Crecen los rumores de embarazo de Kendall Jenner tras un adelanto de “The Kardashians”

Kendall Jenner y Bad Bunny se han dejado ver juntos en más de una oportunidad y cada vez que lo hacen han logrado ocupar las portadas de los sitios webs más populares. Tras un nuevo avance del reality show ‘The Kardashians’, la modelo parece aceptar que podría estar esperando a su primer hijo.

La noticia no sólo causó revuelo en las redes sociales porque Kendall es la única del clan Kardashian-Jenner que aún no es mamá, sino porque, de ser verdad, el bebé que espera podría ser de Bad Bunny, con quien se especula mantiene un noviazgo, pues han ido juntos a eventos importantes y hasta con looks coordinados.

Crecen los rumores de embarazo de Kendall Jenner tras adelanto de ‘The Kardashians’.

En el avance del cuarto capítulo de la tercera temporada del reality show, la empresaria fue cuestionada acerca de ‘su embarazo’. “Así que, ¿Cómo va el embarazo?”, se escucha decir a alguien y, aunque Kendall no respondió, su reacción y los gestos que hizo provocaron que algunos internautas comenzaran a especular sobre su debut como mamá.

Otros usuarios llegaron a la conclusión de que podría tratarse de una de sus yeguas. “Todos sabemos que Kendall no está embarazada, probablemente su caballo sí”, se lee en la sección de comentarios.

Bad Bunny responde

El rumor del supuesto embarazo de Kendall Jenner con Bad Bunny generó diversas reacciones en redes sociales. Días antes de que explotaran los comentarios generados por la popular producción norteamericana, Benito Ocasio había concedido una entrevista a Yahoo, como si supiera la ola de especulaciones que se le vendrían encima.

“Es gracioso. Me entristece y es lamentable a la misma vez, no por mí, pero más por las personas [que propagan el chisme] porque es cómico ver cómo hablan con seguridad. Es como, ‘qué tontos son, no tienen ni idea de lo que hablan”, dijo el cantante.

Pese a que el intérprete está acostumbrado a ser el protagonista de todo tipo de excentricidades en la web, el camino no ha sido fácil: “El antídoto es estar seguro de quien tú eres y disfrutar la vida tanto como yo lo hago”, estableció el boricua, ganador de espacio en la industria musical mundial, “porque al final del día, yo soy el único que sabe y él único claro sobre lo que siento”.

Kendall Jenner y Bad Bunny estuvieron cerca de 90 minutos en un centro ecuestre de California (TMZ)

Cabe recordar que Kendall Jenner y Bad Bunny se conocieron en febrero de este año durante una cena a la que también asistieron Justin y Hailey Bieber; desde entonces, han sido captados juntos en varias ocasiones, como en el Festival de Coachella, donde el romance habría tomado formalidad.

En el evento, en el que también actuó Bad Bunny, la modelo fue vista en primera fila durante la presentación del intérprete de ‘Tití me preguntó’ y, posteriormente, él se mantuvo con ella para disfrutar el resto del festival.

