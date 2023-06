El rapero Big Pokey murió a los 45 años tras desmayarse durante un espectáculo

La familia del rapero comunicó la lamentable noticia de su muerte a los 45 años.

Milton Powell, conocido en el mundo del rap como Big Pokey, murió el pasado fin de semana a los 45 años, tras desmayarse durante un concierto en Texas, Estados Unidos. La familia del músico expresó su dolor, a través de una publicación en la cuenta de Instagram del rapero.

De acuerdo con medios locales, la policía que se encontraba en el lugar le ofreció ayuda al artista y fue trasladado al hospital más cercano. Lamentablemente los doctores no lograron salvar su vida, pese a que el cantante fue socorrido inmediatamente, y falleció el domingo.

Aunque las causas de la muerte aún no han sido reveladas, la familia de Big Pokey confirmó su partida a través de un comunicado que compartieron en redes sociales: “Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro amado Milton ‘Big Pokey’ Powell”, se puede leer en el escrito.

Asimismo, detallaron que, en próximos días, revelarán cómo y cuándo se celebrarán los funerales y la manera en la que sus fans puedan despedirse.

“Era muy querido por su familia, sus amigos y sus fieles seguidores. En los próximos días, publicaremos información sobre su entierro y cómo el público puede presentar sus respetos. Le pedimos que se respete a su familia y su privacidad durante este momento difícil”, comentó la familia en el mensaje.

Cabe destacar que ‘Big Pokey’ hizo el lanzamiento de su primer álbum en 1999, llamado The Hardest Pit in the Litter, y luego publicó tres más: D-Game (2000), Da Sky’s Da Limit (2002) y Sensei (2021).

Su colega lo despide

Bun B definió Big Pokey como “uno de los artistas con más talento natural de la ciudad (Houston)” y dijo que “era fácil de amar y difícil de odiar”. Además, lamentó lo ocurrido y dijo que “no estaba preparado para esto”.

El rapero Bun B se despidió de Big Pokey.

Otros raperos que fallecieron

Esta muerte se suma a la que ocurrió hace un poco más de seis meses, el 1 de noviembre de 2022, se informó que el rapero Takeoff, de 28 años, miembro del grupo Migos, murió baleado en un club de bowling de Houston, Texas.

Cuatro meses después, el 11 de marzo, con el rapero Costa Tich, de 28 años, también en pleno show. Unas semanas más tarde, el 25 de abril, el músico mexicano-estadounidense MoneySign Suede, de 22 años, murió después de ser apuñalado en el Centro de Entrenamiento Correccional, situado en la ciudad de Soledad en California (Estados Unidos).

