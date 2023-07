Selena Gomez se emocionó al volver a cantar “Lose you to love me”, el tema que le dedicó a Justin Bieber

Selena Gomez no pudo ocultar su emoción cuando volvió a cantar 'Lose you to love me', el tema en el que narra cómo fue su separación con Justin Bieber.

Selena Gomez sorprendió a sus seguidores al publicar un vídeo a su cuenta de Tiktok tocando Lose You To Love Me, una canción que es especial para ella, debido a la letra tan personal que tiene, pues habla sobre sus sentimientos tras la ruptura con Justin Bieber en 2018.

La cantante posteó el video en el que se disculpó porque, según ella, no es la mejor interpretación del tema que ha hecho y que retiró los comentarios de la publicación porque es una de las veces que más ha sentido el tema.

Selena se sentó frente a la cámara y solo estuvo acompañada por un piano que ella misma toca. La intérprete cantó las primeras líneas del tema que es dedicado para Justin Bieber.

“Me prometiste el mundo y me lo creí. Fuiste mi prioridad y te encantó, prendiste fuego a mi bosque y lo dejaste arder. Desafinaste mis coros porque no eran tuyos. Vi las señales y las ignoré. Todo de color de rosa, todo distorsionado. Incendiaste mi propósito, y lo dejé arder. Disfrutabas del dolor, porque no era tuyo. Siempre nos tirábamos con los ojos vendados”.

Cuando Selena entona la última estrofa, no puede seguir disimulando su emoción, por lo que deja la canción a medio terminar con un suspiro.

Su relación con Justin Bieber

La relación entre Justin Bieber y Selena Gomez inició en el 2010 y finalizó, definitivamente, en 2018, aunque tuvieron varias rupturas y reconciliaciones. El noviazgo de los cantantes estuvo infestado de rumores de infidelidades, actitudes tóxicas y temas en los que narraban cómo iba su romance en aquel momento.

Justin Bieber y Selena Gómez tuvieron una relación que estuvo en boca de todos los tabloides entre 2011 y 2018.

La pareja tuvo una relación bastante tóxica que llegó a su fin en mayo de 2018, tan solo unos meses antes de que el cantante se casara con Hailey Baldwin, con quien se casó en septiembre de ese mismo año, razón por la cual mucho se ha especulado que la modelo y empresaria fue la tercera en discordia en la parte final entre Justin y Selena, aunque ella lo negó categóricamente en 2022.

El pedido que le hizo a sus fans

El último 22 de julio, Selena Gomez cumplió 31 años y aprovechó este día especial para agradecerle a sus fans por el apoyo que le dan. Pero, además, les pidió un regalo a aquellos que pueda, y quieran, hacerlo.

“Estoy agradecida por tanto en mi vida y una de las cosas por las que estoy más agradecida es por el trabajo que hemos podido hacer con Rare Impact Fund a través de @Rarebeauty. Gracias a USTEDES hemos podido crear conciencia y aumentar el acceso a los servicios de salud mental para los jóvenes. Esta es mi verdadera pasión en la vida”, inició diciendo.

Selena Gomez aprovechó su cumpleaños para decirle a sus fans que no le den un regalo material a ella, que por el contrario, donen a su fundación.

El pedido que le hizo a sus seguidores fue que realicen una donación a su fundación encargada de ayudar a jóvenes con problemas de salud mental.

“La gente me sigue preguntando qué quiero para mi cumpleaños, y yo le digo a todos lo mismo por favor, no me des nada, pero si quieres hacer algo por mi cumpleaños, por favor dona a Rare Impact Fund. Si tienes los medios, considera donar para ayudarnos a marcar la diferencia. ¡LOS QUIERO A TODOS!”, pidió.

