólo el más reciente de una serie de problemas con la ley por parte de Tekashi. En 2015, se declaró culpable de explotar sexualmente a una menor de edad; el músico se había grabado con una chica de 13 años y el video salió a la luz, no obstante, él también era menor de edad, por lo que el proceso no llegó a consecuencias más graves. En 2018, fue arrestado bajo los cargos de una agresión menor en Houston tras tratar de ahorcar a un fan. En 2019, también se declaró culpable de cargos federales tras haber sido parte de un intento de asesinato de una pandilla rival siendo miembro de los Nine Trey Gangsta Bloods de Nueva York.

