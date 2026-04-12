En fotos: El Mercado Central de San Salvador celebró su 51 aniversario lleno de música, color y alegría en cada rincón
El Mercado Central celebró medio siglo de historia con música, desfiles, espectáculos y actividades para toda la familia. Comerciantes, clientes y autoridades participaron en una jornada marcada por el ambiente festivo, que incluyó conciertos y fuegos artificiales.
La participación de artistas locales destacó durante los espectáculos en vivo en el epicentro de la celebración. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El desfile sobre la calle Gerardo Barrios se transformó en un espectáculo visual, con comparsas, trajes coloridos y la presencia de personajes que despertaron el entusiasmo de los asistentes a lo largo de la vía principal. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
Decenas de capitalinos se hicieron presentes a las actividades del 51 aniversario del Mercado Central. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
Payasos en zancos desfilaron entre el público, destacando con sus vestuarios llamativos y su destreza, mientras saludaban a los niños y posaban para fotografías en medio de la multitud. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
Los mariachis dieron inicio a la fiesta por el 51 aniversario del Mercado Central, recorriendo los pasillos y animando a comerciantes y visitantes con emblemáticas canciones que se escucharon en cada rincón del recinto. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
Entre pasillos, puestos y sonrisas, la música se adueñó del ambiente y convirtió la jornada en una verdadera celebración. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
Los ritmos de la batucada acompañaron cada etapa de la celebración, haciendo vibrar el ambiente y sumando energía al desfile que recorrió las principales calles del entorno del Mercado Central. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
La tradicional entrega de pastel se llevó a cabo en los diez edificios del mercado, donde comerciantes y clientes compartieron un momento de convivencia entre sonrisas y felicitaciones por un año más de historia. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
Cientos de comerciantes participaron activamente en las actividades del 51 aniversario del Mercado Central, reafirmando su papel esencial en la dinamización diaria de la economía local. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El Carnavalito Kids reunió a decenas de niños que participaron en actividades especiales, con payasos que arrancaron carcajadas y pintacaritas que transformaron los rostros infantiles en obras coloridas. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
Los juegos inflables y las estaciones de refrigerios se convirtieron en los espacios favoritos de las familias, brindando a los más pequeños la oportunidad de saltar, jugar y disfrutar de una tarde diferente dentro del Mercado Central. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
La Orquesta Platinum se presentó en el cierre de la jornada, interpretando éxitos que pusieron a bailar a jóvenes y adultos, quienes se agruparon en la calle para disfrutar de la música en vivo. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
Marito Rivera y su Grupo Bravo llenaron el escenario con ritmos populares, logrando que cientos de personas se sumaran a la fiesta y corearan canciones emblemáticas durante su actuación. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El cierre del 51 aniversario del Mercado Central congregó a cientos de asistentes y transcurrió en un ambiente seguro, sin que las autoridades reportaran incidentes durante la celebración. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El esperado show de fuegos artificiales iluminó el cielo de San Salvador, poniendo el broche final a la celebración y dejando en los presentes el recuerdo de una jornada llena de alegría y tradición. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)