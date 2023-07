Las 10 canciones que convirtieron a Sinéad O’Connor en una voz inolvidable

Las canciones más importantes de Sinéad O'Connor

Sinéad O’Connor, cuya muerte fue confirmada por su familia este miércoles, ganó una enorme popularidad en los 90′s gracias a una poderosa voz, melodías melancólicas y letras desgarradoras. Su popularidad estuvo acompañada de polémicas: sus diversas adicciones, sus intentos de suicidio, el momento en el que rompió una imagen del papa Juan Pablo II durante una presentación en vivo y su conversión al islam.

O’Connor fue una de las voces más poderosas de toda una generación y será recordada como una de las mujeres más subversivas dentro de la industria musical. A continuación, una recopilación de las canciones que la inmortalizaron.

“Troy”

Sinéad siempre tuvo una postura muy firme en contra de la guerra. Troy es un reflejo de esta postura, pues con su onírica voz, O’Connor narra la guerra de Troya reiterando el sinsentido de los conflictos bélicos. La canción fue parte del álbum debut de Sinéad: The Lion and the Cobra, considerada la mejor producción de toda su carrera.

“The Emperor’s New Clothes”

Una de las piezas más animadas de Sinéad, al menos musicalmente hablando. La pieza se separa de la crítica social a hablar de una relación complicada entre una chica de 21 años embarazada y su novio. La crudeza con la que la artista narraba este tipo de historias cotidianas sin necesidad de romantizarlas, fueron uno de los puntos clave para su éxito. The Emperor’s New Clothes se encuentra en el segundo álbum de Sinéad: I Do Not Want What I Haven’t Got.

Sinead O'connor- The Emperor's New Clothes

“Something Beautiful”

Theology es un álbum que pasó muy desapercibido, pues para principios de los 2000, Sinéad ya no disfrutaba de la popularidad de una década anterior. No obstante, se destacan varias piezas del álbum, tal es el caso de Something Beautiful, una balada en la que Sinéad declara su amor por Dios en una época en la que se refugió en el cristianismo.

Sinead O'connor- Something Beautiful

“No Man’s Woman”

Una canción que tiene todo para ser un himno feminista. O’Connor declara en esta pieza que no quiere ser la mujer de ningún hombre, pues “un hombre puede mentirte, tomar tu alma y hacerte miserable en tanto dolor”, asegura la cantante en No Man’s Woman. El video también fue clave para el éxito de la canción, donde Sinéad huye de su propia boda.

Sinead O'connor- No Man's Woman

“Thank You For Hearing Me”

Esta pieza sigue un camino muy particular, pues Sinéad le agradece a una persona por hacer todo aquello que la hizo sentirse amada. Lo que pareciera una bella canción de amor, termina con un desgarrador “Gracias por romperme el corazón/Gracias por destrozarme/Ahora soy un corazón fuerte, fuerte/Gracias por romperme el corazón”, un giro muy inesperado que la hace una pieza muy especial.

“Fire on Babylon”

Inspirada en ritmos de reggae, Sinéad plasmó en esta pieza una de los crímenes contra los que más lucho: el abuso infantil en las iglesias católicas. La canción llegó dos años después de la infame presentación de O’Connor en Saturday Night Live donde rompió la fotografía del Papa, por lo que fue evidente que si bien, los medios le dieron la espalda tras el incidente, las convicciones de Sinéad seguían firmes.

Sinead O'connor- Fire On Babylon

“Drink Before The War”

Otro tema de protesta que consagró a Sinéad como uno de los referentes más importantes del folk en los años 90′s (sino es que el más). La canción es una crítica a las personas que es suficiente con vivir sus propias vidas de la manera más decente posible para hacer del mundo un mejor lugar, pero Sinéad reitera que es importante involucrarse, dejar de hablar y comenzar a actuar.

Sinead O'connor- Drink Before The War

“All Apologies”

Original de Nirvana, la canción logra un nuevo significado en la voz de Sinéad, la cual se escucha tan etérea como rota. Dejando intacto el espíritu de la versión original, Sinéad hace una canción completamente acústica apenas acompañada de una guitarra, destacando su voz que por la acústica de la grabación, transmite un inquietante sentimiento de soledad.

Sinead O'connor- All Apologies

“Nothing Compares 2U”

De lejos su canción más popular. Escrita por nada menos que Prince, la canción catapultó a la fama mundial a Sinéad, gracias en gran medida a su emotiva interpretación tanto vocal como actoral en el video con el que se promocionó. Muchos consideran que esta pieza no hace justicia a lo que Sinéad trató de plasmar con su catálogo musical, siendo una balada un tanto “vacía”. No obstante, sirvió como plataforma para que el público comprendiera que Sinéad O’Connor era todo lo contrario a una estrella pop.

Sinead O' Connor - Nothing Compares 2 U

“War”

Esta canción no está en ningún álbum de Sinéad, ni siquiera la escribió ella. War es una pieza original de Bob Marley con la que Sinéad reiteró su postura contra la guerra. La cantautora interpretó la canción a capella en 1990 en Saturday Night Live, mientras veía directamente a la cámara y rompía la foto de Juan Pablo II ante millones de televidentes, cambiando su vida para siempre.

