Ricky Martin reveló cómo tomaron sus hijos el fin de su relación con Jwan Yosef. (REUTERS/Danny Moloshok)

Hace casi un mes, Ricky Martin anunció la separación de su esposo Jwan Yosef. Según revelaron en su comunicado, la decisión fue de común acuerdo y estaban dispuestos a mantener una buena relación por el bien de sus hijos.

Luego de hacer pública esta situación, el cantante puertorriqueño contó cómo es que le dieron la noticia a sus hijos y la reacción que tuvieron los dos pequeños, Lucía (4) y Renn (3) y los mellizos Valentino y Matteo, de 14 años.

De acuerdo a lo revelado por Martin, cuando les contaron a los cuatro menores que habían tomado la decisión de divorciarse, ellos no podían creerlo, ya que nunca los habían visto discutir; sin embargo, lo asimilaron bien.

“Mis hijos nunca vieron una pelea entre Jwan y yo. Por eso es como que ¿se van a divorciar, se van a separar, ¿cómo? porque nosotros resolvíamos las diferencias con una buena conversación en nuestra habitación”, comentó Ricky a Telemundo.

Asimismo, el intérprete de ´Tal vez´ señaló que su gran apoyo son sus gemelos, quienes están más grandes y entienden mejor la situación familiar que atraviesan.

Recording artist Ricky Martin (2nd L), artist Jwan Yosef (R), and sons Matteo Martin and Valentino Martin attend the premiere of "Rogue One: A Star Wars Story" at the Pantages Theatre on December 10, 2016 in Hollywood, California. (Getty Images)

Esta misma semana Jwan Yosef declaró por primera vez sobre su separación con el cantante, pues fue abordado por las cámaras de un programa de espectáculos Telemundo cuando salía de su estudio de arte en Los Ángeles. Sin embargo, no reveló muchos detalles y se limitó a decir que “la familia está feliz” y que, si bien ellos terminaron su relación luego de seis años, ahora están “separados pero felices”.

Caso contrario a Ricky, quien al parecer necesitaba expresar todo lo que sintió en este proceso y dio detalles sobre el fin de su relación con el pintor sueco-sirio.

“Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es prepandémico, manifestó al mismo canal.

“Nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos y repasamos nuestros buenos momentos, así como los malos y lloramos juntos, pero también nos reímos. Pero ahora, estamos mejor que nunca”, agregó.

Jwan Yosef decidió ponerle punto final a los diversos rumores que circulaban sobre su situación con Ricky Martin.

Además, resaltó que la decisión definitiva vino después de un “cuidada reflexión”. “Cuando el público se enteró que nos estábamos divorciando ya nosotros habíamos pasado por un proceso de luto bastante sólido. Estábamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por su bien, por mi bien y por nuestros hijos”, aclaró.

Quiere publicar un libro sobre su separación

El cantante también comentó que su relación fue tan bonita que incluso el final también pudo ser así, sin tanto sufrimiento y bromeó con su ex pareja para que saquen un libro aconsejando cómo separarse sanamente.

“Ha sido maravilloso. Inclusive yo le dije a Jwan que deberíamos escribir un libro de cómo se debe uno divorciar. Es más, si alguien se está divorciando, vengan y háblenos porque nosotros tenemos ya esto cuadrado”, relató entre risas.

“Ha sido mucho más fácil de lo que nosotros pensábamos, pero lo hemos hecho con tiempo y con calma”, resaltó.

También aseguró que él no le cierra las puertas al amor y espera algún día encontrar a una persona con la que pueda compartir una relación bonita. “Ahora lo voy a pasar bien, lo quiero pasar bien, vamos con calma, pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad”.

Seguir leyendo: